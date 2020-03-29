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Коронавирус, статистика последних суток

08:26. 29 марта 2020 274 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Картина в целом прежняя, со стабильным нарастанием темпов, теперь уже +67к инфицированных в сутки. Впоследствии это переходит в такой же взрывной рост больных в критическом состоянии и далее погибших. Обратите внимание на Германию. При сравнимых с Италией и Испанией темпах инфицирования, погибших меньше на порядок. Вот что значит полноценное оснащение клиник.

О том, что происходит в США не хочется даже думать. Они конечно могут начать мухлевать со статистикой, но новостей оттуда идет вал, не менее тяжелых, чем из Италии. Примерно то же будет происходить на Украине, за сутки туда вернулось более 37.000 заробитчан с повышенной температурой. Это за сутки. Но поскольку там нет тестов, люди просто продолжат умирать от “неизвестной вирусной инфекции, у которой симптомы как у коронавируса, но это не коронавирус”.

Россия ниже, +228 случаев за сутки, погибших нет. Но это пока. Интернет пестрит фото и видео народных гуляний. В Уфе закатили ночную “антикарантинную” вечеринку, Москва, Питер, Екатеринбург, парки забиты людьми, шашлык, выпивка, песни, пляски. Гипермаркеты осаждают толпы народа. Все считают себя бессмертными, “хо хо, в жопу вирус, водочки ухнем, ни один вирус не выдержит, мы рррррусские”! Да что говорить, у меня друзья на Уралмаше в парке Победы бухали под шашлыки вчера. Подобная бравада легко перерастает в понимание и далее в панику, когда рядом начинают хрипеть и умирать люди. Но уже поздно. 228 случаев за сутки это более 20% от уже имеющейся тысячи, это значит число зараженных разрастается стремительными темпами.

Как-то так.
Сергей Колясников

Источник: http://voicesevas.ru/news/50799-koronavirus-statistika-poslednih-sutok.html

Метки: новости / аналитика

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