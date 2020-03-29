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МВФ зашел с козырей: срочно принять “нужные законы” от Рады требует бизнес Украины.

17:07. 29 марта 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:

гльа

Восемь бизнес-ассоциаций призвали Верховную раду поддержать необходимые для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) законопроекты.

"Мы призываем депутатов Верховной рады Украины действовать решительно и срочно принять законы, необходимые для предоставления средств МВФ по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом", - говорится в совместном заявлении ассоциаций в пятницу вечером.

Заявление подписали Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Бизнес100, Федерация работодателей Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Ассоциация "IT Украина" и СЕО Клуб, передает Интерфакс-Украина.

Без программы МВФ Украину ожидает экономический спад в двузначном цифровом выражении и стремительное обрушение золотовалютных резервов, высокая инфляция и безработица, подчеркивается в заявлении.

"Секвестр бюджета или увеличение налогового давления углубит падение экономики, по крайней мере, до 15% в годовом выражении и повлечет волну банкротств", - отмечает бизнес.

Учитывая, что ситуация продолжает развиваться, средства МВФ и других международных партнеров Украины остаются единственным источником финансирования в ближайшее время, указывают представители бизнеса.

"Любые призывы к объявлению дефолта Украины должны быть проигнорированы, ведь долгосрочный эффект такого решения является очень опасным", - подчеркнули ассоциации.

"Мы понимаем, как трудно проводить сессии Верховной рады во время карантина, когда несколько депутатов парламента получили положительный результат теста на коронавирус. В то же время основные предприятия по всей стране, в которых работают миллионы людей, продолжают работать ежедневно для того, чтобы продукты попадали на полки магазинов, чтобы домохозяйства на карантине получали необходимые запасы для проживания, чтобы маски и защитные средства производились на фабриках, и много другое", - отмечается в заявлении.

Источник: http://alternatio.org/events/all/item/79180-mvf-zashel-s-kozyrey-srochno-prinyat-nuzhnye-zakony-ot-rady-trebuet-biznes

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1983 1767
    georgi tarabov 29 марта 2020 в 17:45

    ВАЖНО ДЛЯ РОССИЯН, И ВСЕ ГРАЖДАНЫ РОССИИ !

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