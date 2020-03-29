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Коронаинформатор

15:06. 29 марта 2020 137 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Творческий индийский полицейский информировал https://twitter.com/curious_scribe/status/1244232631023099904 наплевавших на карантин граждан шлемом стилизованным под коронавирус.



Масса граждан с прибором положила на ограничительные мероприятия, поэтому конечно коронавирусные шлемы тут совсем не помогут. В Индии пик эпидемии еще только предстоит.

У нас кстати тоже.
Мало объявить "выходной карантин". Надо еще обеспечить его выполнение, а как показывает ситуация, полностью полагаться на сознательность граждан в нашем случае совсем не приходиться.
Даже у нас во дворе сегодня народ вовсю гулял и собирался в группы. Никаких масок, перчаток, дистанции и прочего, о чем заявляют власти.
Пока что все идет по "рекомендации". Отсюда и посредственный результат их выполнения.
А вот за тех, кто сознательно нарушает карантин приехав из-за границы, видимо скоро возьмутся, уже анонсированы уголовные дела за подобное. В Питере на одного деятеля сбежавшего из карантина уже открыли уголовное дело по 236-й статье УК РФ (до 5 лет тюрьмы).

PS. Попы наконец то призвали не посещать храмы. Видимо охреневших до полной бессознательности церковников проинформировали, что если буровить на карантинные меры властей (как это было в Питере), то это плохо закончится, и не только для заразившихся верующих.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5748153.html

Метки: индия, коронавирус, фотографии, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12603 6071
    BlackCat 29 марта 2020 в 16:35

    Сейчас только откровенные вредители убаюкивают своим высмеиванием весьма серьёзной и глобальной проблемы вируса.
    Оно и понятно – чем больше заболеет – тем дальше будет карантин – тем больший ущерб экономике страны.
    Так что ожидаю прыжки из штанов от свидомых, лишь бы данный вопрос как можно дольше держать в русле обмана и юмора.

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    2
  • 9695 8929
    жора шапов 29 марта 2020 в 17:25

    Сегодня Китай заявил об окончании эпидемии короновируса в стране.

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