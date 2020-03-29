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Кому передавать знания

15:53. 29 марта 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как передать знания, если нет семьи
Алексей Орлов и Мария Сура

Если по ряду причин у многих людей до 36 лет нет ни семьи, ни детей. Почему так происходит?
Сейчас, в это период времени, так или иначе нам необходимо много чего менять в нашей жизни, в нашем укладе, по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EcA5Uzm-_W0

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