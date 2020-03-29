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Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

13:39. 29 марта 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Известия @ Андрей Разумовский

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок потребовала от властей страны возбудить уголовное дело против политика и режиссера Райвиса Дзинтарса, снявшего документальный фильм, прославляющий «подвиги» латышских легионеров «Ваффен СС». Ранее в марте 2020 года российские историки опубликовали список ныне живущих эсэсовцев родом из Латвии, причастных к преступлениям нацистов на территории России. Реакция официальной Риги была на редкость лицемерной: заверив мир в своей приверженности к борьбе с наследием фашизма, никаких реальных действий соответствующие органы страны не предприняли. «Известия» разбирались в причинах возрождения нацистской идеологии в Прибалтике.

Шествие националистов сорвал коронавирус

Ежегодно 16 марта в Риге проходят мероприятия неофициального дня легионера — почитатели этих «борцов за свободу Латвии» проводят торжественное шествие с возложением цветов к монументу Свободы. В нынешнем году шествие отменили из-за пандемии коронавируса, но представители праворадикальных партий принесли цветы к памятнику в частном порядке. Не состоялся и столь же традиционный в этот день антифашистский митинг.

В феврале сопредседатели партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов передали тогдашнему мэру Риги Олегу Бурову открытое письмо, подписанное 38 депутатами Европарламента из 16 стран Евросоюза. Оно также было адресовано премьер-министру Латвийской Республики Кришьянису Кариньшу и председателю сейма Инаре Мурниеце. «Сегодня, когда только что прошли торжества в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, мы призываем вас не допустить шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление воинов легиона «Ваффен СС» 16 марта 2020 года», — подчеркивалось в обращении евродепутатов.

Впрочем, едва ли в Латвии готовы так легко отказаться от легионеров. Вождь одной из коалиционных партий Райвис Дзинтарс на свои средства снял документальный фильм «Латышский легион. Воскрешение справедливости» — и разослал по школам с предложением использовать его в качестве учебного пособия. Ряд латышских школ с готовностью подхватил это предложение. В сентябре прошлого года министр обороны Артис Пабрикс («Развитие/За!») участвовал в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море, где солдаты Латышского легиона сражались с советскими войсками. Он выступил там с проникновенной речью, назвав латышских эсэсовцев героями.

Когда в 1941-м Латвию оккупировали нацисты, они нашли здесь достаточное количество сторонников среди местного населения. 10 февраля 1943 года Гитлер объявил приказ о формировании Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС». Частично его укомплектовали уже ранее сформированными латышскими добровольческими частями.

Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

Портрет неизвестного бойца Латышского добровольческого легиона СС во время празднования дня памяти латышских легионеров, Рига Фото: REUTERS/Ints Kalnins

 
Всего во время Второй мировой войны на территории Латвии были сформированы две гренадерские дивизии «Ваффен СС» — 15-я и 19-я. Через легион прошли 110 550 человек — 87 550 в строевых, 23 тыс. во вспомогательных частях. 16 марта 1944 года обе дивизии в первый раз совместно участвовали в боевых действиях против наступавших советских войск у реки Великой — именно эту дату легионеры потом и выбрали для своего праздника. Позже латыши отступили на запад и оказались в так называемом Курляндском котле, в котором продержались фактически до конца боевых действий. Некоторые, впрочем, сумели эвакуироваться в Германию и поучаствовать в боях за Берлин.

Список палачей

Сейчас главным предметом спора историков относительно Латышского легиона является вопрос, участвовали ли они в военных преступлениях нацизма. Позиция официозных латвийских историков однозначна: невиновны. Выдвигается аргумент, что 30 тыс. латышских солдат, попавшим в плен к союзникам, не было предъявлено обвинений. «Документация, предоставленная латвийскими организациями, убедила союзников, что латышские легионеры должны рассматриваться как граждане независимой Латвии, незаконно призванные на военную службу. Поэтому вопреки протестам Советов они были освобождены и позже получили разрешение на эмиграцию в Великобританию, США и другие западные страны», — отмечает историк Инесис Фелдманис. Однако даже латышские историки признают, что в рядах легиона оказались и те, кто принимал активное участие в холокосте — например, участники печально знаменитой команды Виктора Арайса.

В Российском государственном военном архиве (РГВА) хранятся документы, свидетельствующие о преступлениях роты жандармерии, входившей в 19-ю латышскую дивизию СС, совершенных на территории Ленинградской и Новгородской областей.

В частности, 18 декабря 1943 года в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, было расстреляно около 250 мирных жителей; в начале января 1944 года вышеуказанное подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области; 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляно до 1300 человек).

Приводятся и примеры зверского отношения латышских легионеров СС и к военнопленным.

А в мае прошлого года российские поисковики раскопали могильник, расположенный в окрестностях деревни Жестяная Горка Батецкого района (Новгородская область). В ходе раскопок были извлечены 42 скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. На месте захоронения в обилии были обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Поисковики заявили, что в ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан. Все они были расстреляны из автоматов и винтовок выстрелами в голову, заколоты холодным оружием в 1941–1943 годах.

Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

Сотрудники Следственного комитета во время раскопок в деревне Жестяная Горка в Новгородской области. Фото: СК РФ

Согласно поднятым в архивах материалам, здесь действовала «тайлькоманда», сформированная из членов гитлеровской полиции безопасности и нацистской спецслужбы (СД). В августе управление ФСБ по Новгородской области опубликовало составленный ещё в 1967 году список карателей, причастных к убийствам в деревне Жестяная Горка и селе Черное в годы Великой Отечественной войны. В некоторых документах СС и СД, которые удалось обнаружить, указывались только имя, национальность (например, «Бруно, латыш») и изредка звание. И тем не менее палачи были названы: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Николай Крумин, Порфирий Беляев, Харийс Лиепиньш, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Артур Кривиньш, Бруно Загерс и другие. Все — уроженцы Латвии. Сведений о том, понесли ли виновные наказание, нет.

Латышский легион в свете истины

В тот же день 16 марта, когда в Риге Райвис Дзинтарс и его единомышленники возлагали цветы в память о легионерах, в Москве российские историки Александр Дюков и Владимир Симиндей впервые назвали имена множества экс-участников легиона и их биографические данные: их доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые ещё живы» представили на конференции, состоявшейся в офисе МИА «Россия сегодня». Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей рассказал «Известиям»:

Историк Владимир Симиндей

По нашим оценкам, в различных странах мира до сих пор могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС, причем абсолютное большинство — за пределами Латвии. Бодрые такие старички, порой за сто лет… 96 же лиц, попавших в список доклада «Пособники нацистских преступлений…», — это те, кого нам удалось к настоящему времени разыскать и идентифицировать, сверить информацию по различным базам данных, проследить упоминание в латвийских и эмигрантских СМИ, на тематических сайтах и в видеороликах. Работу по деанонимизации легионеров СС мы с коллегами продолжим, будем признательны за помощь журналистам, исследователям и общественности. Многие из этих легионеров, дававших присягу на верность Гитлеру, предельно тихо доживают свой век в самых далеких уголках планеты — например, в Латинской Америке.
Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

Ветеран Латышского легиона во время марша Фото: Getty Images/Alexander Welscher

Историк подчеркивает, что некоторые из легионеров, до того как попасть в ряды 15-й или 19-й латышских дивизий войск «Ваффен СС», ещё в 1941–1942 годах поступили добровольцами в полицию «самоохраны», в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в латышские полицейские батальоны — подразделения коллаборационистов, уничтожавшие евреев, военнопленных, партизан.

Историк Владимир Симиндей

В презентованном националистами фильме «Латышский легион. Возрождение справедливости» среди прочих восхваляются и фигуранты нашего списка под номерами 28, 58 и 76: бывшие легионеры-эсэсовцы Эдгарс Веверис, Висвалдис Лацис и Эдгарс Скрейя. Наиболее колоритной фигурой, безусловно, является Лацис — доброволец в полицейском батальоне, командир ударного взвода, экс-депутат сейма, удостоенный в современной Латвии высшей награды — ордена Трех звезд и… фигурант уголовного дела, возбужденного против него в прошлом году Следственным комитетом России за реабилитацию нацизма в книге «Латышский легион в свете истины». Мало того, в этом пропагандистском фильме, разосланном по всем школам Латвии для использования в учебном процессе, Лацис впервые признается: да, участвовал в антипартизанской акции…

Что интересно, официальный представитель минюста США Питер Карр заявил российской прессе, что Вашингтон серьезно относится к теме расследования преступлений нацистов и готов рассмотреть информацию о легионерах. «Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами», — сказал Карр. Также попросило передать информацию о легионерах, предположительно причастных к военным преступлениям, и министерство юстиции Канады. Сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори уточнила, что сотрудники канадской программы расследований преступлений против человечности и военных преступлений проведут необходимую проверку престарелых легионеров.

Парад уродов: шествие поклонников «Ваффен СС» отменили, проблемы остались

Фото: Открытый источник Солдаты Латышского добровольческого легиона СС

По словам Стори, минюст совместно с пограничной и иммиграционной службами и полицией готов работать над тем, чтобы лица, которые причастны к геноциду, не имели возможности спокойно жить в Канаде. «Мы рады, что «списком 96» заинтересовались в США и Канаде. Можно выразить лишь осторожную надежду, что надлежащие проверки будут проведены, но предыдущий опыт удерживает от чрезмерного оптимизма. Что касается Латвии, то в постсоветский период в ней не был привлечен к ответственности ни один пособник нацистов за военные преступления или преступления против человечности», — констатирует Владимир Симиндей.

Обложка: Парад латышских легионеров 1943 год. Фото: Bundesarchiv

Источник: https://nstarikov.ru/parad-urodov-shestvie-poklonnikov-vaffen-ss-otmenili-problemy-ostalis-114264

Метки: чит.клуб

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