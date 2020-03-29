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Е.Ю.Спицын на радио Аврора. “Страницы истории. Власть Романовых была очень зыбка”

14:17. 29 марта 2020 122 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OqpPf_Zhedo

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  • 1983 1767
    georgi tarabov 29 марта 2020 в 17:52

    ВАЖНО ДЛЯ РОССИЯН, И ВСЕ ГРАЖДАНЫ РОССИИ !

    Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА

    “-Стресс-тест для нового премьера ”
    https://www.sovsekretno.ru/articles/stress-test-dlya-novogo-premera/
    Автор: Андрей ВЫПОЛЗОВ
    23.03.2020
    ” Недавний визит премьера Михаила Мишустина в Курган совпал с публикацией в нашей газете статьи «Птенцы Чубайса» («Совершенно секретно», № 1/436, январь 2020 года) о системных причинах нищенствующего существования таких богом забытых российских регионов, как Зауралье.

    «КРАЛИ ВСЕ»

    (ПИШИТЕ ОБ ЕТОМ тов. ПУТИНУ , ПРОШУ ВАС !)

    «По всем неписанным бюрократическим канонам, показывать подобное высшему лицу исполнительной власти немыслимо. Как правило, демонстрируют что-то недавно открывшееся, отремонтированное. Короче, старую добрую потемкинскую деревню.
    Но, по-видимому, дела в Курганской области таковы, что «как правило» уже не работает.
    Идут бои без правил.

    Чтобы оценить развал экономики и, как следствие, масштаб упадка, я приведу слова одного сведущего человека из Кургана:

    «Ситуация в Курганской области – патовая. Абсолютно пустой, загнанный в долги бюджет, более 50% – дотации, более 80% собственного дохода – это госдолг, который просто „проели“.

    За последние 30 лет количество промышленных предприятий сократилось более чем втрое. Выбыло более миллиона гектар пахотных земель.
    Падение поголовья крупнорогатого скота – в 10 раз, свиней – в 5.

    С 80-х годов прошлого века практически не было капитальных вложений в социальную сферу. Более 750 социальных объектов, построенных сорок и более лет назад хозспособом, сейчас требуют ремонта, причем, одновременно.
    70% дорог в области – не в нормативе. Износ основных коммуникаций ЖКХ в Кургане составляет 96%. В большинстве деревень – разоренные хозяйства.
    Ферм нет. Они либо неживые стоят, с выбитыми окнами, или просто под фундамент снесены.
    Крали все : Свои, чужие, представители криминалитета, трущиеся около власти.
    Вы, наверное, слышали про Павла Федулева (одиозный свердловский рейдер, осужденный на 20 лет за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и организацию убийств. – Прим. ред.), про Андрея Вихарева (экс-сенатор от Курганской области, компаньон Федулева, сейчас находится в международном розыске. – Прим. ред.). Только вдумайтесь, какие люди представляли Курганскую область в федеральных органах власти. Сегодняшний сенатор от Зауралья Сергей Лисовский тоже весьма знаменит „коробкой из-под ксерокса с полумиллионом долларов“ (пока готовился этот материал, в прессе вновь заговорили о Лисовском как одном из возможных фигурантов „дела Листьева“. – Прим. ред.).

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