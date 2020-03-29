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Незамеченный прорыв. Куда приведёт нас Северный Морской Путь

21:18. 29 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какое значение для нас имеет Северный морской путь, какую важнейшую роль, помимо транспортной, он выполняет сейчас. В чем главный ресурсный потенциал транспортных коридоров РФ. Об этом и много другом беседуют Андрей Фефелов и кандидат наук, научный сотрудник МГИМО Ольга Подберёзкина.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ot0VYIY212A

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