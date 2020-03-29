Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались
Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок потребовала от властей страны возбудить уголовное дело против политика и режиссера Райвиса Дзинтарса, снявшего документальный фильм, прославляющий «подвиги» латышских легионеров «Ваффен СС». Ранее в марте 2020 года российские историки опубликовали список ныне живущих эсэсовцев родом из Латвии, причастных к преступлениям нацистов на территории России. Реакция официальной Риги была на редкость лицемерной: заверив мир в своей приверженности к борьбе с наследием фашизма, никаких реальных действий соответствующие органы страны не предприняли. «Известия» разбирались в причинах возрождения нацистской идеологии в Прибалтике.
Шествие националистов сорвал коронавирус
Ежегодно 16 марта в Риге проходят мероприятия неофициального дня легионера — почитатели этих «борцов за свободу Латвии» проводят торжественное шествие с возложением цветов к монументу Свободы. В нынешнем году шествие отменили из-за пандемии коронавируса, но представители праворадикальных партий принесли цветы к памятнику в частном порядке. Не состоялся и столь же традиционный в этот день антифашистский митинг.
В феврале сопредседатели партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов передали тогдашнему мэру Риги Олегу Бурову открытое письмо, подписанное 38 депутатами Европарламента из 16 стран Евросоюза. Оно также было адресовано премьер-министру Латвийской Республики Кришьянису Кариньшу и председателю сейма Инаре Мурниеце. «Сегодня, когда только что прошли торжества в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, мы призываем вас не допустить шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление воинов легиона «Ваффен СС» 16 марта 2020 года», — подчеркивалось в обращении евродепутатов.
Впрочем, едва ли в Латвии готовы так легко отказаться от легионеров. Вождь одной из коалиционных партий Райвис Дзинтарс на свои средства снял документальный фильм «Латышский легион. Воскрешение справедливости» — и разослал по школам с предложением использовать его в качестве учебного пособия. Ряд латышских школ с готовностью подхватил это предложение. В сентябре прошлого года министр обороны Артис Пабрикс («Развитие/За!») участвовал в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море, где солдаты Латышского легиона сражались с советскими войсками. Он выступил там с проникновенной речью, назвав латышских эсэсовцев героями.
Когда в 1941-м Латвию оккупировали нацисты, они нашли здесь достаточное количество сторонников среди местного населения. 10 февраля 1943 года Гитлер объявил приказ о формировании Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Частично его укомплектовали уже ранее сформированными латышскими добровольческими частями.
Список палачей
Сейчас главным предметом спора историков относительно Латышского легиона является вопрос, участвовали ли они в военных преступлениях нацизма. Позиция официозных латвийских историков однозначна: невиновны. Выдвигается аргумент, что 30 тыс. латышских солдат, попавшим в плен к союзникам, не было предъявлено обвинений. «Документация, предоставленная латвийскими организациями, убедила союзников, что латышские легионеры должны рассматриваться как граждане независимой Латвии, незаконно призванные на военную службу. Поэтому вопреки протестам Советов они были освобождены и позже получили разрешение на эмиграцию в Великобританию, США и другие западные страны», — отмечает историк Инесис Фелдманис. Однако даже латышские историки признают, что в рядах легиона оказались и те, кто принимал активное участие в холокосте — например, участники печально знаменитой команды Виктора Арайса.
В Российском государственном военном архиве (РГВА) хранятся документы, свидетельствующие о преступлениях роты жандармерии, входившей в 19-ю латышскую дивизию СС, совершенных на территории Ленинградской и Новгородской областей.
Приводятся и примеры зверского отношения латышских легионеров СС и к военнопленным.
А в мае прошлого года российские поисковики раскопали могильник, расположенный в окрестностях деревни Жестяная Горка Батецкого района (Новгородская область). В ходе раскопок были извлечены 42 скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. На месте захоронения в обилии были обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Поисковики заявили, что в ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан. Все они были расстреляны из автоматов и винтовок выстрелами в голову, заколоты холодным оружием в 1941–1943 годах.
Согласно поднятым в архивах материалам, здесь действовала «тайлькоманда», сформированная из членов гитлеровской полиции безопасности и нацистской спецслужбы (СД). В августе управление ФСБ по Новгородской области опубликовало составленный ещё в 1967 году список карателей, причастных к убийствам в деревне Жестяная Горка и селе Черное в годы Великой Отечественной войны. В некоторых документах СС и СД, которые удалось обнаружить, указывались только имя, национальность (например, «Бруно, латыш») и изредка звание. И тем не менее палачи были названы: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Николай Крумин, Порфирий Беляев, Харийс Лиепиньш, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Артур Кривиньш, Бруно Загерс и другие. Все — уроженцы Латвии. Сведений о том, понесли ли виновные наказание, нет.
Латышский легион в свете истины
В тот же день 16 марта, когда в Риге Райвис Дзинтарс и его единомышленники возлагали цветы в память о легионерах, в Москве российские историки Александр Дюков и Владимир Симиндей впервые назвали имена множества экс-участников легиона и их биографические данные: их доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые ещё живы» представили на конференции, состоявшейся в офисе МИА «Россия сегодня». Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей рассказал «Известиям»:
Историк подчеркивает, что некоторые из легионеров, до того как попасть в ряды 15-й или 19-й латышских дивизий войск «Ваффен СС», ещё в 1941–1942 годах поступили добровольцами в полицию «самоохраны», в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в латышские полицейские батальоны — подразделения коллаборационистов, уничтожавшие евреев, военнопленных, партизан.
Что интересно, официальный представитель минюста США Питер Карр заявил российской прессе, что Вашингтон серьезно относится к теме расследования преступлений нацистов и готов рассмотреть информацию о легионерах. «Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами», — сказал Карр. Также попросило передать информацию о легионерах, предположительно причастных к военным преступлениям, и министерство юстиции Канады. Сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори уточнила, что сотрудники канадской программы расследований преступлений против человечности и военных преступлений проведут необходимую проверку престарелых легионеров.
По словам Стори, минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией готов работать над тем, чтобы лица, которые причастны к геноциду, не имели возможности спокойно жить в Канаде. «Мы рады, что «списком 96» заинтересовались в США и Канаде. Можно выразить лишь осторожную надежду, что надлежащие проверки будут проведены, но предыдущий опыт удерживает от чрезмерного оптимизма. Что касается Латвии, то в постсоветский период в ней не был привлечен к ответственности ни один пособник нацистов за военные преступления или преступления против человечности», — констатирует Владимир Симиндей.
Обложка: Парад латышских легионеров 1943 год. Фото: Bundesarchiv
Источник: https://nstarikov.ru/parad-urodov-shestvie-poklonnikov-vaffen-ss-otmenili-problemy-ostalis-114264