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История – мощнейшее орудие управление странами и народами

21:17. 29 марта 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Посмотрите, какое это мощное средство управления странами и народами: история. В борьбе за свою версию, которая далеко не всегда отражает истину, власть любой страны готова пойти на самые крайние меры.

Вот и член ЕС, Румыния, прямо с границы завернула обратно российского лингвиста, направлявшегося на научную конференцию. Учёному запретили въезд, несмотря на недавно полученную румынскую визу, – запретили, даже не потрудившись объяснить причину.

Впрочем, причина очевидна. Европейским, а в том числе и румынским властям, правда об историческом величии славян не только не нужна – она для них как острый нож к горлу. Рушит всю лживую конструкцию западноцентричной истории стран и народов.

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Российского ученого не пустили в Румынию: Бухарест возмутило его открытие
Румынские власти запретили въезд в страну российскому исследователю-лингвисту Алексею Умнову-Денисову. Ученый занимался дешифровкой дохристианской письменности балканских племен.


При прохождении паспортного контроля в бухарестском аэропорту без объяснения причин ученому из Санкт-Петербурга объявили о нежелательности его присутствия в Румынии. Позже в МИД Румынии уточнили, что «решение было принято в соответствии с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».

Объектом его изысканий были золотые таблички, найденные в 1873 году в румынском городе Синае во время строительства королевского замка Пелеш. На 513 табличках были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языке. Их датируют V-II веками до н.э.


В работе «Золотая книга фракийцев» Умнов-Денисов предпринял попытку расшифровать надписи, он пришел к выводу, что даки (группа фракийских племен, живших на территории современной Румынии и Молдавии) произошли от славян.

В 82 году до н.э. Дакия была независимым государством, а Римской провинцией стала в 106 год. По мнению ряда историков, даки являются дальними предками румынского народа.

Умнов-Денисов со своим докладом планировал выступить в университете имени Андрея Шагуны в Констанце и в археологическом институте имени Василе Пырвана. На встречу с ним в Бухарест приехали ученые из других городов Румынии, а также из соседней Болгарии.

В итоге, презентация лекции Умнова-Денисова на румынском языке в РЦНК была проведена в отсутствие докладчика. Другие выступления пришлось отменить.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин отметил, что за несколько дней до этого Алексей Умнов-Денисов получил визу в Генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге и никаких вопросов к нему не возникало.

«Посольство направило в МИД Румынии ноту, в которой выражается глубокое разочарование в связи с запретом на въезд в страну российскому исследователю, а также высказывается мнение, согласно которому подобные действия не могут не сказаться негативно на развитии двусторонних научных связей, особенно в области истории», — сообщил Кузьмин.
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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4950853.html

Метки: власть, Европа, ес, история, народ, румыния, славяне, управление, язык

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