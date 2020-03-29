История – мощнейшее орудие управление странами и народами

Посмотрите, какое это мощное средство управления странами и народами: история. В борьбе за свою версию, которая далеко не всегда отражает истину, власть любой страны готова пойти на самые крайние меры.



Вот и член ЕС, Румыния, прямо с границы завернула обратно российского лингвиста, направлявшегося на научную конференцию. Учёному запретили въезд, несмотря на недавно полученную румынскую визу, – запретили, даже не потрудившись объяснить причину.



Впрочем, причина очевидна. Европейским, а в том числе и румынским властям, правда об историческом величии славян не только не нужна – она для них как острый нож к горлу. Рушит всю лживую конструкцию западноцентричной истории стран и народов.

*

Российского ученого не пустили в Румынию: Бухарест возмутило его открытие

Румынские власти запретили въезд в страну российскому исследователю-лингвисту Алексею Умнову-Денисову. Ученый занимался дешифровкой дохристианской письменности балканских племен.



При прохождении паспортного контроля в бухарестском аэропорту без объяснения причин ученому из Санкт-Петербурга объявили о нежелательности его присутствия в Румынии. Позже в МИД Румынии уточнили, что «решение было принято в соответствии с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».

Объектом его изысканий были золотые таблички, найденные в 1873 году в румынском городе Синае во время строительства королевского замка Пелеш. На 513 табличках были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языке. Их датируют V-II веками до н.э.