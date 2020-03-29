Independent: «а ведь мы должны быть страной первого мира» — врач из Нью-Йорка рассказала об отчаянном положении на фоне пандемии.
На фоне борьбы Нью-Йорка с ростом количества случае COVID-19, американский доктор Коллин Смит опубликовала видеозапись, на которой видно, в каких жутких условиях работает её больница в Куинсе. При этом она предупредила об увеличении масштабов эпидемии и дефиците критически важного медицинского оборудования, пишет The Independent.
Смит работает в больнице Элмхарст, в которой за один день в результате заражения коронавирусом умерло 13 человек. Больница начала перераспределять пациентов с прочими болезнями по другим медучреждениям, чтобы высвободить место для огромного количества людей, которым нужна срочная помощь.
На кадрах, которыми Смит поделилась с The New York Times, она идёт через забитую реанимацию. «У всех пациентов, которых вы видите, Covid. Кажется, что уже слишком поздно. Мы знали, что нас ждёт», — говорит она.
«Сейчас всё, я бы сказала, катится по наклонной. Нам пришлось заказать грузовик-рефрижератор для хранения мёртвых пациентов. Мы сейчас пытаемся получить дополнительные аппараты ИВЛ или даже СИПАП. Если у нас будет СИПАП, то можно будет освободить ИВЛ для тех больных, которые в них нуждаются», — добавила она.
При этом Нью-Йорку никак не удаётся преодолеть серьёзный и постоянно растущий дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По словам губернатора Эндрю Куомо, штату дополнительно нужны десятки тысяч этих устройств — однако Дональд Трамп считает, что это чересчур.
Но нью-йоркские больницы столкнулись не только с проблемами лечения пациентов, но и с проблемой защиты самих медработников. 24 марта после работы с заражёнными коронавирусом пациентами в медкомплексе Маунт-Синай умерла 48-летняя медсестра Киос Джордан Келли. При этом в интернете появились фотографии, на которых персонал больницы пользуется не обеспечивающим должной защиты оборудованием и иногда даже мусорными пакетами.
Видео доктора Смит показывает как масштабы происходящего, так и тревожные темпы наступления эпидемии. Более того, по словам доктора, в больницы начинают попадать не только пожилые люди, но и другие возрастные группы.
«Многие из тех молодых людей, которые заболевают, не курят. Они здоровы, у них нет сопутствующих патологий. Это просто обычные молодые люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые, как кажется, не должны так серьёзно заболевать», — отмечает Смит.
Прогнозы доктора вряд ли можно назвать утешительными или обнадёживающими.
«У меня нет нужной поддержки и даже материалов, которые мне нужны физически, чтобы лечить пациентов. И это Америка. А ведь предполагается, что мы должны быть страной первого мира», — посетовала она.
«Мне плевать, будут ли у меня проблемы из-за общения с прессой. Я хочу, чтобы люди понимали, насколько всё плохо; люди умирают, у нас нет необходимых инструментов в реаниматологии и в больнице, чтобы о них позаботиться, — в этот момент Смит заплакала. — И это очень тяжело».
Источник: https://russian.rt.com/inotv/2020-03-29/Independent-a-ved-mi-dolzhni
!
Западные СМИ (в основном американские, британские и немецкие) регулярно публикуют обличительные материалы о канале.
Журналистов и политиков , работающих на RT, называют «полезными идиотами Кремля» или «полезными идиотами Путина».
Весь инфопоток, идущий с этого канала можно охарактеризовать одной фразой –
везде в мире полный п***ц, и только в России за***сь , потому что у неё есть Великий Сказочник.
Пока ты не в клетке в России не зае-сь.
Страна грустит и ждёт.
Замерла в ожидании.
Почти с пеной у рта.
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
Захарова: В Англии обнулили медицинские страховки!
16.4Kвс, 29/03/2020
https://aftershock.news/?q=node/848437
( МНЕ , болгара ,обидно за русских людей ,ведь 2 гражданство приравняет „РОССИЙСКОЕ“ гражданство к албанскому ,или того-же как и в Сомалии ! )
И точка !
Говорит Мария Захарова:
“ -Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:
- Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
- А что случилось?
- Как что? Тут коллапс!
- Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?
- Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!
***
Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес».
А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы – граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», – сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.
Тогда будьте добры начать с основ – уважения к стране и ее народу.
Roman Nebezbesov (1 год 8 месяцев)(14:56:06 / 29-03-2020)
Сейчас подходящий момент поставить под жёсткий контроль не только внешние, но и внутренние перемещения граждан. Как это сделать – таможней или триангуляцией – вопрос техники.
NOT (8 лет 3 месяца)(15:15:49 / 29-03-2020)
У нормального государства обязана быть возможность по закону избавляться от нежелательных «граждан»
Roman Nebezbesov (1 год 8 месяцев)(15:03:53 / 29-03-2020)
Вот и поправочка в Конституцию запоздалая: “при принятии иного гражданства лишать российского, переход в российское только при выходе из иного.”
NOT (8 лет 3 месяца)(15:22:35 / 29-03-2020)
Такъ!!! Сто лет об этом твержу.
«Двойное гражданство» — идиотический нонсенс.
Мне на западников положить с прибором. А что касается моей родной страны, так ты или гражданин её, с правами и обязанностями, или живи без гражданства, с соответствующим статусом, законом определённым. И ничего личного. Просто Закон. Люди с красивыми лицами ведь любят законы? Ну вот. Пусть получат.
P.S. Я в курсе что у нас всё это есть. Жалею, что не применяется практически.
Mist
28.03.2020 22:00
- БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ТОЛЬКО УКРАСТЬ!!!
- А ЗАРАБОТАТЬ???
- А ЗАРАБОТАТЬ, ШУРА, МОЖНО ТОЛЬКО ГЕМОРРОЙ!!!
х/ф “Золотой телёнок”, 1968г.
http://www.stoletie.ru/obschestvo/pochemu_u_nas_ne_lubat_bogachej_494.htm
Если такая публикация имеет место быть , то снова вопрос : ” Кого отъехало больше, бледнолицых или индейцев ( цветных смесей) ?
В Нью-Йорк ввели войска.
Надеюсь мексиканские?
В Москве объявили домашний режим для всех только что. Самоизоляция.
Не знаю как там в Москве,
но в некоторых западных странах
показывают вот это:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2836290409772215&id=100001738501363
Правда или нет, я не знаю.
Если всё это действительно так,
как нам рассказывает Америка,
и как нам рассказывает Испания,
то всё плохо, потому что дело не в том что не хватает
аппаратов ИВЛ, или чего-то ещё!!!
Суть ситуации в том, что применено биологическое оружие
массового поражения, и даже если и всех больных обеспечить
аппаратами ИВЛ, а у них при том прогрессивно разрушаются
лёгкие, то это никак не поможет их спасти!!! они просто чуть
дольше проживут и всё! Здесь требуются не тактические поиски,
а стратегические! а именно поиск научных способов остановить
эпидемию, для чего совершенно недостаточно что-то там закупить!!!
Здесь надо иметь в арсенале умных специалистов, с оборудованными
лабораториями, которые найдут выход, а вот уже на время стратегических
решений, нужно тактическими методами держать оборону, чтобы все не
умерли, пока не будет найдено эффективное средство против болезни.
Ведь неизвестно, умрут ли все люди, или же некоторые окажутся
стойкими к вирусу, хотя опыт прошлых поколений показывает, что даже
в безнадёжно зачумлённом городе умирают не все.
И хуже всего, если кто-то применил ОМП, и уже имеет средство противодействия ему, но скрывает это. А в духе разных невероятных
теорий, которыми любит заниматься ЯП, такой расклад не может быть
исключением.
Нам показывали очень много пугающих фильмов про ОМП,
так может быть уже стоит сильно испугаться?
Нам рассказывали про био-террористов, там может это оно?
Мы смотрели фильмы, где советские учёные спасали Японию от
страшнейшей эпидемии, они это могли. Так куда подевались
такие умные учёные теперь? Уже нет? Не востребованы рынком?
Но если нет возможности ответить на такую угрозу,
то зачем тогда вообще и кому нужен рынок? Он ведь без
людей не существует.
Ну и кто агрессор?
Я не знаю есть ли агрессор вообще, не то чтобы знать кто он.
Но Вы можете высказывать свои догадки, или слабо?
Ну и опять же, каждая догадка должна иметь под собой
какое-нибудь основание, а где его взять?
Например, наиболее вероятные гипотезы, в том числе ОМП
и терроризм имеют под собой понятные основания, ибо
вариантов здесь не много, и ОМП и терроризм как бы два из трёх возможных, и весьма вероятных, потому что показаны нам СМИ уже сотни раз. Про самозарождение таких вещей мы слышали от СМИ вообще сколько раз? Правильно, пару раз может быть.
Зато все фильмы которых море про такие вещи – только первые два варианта.