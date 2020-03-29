Новости Украины и Новороссии 29 марта 2020
- 11:38 Коронавирус в ЛНР: последние известия.
- 08:59 «И вы рассказываете, что Украина готова?» — заражённый депутат рассказала о хождении по мукам.
- 03:30 Зеленский спешно пытается предотвратить переворот, но в успех его команды уже никто не верит.
- Вчера 23:38 Самый гибкий политик Украины.
- Вчера 22:12 В ЛНР госпитализирован пациент с положительным результатом теста на коронавирус (ВИДЕО).
Коронавирус в ЛНР: последние известия
Более 220 человек находятся на обсервации в медучреждениях ЛНР с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Об этом сообщил Дмитрий Докашенко — главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР.
«На сегодня в Республике на обсервации находится 221 человек. Это люди, которые находятся в различных лечебных учреждениях ЛНР под динамическим наблюдением врачей. Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусу СOVID-19 стран. Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают», — цитирует Докашенко информагентство ЛИЦ.
«По гражданину, госпитализированному вчера, проводятся дополнительные тесты. В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР», — отметил главный санитарный врач Республики.
Как сообщала «Русская Весна», вчера в Славяносербском районе ЛНР был выявлен один заражённый коронавирусом нового типа.
Напомним, вчера, сообщая о событии, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко подчеркнула, что «диагноз еще не окончательный» и, чтобы подтвердить или опровергнуть его, потребуется минимум несколько суток.
Глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.
Как сообщала «Русская Весна», граница между ЛНР и ДНР на сегодняшний день перекрыта и пропуск граждан приостановлен.
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«И вы рассказываете, что Украина готова?» — заражённый депутат рассказала о хождении по мукам
Коронавирус диагностировали у внефракционного народного депутата украинского парламента Анны Скороход. Об этом она сообщила на странице в соцсети и рассказала, как пыталась сделать тест.
«День 1.
Была температура 38 вечером, ломота в теле, очень болела голова. Основания для этого всего можно было найти и в другом, но решила провериться, ведь я-то такое, а вот за ребёнка переживаю. Поехала в поликлинику. Там в инфекционном (!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и медхалатиках. Посмотрели, послушали — сказали не оно.
Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты, только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т. ч. и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили.
День 2.
Температура, ломота, головная боль, и новая напасть — плохо чувствовала запахи. Решила-таки добиться теста.
Узнала, в каких лабораториях делают. Позвонила к ним, сказали, что у них сдать нельзя, к ним везут непосредственно на анализ, вызывайте скорую, они возьмут мазок.
Звоню в скорую (рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают — бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать — звоните лечащему врачу (я у него ещё ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок, — не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой — я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене.
Перезванивают (рассказываю симптомы и причины беспокойства заново), все то же самое, потом 15 мин ругани и мне предлагают поехать в “инфекционку” в Белую Церковь, я говорю: “Они тесты ПЦР делают?” — “Нет, только экспресс, но это все, что мы можем”.
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Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александрийскую больницу (скорее всего, Скороход имеет в виду Александровскую больницу г. Киева — прим. РВ) и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, — отрицательные.
Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики.
Просила ПЦР*, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов. Также узнала, что ПЦР берет частная клиника “Добробут” при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Причём сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков.
Итог: чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов “Добробута”, а что делать тем, у кого их нет?
И вы со всех сторон рассказываете нам, что Украина готова к коронавирусу?!».
* ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний (ПЦР — полимеразная цепная реакция) — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК).
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Зеленский спешно пытается предотвратить переворот, но в успех его команды уже никто не верит
Зеленский со своей командой пытается предотвратить неумолимо приближающийся государственный переворот, пишут авторы Telegram-канала «Янтарная Комната», анализируя последние действия украинского президента.
«Мало кто обратил внимание на очень примечательные, но малозаметные шаги президента Зеленского в последнее время.
Неделю назад прошли серьезные чистки и перестановки в СБУ (аналог ФСБ), подчиненной напрямую президенту. Уволены были и ушли на понижение большое количество персонажей, пришедших в службу при Порошенко.
В начале этой недели столь же серьезные перестановки произошли в Генеральной прокуратуре. Вылетело несколько всесильных замов, которых связывали с бывшим генпрокурором, с бывшим главой офиса президента Андреем Богданом и еще с бывшим прокурором Луценко (ставленником Порошенко).
Наконец, сегодня прошли серьезные изменения и разграничения полномочий в Вооруженных Силах.
О чем говорит такая плотность изменений в ключевых силовых ведомствах, подчиненых президенту (МВД подчиняется Кабмину и парламенту)?
Зеленский спешно расставляет своих людей и убирает чужих. Зеленский торопится.
Зеленский боится не успеть.
Год не торопился, а теперь торопится.
А все потому, что очень многие посчитали, что его власть зашаталась. А если еще не зашаталась, то обязательно зашатается в ближайшее время.
Мнение это разделяет практически весь политбомонд Украины, независимо от политической окраски.
Что значительно хуже, мнение это разделяют многие соратники Зеленского во главе с главным спонсором, вдохновителем и наперсником президента Игорем Коломойским.
Изгнанные из власти не так давно представители международного финансового лобби, потирают руки и активно саботируют своим парламентским крылом в большинстве шаги, предпринимаемые властью.
Олигархи, формально демонстрируя лояльность, пребывают в активных консультациях и поиске конфигураций, которые позволят без потерь пережить обрушение Зеленского.
Потерявшие власть год назад политики „майдана” активно расшатывают лодку и готовят реванш, вплоть до силового захвата власти.
Зеленский и группа „Квартал” это видят и понимают и судорожно пытаются укрепиться и защититься.
Но в их успех не верит уже никто.
Вполне вероятно, что события на Украине будут развиваться по самому негативному сценарию и в эпидемиологическом, и в социально-экономическом смысле. И, вполне вероятно, ее ждут очередные потрясения.
Р. S. По действиям России в Италии и по информационной поддержке этих действий можно сделать вывод о том, что этот кризис Кремль будет пытаться использовать для коренного перелома в отношениях с Западом.
В то же время вызревающий на Украине кризис, созданный „черным лебедем” — эпидемией уханьского вируса, создает окно возможностей для радикального изменения ситуации на украинском направлении.
Второго такого шанса может просто не быть».
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Самый гибкий политик Украины
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В ЛНР госпитализирован пациент с положительным результатом теста на коронавирус (ВИДЕО)
Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР.
«Выявлен первый положительный тест у нашего пациента. Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе.Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз», — отметила Пащенко, подчеркнув, что «все меры, которые были предприняты в рамках указа главы (ЛНР), показали свою эффективность».
«Пациент этот прибыл, пациент не находился на территории ЛНР, поэтому тот факт, что он находился на самоизоляции, он очень положительно скажется, надеюсь, на эпидемической ситуации», — выразила уверенность министр.
По ее словам, пациент является жителем Славяносербского района, после появления первых клинических признаков он был сразу госпитализирован в боксированное отделение Луганской городской больницы № 4 и осмотрен.
«Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни», — сообщила Пащенко.
При этом она подчеркнула, что тот факт, что пациент с положительным результатом на коронавирус прибыл из-за пределов Республики, «подталкивает к действиям, которые ужесточают меры профилактики».
«Все последующие шаги, которые будут предприняты чрезвычайной противоэпидемической комиссией, будут освещены в дальнейшем», — заверила министр.
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