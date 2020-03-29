МВФ зашел с козырей: срочно принять “нужные законы” от Рады требует бизнес Украины.
Восемь бизнес-ассоциаций призвали Верховную раду поддержать необходимые для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) законопроекты.
"Мы призываем депутатов Верховной рады Украины действовать решительно и срочно принять законы, необходимые для предоставления средств МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом", - говорится в совместном заявлении ассоциаций в пятницу вечером.
Заявление подписали Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Бизнес100, Федерация работодателей Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Ассоциация "IT Украина" и СЕО Клуб, передает Интерфакс-Украина.
Без программы МВФ Украину ожидает экономический спад в двузначном цифровом выражении и стремительное обрушение золотовалютных резервов, высокая инфляция и безработица, подчеркивается в заявлении.
"Секвестр бюджета или увеличение налогового давления углубит падение экономики, по крайней мере, до 15% в годовом выражении и повлечет волну банкротств", - отмечает бизнес.
Учитывая, что ситуация продолжает развиваться, средства МВФ и других международных партнеров Украины остаются единственным источником финансирования в ближайшее время, указывают представители бизнеса.
"Любые призывы к объявлению дефолта Украины должны быть проигнорированы, ведь долгосрочный эффект такого решения является очень опасным", - подчеркнули ассоциации.
"Мы понимаем, как трудно проводить сессии Верховной рады во время карантина, когда несколько депутатов парламента получили положительный результат теста на коронавирус. В то же время основные предприятия по всей стране, в которых работают миллионы людей, продолжают работать ежедневно для того, чтобы продукты попадали на полки магазинов, чтобы домохозяйства на карантине получали необходимые запасы для проживания, чтобы маски и защитные средства производились на фабриках, и много другое", - отмечается в заявлении.
Источник: http://alternatio.org/events/all/item/79180-mvf-zashel-s-kozyrey-srochno-prinyat-nuzhnye-zakony-ot-rady-trebuet-biznes
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Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
“-Стресс-тест для нового премьера ”
https://www.sovsekretno.ru/articles/stress-test-dlya-novogo-premera/
Автор: Андрей ВЫПОЛЗОВ
23.03.2020
” Недавний визит премьера Михаила Мишустина в Курган совпал с публикацией в нашей газете статьи «Птенцы Чубайса» («Совершенно секретно», № 1/436, январь 2020 года) о системных причинах нищенствующего существования таких богом забытых российских регионов, как Зауралье.
«КРАЛИ ВСЕ»
(ПИШИТЕ ОБ ЕТОМ тов. ПУТИНУ , ПРОШУ ВАС !)
«По всем неписанным бюрократическим канонам, показывать подобное высшему лицу исполнительной власти немыслимо. Как правило, демонстрируют что-то недавно открывшееся, отремонтированное. Короче, старую добрую потемкинскую деревню.
Но, по-видимому, дела в Курганской области таковы, что «как правило» уже не работает.
Идут бои без правил.
Чтобы оценить развал экономики и, как следствие, масштаб упадка, я приведу слова одного сведущего человека из Кургана:
«Ситуация в Курганской области – патовая. Абсолютно пустой, загнанный в долги бюджет, более 50% – дотации, более 80% собственного дохода – это госдолг, который просто „проели“.
За последние 30 лет количество промышленных предприятий сократилось более чем втрое. Выбыло более миллиона гектар пахотных земель.
Падение поголовья крупнорогатого скота – в 10 раз, свиней – в 5.
С 80-х годов прошлого века практически не было капитальных вложений в социальную сферу. Более 750 социальных объектов, построенных сорок и более лет назад хозспособом, сейчас требуют ремонта, причем, одновременно.
70% дорог в области – не в нормативе. Износ основных коммуникаций ЖКХ в Кургане составляет 96%. В большинстве деревень – разоренные хозяйства.
Ферм нет. Они либо неживые стоят, с выбитыми окнами, или просто под фундамент снесены.
Крали все : Свои, чужие, представители криминалитета, трущиеся около власти.
Вы, наверное, слышали про Павла Федулева (одиозный свердловский рейдер, осужденный на 20 лет за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и организацию убийств. – Прим. ред.), про Андрея Вихарева (экс-сенатор от Курганской области, компаньон Федулева, сейчас находится в международном розыске. – Прим. ред.). Только вдумайтесь, какие люди представляли Курганскую область в федеральных органах власти. Сегодняшний сенатор от Зауралья Сергей Лисовский тоже весьма знаменит „коробкой из-под ксерокса с полумиллионом долларов“ (пока готовился этот материал, в прессе вновь заговорили о Лисовском как одном из возможных фигурантов „дела Листьева“. – Прим. ред.).