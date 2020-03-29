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Два короля решили выйти на дуэль. Один пришел пораньше, другой – попозже. И оба объявили себя победителями

01:48. 29 марта 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Одна из самых прекрасных историй Средневековья, как я считаю. Судите сами, насколько все получилось блестяще.

В 1282 году Сицилия, захваченная в 1268 году Карлом Анжуйским, родным братом французского короля Людовика IX Святого, в конце концов натерпелась достаточно и местные жители устроили «Сицилийскую вечерню», выпилив всех французов, до которых смогли дотянуться.

Результатом «Вечерни» стало то, что через полгода на Сицилию пригласили более другого короля – Педро Арагонского. Надо сказать, что жена Педро была «последней из Гогенштауфенов», законных королей Сицилии, род которых был свергнут Карлом Анжуйским.

Само собой, Карл, на тот момент считавшийся самым грозным и серьезным западным правителем, соглашаться с тем, что у него отобрали Сицилию, не собирался. Но, понимая, что военная экспедиция – это слишком дорогая затея, а если вспомнить то, что сицилийский флот был сильнее – еще и непредсказуемая, он предложил арагонскому королю решить судьбу спорного королевства в поединке между двумя претендентами.

Педро, что характерно, согласился, и проявив благородство, предложил, раз Карл уже стар, а ему на самом деле было уже 55 лет (впрочем, Педро тоже для тех времен тоже был уже не молод – 42 года), то пусть в поединке принимают участие по 100 бойцов с каждой стороны.

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Педро III Арагонский

Что характерно, дело пошло дальше бросания перчаток. Для поединка выбрали Бордо. Дело в том, что Бордо на тот момент принадлежал Англии. То есть английский король Эдуард I Длинноногий выступал арбитром и гарантом того, что участники боя смогут без проблем принять участие именно в поединке Божьего суда, а не угодят в какую-нибудь засаду.

Надо сказать, что к тому моменту Божий суд в судебной практике уже, скажем так, встречался редко. Но само собой, люди верили в то, что если вверить важный спор в руки Господа, он рассудит справедливо. Но ставить на кон королевство …

Конечно, сначала в запале оба короля решили, что это – хороший способ решения проблемы по сравнению с неизбежной войной. Но потом оказалось, что все остальные, как то не в восторге от такой прекрасной идеи.

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Карл Анжуйский

Папа Мартин прямо заявил, что вообще-то есть наместник Бога на земле – он, собственной персоной. И если королям Карлу и Педро нужен Божий суд, то он готов его устроить. Более того, можно сказать, он его и устроил, так как отлучил Педро от церкви.

Теперь же Мартин еще и запретил Карлу вступать в назначенный поединок, а английскому королю обеспечивать проведение поединка в своих владениях.
Да и сицилийцы были совсем не в восторге от того, что судьбу острова решат в каком-то поединке. Они не для того выпиливали французов.
Но короли словами просто так не бросаются. Поэтому раз они договорились о бое в Бордо, поездка в этот город должна была состояться, чтобы потом никто не посчитал настоящих королей и рыцарей трусами. Такие были времена.
И оба короля отправились в Бордо.

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Педро Арагонский скачет на поединок

Мы теперь уже никогда не узнаем, насколько серьезно они собирались драться между собой в самом начале. Может быть и собирались на самом деле. Но потом государственные интересы победили и дальше была комедия.

Карл приехал в Бордо с помпой, в сопровождении своего племянника, короля Франции Филиппа III. Ему надо было показать всему миру, что он все тот же грозный Карл Анжуйский.
Педро тоже приехал в Бордо со своими рыцарями. Но вел себя скромно, словно показывая, что полагается не на свою мощь, а только на Бога.
Король Эдуард, помня о запрете Папы, в Бордо не приехал, но приготовить ристалище распорядился.

Финальная часть шоу была такой.

Поединок назначили на 1 июня 1283 года. Но о точном времени не договорились.

Поэтому король Педро и его арагонские рыцари решили, что на ристалище надо выехать рано утром. Они выехали и обнаружили, что противника нет. Герольды Арагона возвестили, что их король прибыл на поединок. Но так как ответа не было, король Педро и его рыцари собрались и уехали с подготовленного ристалища.
Так как его противник на поединок не явился, король Педро объявил себя победителем.

Через несколько часов …
На ристалище приехал Карл Анжуйский и его рыцари.
Теперь уже герольды анжуйцев возвестили о прибытии на Божий суд…
Так как короля Арагона на ристалище не было, Карл Анжуйский тоже объявил себя победителем.

Через несколько дней два короля, довольные собой, разъехались по своим королевствам готовиться к большой войне, которая стала неизбежной. При этом каждый из них называл другого трусом, не осмелившимся выйти на суд Божий.

Всего через пару лет не станет ни Карла, ни Педро. Вокруг Сицилии закрутится еще большая каша, расхлебывать которую придется ещё очень долго. Но это – уже другая история.

Источник: https://valerongrach.livejournal.com/935456.html

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