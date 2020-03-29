Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок потребовала от властей страны возбудить уголовное дело против политика и режиссера Райвиса Дзинтарса, снявшего документальный фильм, прославляющий «подвиги» латышских легионеров «Ваффен СС». Ранее в марте 2020 года российские историки опубликовали список ныне живущих эсэсовцев родом из Латвии, причастных к преступлениям нацистов на территории России. Реакция официальной Риги была на редкость лицемерной: заверив мир в своей приверженности к борьбе с наследием фашизма, никаких реальных действий соответствующие органы страны не предприняли. «Известия» разбирались в причинах возрождения нацистской идеологии в Прибалтике.

Шествие националистов сорвал коронавирус

Ежегодно 16 марта в Риге проходят мероприятия неофициального дня легионера — почитатели этих «борцов за свободу Латвии» проводят торжественное шествие с возложением цветов к монументу Свободы. В нынешнем году шествие отменили из-за пандемии коронавируса, но представители праворадикальных партий принесли цветы к памятнику в частном порядке. Не состоялся и столь же традиционный в этот день антифашистский митинг.

В феврале сопредседатели партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов передали тогдашнему мэру Риги Олегу Бурову открытое письмо, подписанное 38 депутатами Европарламента из 16 стран Евросоюза. Оно также было адресовано премьер-министру Латвийской Республики Кришьянису Кариньшу и председателю сейма Инаре Мурниеце. «Сегодня, когда только что прошли торжества в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, мы призываем вас не допустить шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление воинов легиона «Ваффен СС» 16 марта 2020 года», — подчеркивалось в обращении евродепутатов.

Впрочем, едва ли в Латвии готовы так легко отказаться от легионеров. Вождь одной из коалиционных партий Райвис Дзинтарс на свои средства снял документальный фильм «Латышский легион. Воскрешение справедливости» — и разослал по школам с предложением использовать его в качестве учебного пособия. Ряд латышских школ с готовностью подхватил это предложение. В сентябре прошлого года министр обороны Артис Пабрикс («Развитие/За!») участвовал в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море, где солдаты Латышского легиона сражались с советскими войсками. Он выступил там с проникновенной речью, назвав латышских эсэсовцев героями.

Когда в 1941-м Латвию оккупировали нацисты, они нашли здесь достаточное количество сторонников среди местного населения. 10 февраля 1943 года Гитлер объявил приказ о формировании Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Частично его укомплектовали уже ранее сформированными латышскими добровольческими частями.

Всего во время Второй мировой войны на территории Латвии были сформированы две гренадерские дивизии «Ваффен СС» — 15-я и 19-я. Через легион прошли 110 550 человек — 87 550 в строевых, 23 тыс. во вспомогательных частях. 16 марта 1944 года обе дивизии в первый раз совместно участвовали в боевых действиях против наступавших советских войск у реки Великой — именно эту дату легионеры потом и выбрали для своего праздника. Позже латыши отступили на запад и оказались в так называемом Курляндском котле, в котором продержались фактически до конца боевых действий. Некоторые, впрочем, сумели эвакуироваться в Германию и поучаствовать в боях за Берлин.

Список палачей Сейчас главным предметом спора историков относительно Латышского легиона является вопрос, участвовали ли они в военных преступлениях нацизма. Позиция официозных латвийских историков однозначна: невиновны. Выдвигается аргумент, что 30 тыс. латышских солдат, попавшим в плен к союзникам, не было предъявлено обвинений. «Документация, предоставленная латвийскими организациями, убедила союзников, что латышские легионеры должны рассматриваться как граждане независимой Латвии, незаконно призванные на военную службу. Поэтому вопреки протестам Советов они были освобождены и позже получили разрешение на эмиграцию в Великобританию, США и другие западные страны», — отмечает историк Инесис Фелдманис. Однако даже латышские историки признают, что в рядах легиона оказались и те, кто принимал активное участие в холокосте — например, участники печально знаменитой команды Виктора Арайса. В Российском государственном военном архиве (РГВА) хранятся документы, свидетельствующие о преступлениях роты жандармерии, входившей в 19-ю латышскую дивизию СС, совершенных на территории Ленинградской и Новгородской областей. В частности, 18 декабря 1943 года в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, было расстреляно около 250 мирных жителей; в начале января 1944 года вышеуказанное подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области; 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляно до 1300 человек). Приводятся и примеры зверского отношения латышских легионеров СС и к военнопленным. А в мае прошлого года российские поисковики раскопали могильник, расположенный в окрестностях деревни Жестяная Горка Батецкого района (Новгородская область). В ходе раскопок были извлечены 42 скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. На месте захоронения в обилии были обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Поисковики заявили, что в ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан. Все они были расстреляны из автоматов и винтовок выстрелами в голову, заколоты холодным оружием в 1941–1943 годах. Согласно поднятым в архивах материалам, здесь действовала «тайлькоманда», сформированная из членов гитлеровской полиции безопасности и нацистской спецслужбы (СД). В августе управление ФСБ по Новгородской области опубликовало составленный ещё в 1967 году список карателей, причастных к убийствам в деревне Жестяная Горка и селе Черное в годы Великой Отечественной войны. В некоторых документах СС и СД, которые удалось обнаружить, указывались только имя, национальность (например, «Бруно, латыш») и изредка звание. И тем не менее палачи были названы: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Николай Крумин, Порфирий Беляев, Харийс Лиепиньш, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Артур Кривиньш, Бруно Загерс и другие. Все — уроженцы Латвии. Сведений о том, понесли ли виновные наказание, нет. Латышский легион в свете истины В тот же день 16 марта, когда в Риге Райвис Дзинтарс и его единомышленники возлагали цветы в память о легионерах, в Москве российские историки Александр Дюков и Владимир Симиндей впервые назвали имена множества экс-участников легиона и их биографические данные: их доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые ещё живы» представили на конференции, состоявшейся в офисе МИА «Россия сегодня». Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей рассказал «Известиям»: Историк Владимир Симиндей

По нашим оценкам, в различных странах мира до сих пор могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС, причем абсолютное большинство — за пределами Латвии. Бодрые такие старички, порой за сто лет… 96 же лиц, попавших в список доклада «Пособники нацистских преступлений…», — это те, кого нам удалось к настоящему времени разыскать и идентифицировать, сверить информацию по различным базам данных, проследить упоминание в латвийских и эмигрантских СМИ, на тематических сайтах и в видеороликах. Работу по деанонимизации легионеров СС мы с коллегами продолжим, будем признательны за помощь журналистам, исследователям и общественности. Многие из этих легионеров, дававших присягу на верность Гитлеру, предельно тихо доживают свой век в самых далеких уголках планеты — например, в Латинской Америке. Историк подчеркивает, что некоторые из легионеров, до того как попасть в ряды 15-й или 19-й латышских дивизий войск «Ваффен СС», ещё в 1941–1942 годах поступили добровольцами в полицию «самоохраны», в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в латышские полицейские батальоны — подразделения коллаборационистов, уничтожавшие евреев, военнопленных, партизан. Историк Владимир Симиндей

В презентованном националистами фильме «Латышский легион. Возрождение справедливости» среди прочих восхваляются и фигуранты нашего списка под номерами 28, 58 и 76: бывшие легионеры-эсэсовцы Эдгарс Веверис, Висвалдис Лацис и Эдгарс Скрейя. Наиболее колоритной фигурой, безусловно, является Лацис — доброволец в полицейском батальоне, командир ударного взвода, экс-депутат сейма, удостоенный в современной Латвии высшей награды — ордена Трех звезд и… фигурант уголовного дела, возбужденного против него в прошлом году Следственным комитетом России за реабилитацию нацизма в книге «Латышский легион в свете истины». Мало того, в этом пропагандистском фильме, разосланном по всем школам Латвии для использования в учебном процессе, Лацис впервые признается: да, участвовал в антипартизанской акции… Что интересно, официальный представитель минюста США Питер Карр заявил российской прессе, что Вашингтон серьезно относится к теме расследования преступлений нацистов и готов рассмотреть информацию о легионерах. «Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами», — сказал Карр. Также попросило передать информацию о легионерах, предположительно причастных к военным преступлениям, и министерство юстиции Канады. Сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори уточнила, что сотрудники канадской программы расследований преступлений против человечности и военных преступлений проведут необходимую проверку престарелых легионеров. По словам Стори, минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией готов работать над тем, чтобы лица, которые причастны к геноциду, не имели возможности спокойно жить в Канаде. «Мы рады, что «списком 96» заинтересовались в США и Канаде. Можно выразить лишь осторожную надежду, что надлежащие проверки будут проведены, но предыдущий опыт удерживает от чрезмерного оптимизма. Что касается Латвии, то в постсоветский период в ней не был привлечен к ответственности ни один пособник нацистов за военные преступления или преступления против человечности», — констатирует Владимир Симиндей. Обложка: Парад латышских легионеров 1943 год. Фото: Bundesarchiv

Источник: https://nstarikov.ru/parad-urodov-shestvie-poklonnikov-vaffen-ss-otmenili-problemy-ostalis-114264