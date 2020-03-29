Незамеченный прорыв. Куда приведёт нас Северный Морской Путь
21:18. 29 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Какое значение для нас имеет Северный морской путь, какую важнейшую роль, помимо транспортной, он выполняет сейчас. В чем главный ресурсный потенциал транспортных коридоров РФ. Об этом и много другом беседуют Андрей Фефелов и кандидат наук, научный сотрудник МГИМО Ольга Подберёзкина.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #экономика #транспорт #будущее