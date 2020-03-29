Новости Украины и Новороссии 29 марта 2020

Коронавирус диагностировали у внефракционного народного депутата украинского парламента Анны Скороход. Об этом она сообщила на странице в соцсети и рассказала, как пыталась сделать тест.

«День 1.

Была температура 38 вечером, ломота в теле, очень болела голова. Основания для этого всего можно было найти и в другом, но решила провериться, ведь я-то такое, а вот за ребёнка переживаю. Поехала в поликлинику. Там в инфекционном (!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и медхалатиках. Посмотрели, послушали — сказали не оно.

Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты, только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т. ч. и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили.

День 2.

Температура, ломота, головная боль, и новая напасть — плохо чувствовала запахи. Решила-таки добиться теста.

Узнала, в каких лабораториях делают. Позвонила к ним, сказали, что у них сдать нельзя, к ним везут непосредственно на анализ, вызывайте скорую, они возьмут мазок.

Звоню в скорую (рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают — бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать — звоните лечащему врачу (я у него ещё ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок, — не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой — я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене.

Перезванивают (рассказываю симптомы и причины беспокойства заново), все то же самое, потом 15 мин ругани и мне предлагают поехать в “инфекционку” в Белую Церковь, я говорю: “Они тесты ПЦР делают?” — “Нет, только экспресс, но это все, что мы можем”.

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Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александрийскую больницу (скорее всего, Скороход имеет в виду Александровскую больницу г. Киева — прим. РВ) и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, — отрицательные.

Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики.

Просила ПЦР*, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов. Также узнала, что ПЦР берет частная клиника “Добробут” при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Причём сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков.

Итог: чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов “Добробута”, а что делать тем, у кого их нет?

И вы со всех сторон рассказываете нам, что Украина готова к коронавирусу?!».

* ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний (ПЦР — полимеразная цепная реакция) — высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК).

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