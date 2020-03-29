Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты

Начиная с основания Римского клуба в 1968 г. для него было подготовлено более 40 докладов. Первый доклад «Пределы роста» привлек к Римскому клубу международное внимание. Книга вызвала шок в мире, ранее не обращавшем внимание на долгосрочные перспективы продолжающегося роста населения, которые сегодня принято называть человеческим следом в экологии. Основатель и позже президент Римского Клуба Ауре́лио Печче́и (Aurelio Peccei) понимал необходимость обсуждения проблем, перед которыми стоит мир, вызовов человечеству, но и для него было неожиданностью узнать из упомянутого доклада, что все они связаны с человеческим стремлением к бесконечному росту на конечной территории нашей планеты. То послание молодой смелой команды Массачусетского технологического института заключалось в том, что если рост продолжится в том же неослабевающем темпе, то сокращающиеся ресурсы и серьезное загрязнение неизбежно приведут к коллапсу существующего миропорядка.

Конечно, сегодняшние компьютерные модели намного более продвинутые, чем модель World3, подготовленная командой в 1972 году. Некоторые аспекты экономического роста последних пятидесяти лет не были полностью учтены, например, инновации.



Но основная мысль «Пределов» актуальна сегодня так же, как и в 1972 году. Сегодня мир стоит перед лицом многих трудностей, о которых предупреждали в 1970-х гг.: изменение климата, дефицит плодородных земель и массовое исчезновение видов. Более того, социальная обстановка в мире остается крайне неудовлетворительной: около 4 млрд. человек живет в очень скудных экономических условиях, им грозят тяготы природных бедствий или войн.



По последним оценкам более 50 млн. людей каждый год вынуждены покидать свои дома и эмигрировать. Куда им деваться? В 2017 г. беженцев в мире насчитывалось уже 60 млн. человек!

И при этом современные общества все же достигли такого уровня экономического благосостояния, научной базы и технологического потенциала, который позволяет обеспечить выполнение большей части тех преобразований, которые в «Пределах роста» обозначены первостепенными для достижения мирового устойчивого развития.

Мы, Исполнительный комитет Римского клуба, с благодарностью признаем достоинства и идеи доклада «Пределы роста», как и других очень ценных докладов, которые были подготовлены для нашей организации.



Кроме того, мы помним о том смелом шаге, который сделал в 1991 г. Александр Кинг, преемник Аурелио Печчеи на посту президента Римского клуба, опубликовав в соавторстве с генеральным секретарем клуба Бертраном Шнайдером книгу «Первая глобальная революция».



В отличие от других данный доклад был представлен как доклад от имени Совета Римского клуба (эквивалент сегодняшнего Исполнительного комитета Римского клуба). Кинг и Шнайдер представляли, что окончание Холодной войны открывало новые широкие возможности для достижения общего мира и процветания.



Эта оптимистичная книга снова привлекла внимание мировой общественности к Римскому клубу, хотя и в меньшей степени, чем в свое время «Пределы роста».

Мир, мир снова в критическом положении. Мы чувствуем необходимость в новом смелом начинании. Однако на этот раз мы считаем особенно важным обратить внимание на сущность тех философских убеждений, которые лежат в основе текущего положения в мире.



Мы должны подвергнуть сомнению легитимность духа материалистического эгоизма, который сегодня является, наверно, самой мощной движущей силой в мире, и здесь мы разделяем обеспокоенность Папы Франциска существующим глубоким кризисом ценностей – эту проблему Римский клуб определил как наиболее серьезную еще много лет назад.



Мы верим, что пришло время для новой эпохи Просвещения или какой-либо другой парадигмы, которая придет на смену привычной сегодня близорукости мыслей и действий. Мы приветствуем серьезный подход ООН, который был обозначен в подготовленной в 2015 г. Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., где обозначены 17 Целей в области устойчивого развития, которые следует достичь в следующие 15 лет.



Но без укрощения движущей силы экономического роста – деструктивного чистого материализма – страх оказаться через 15 лет в мире с еще более худшими экологическими условиями, чем сегодня, отнюдь не безоснователен.

Учитывая сказанное, Комитет искренне поддерживает инициативу действующих президентов по составлению и координации подготовки нового и амбициозного доклада, целью которого является предостережение человечества о грядущих трудностях, обусловленных положением дел в настоящий момент.

А теперь пару слов о необычном названии. Английское выражение «Come on» имеет несколько значений. В разговорном языке оно часто пишется «C’mon» и означает «не пытайся обмануть меня».



В этом ключе написаны Главы 1 и 2 книги. Мы не желаем быть обманутыми привычным описанием действительности и привычными же советами, которые не способны сделать мир лучше. Или устаревшими доктринами.



Другое значение заглавия очень оптимистично: «Come on, присоединяйся к нам!». Это значение больше подходит для Главы 3, которая вызывает наше восхищение своими реальными решениями. Таким образом, структура книги отражает оба значения в указанном порядке (конечно, у этого выражения есть и другие значения, подчас даже грубые, но мы к ним не причастны!).

Июнь 2017 года. Исполнительный комитет Римского клуба. Сюзана Чакон (Susana Chacón), Энрико Джиованнини (Enrico Giovannini), Александр Ликоталь (Alexander Likhotal), Хантер Л. Ловинс (Hunter L. Lovins), Граэм Макстон (Graeme Maxton), Шейла Мюррей (Sheila Murray), Роберто Печчи (Roberto Peccei), Йорген Рэндерс (Jørgen Randers), Рето Рингер (Reto Ringger), Джоан Росас Ксикота (Joan Rosàs Xicota), Эрнст фон Вайзайкер (Ernst von Weizsäcker), Андерс Викман (Anders Wijkman) и Рикардо Диэс Хоклайтнер (Почетный член).

Краткое описание

Мир с человеком во главе все еще может достичь общего светлого будущего. Чтобы оно наступило, нам следует перестать подвергать нашу планету деградации. Мы твердо уверены в достижимости этого, хотя чем дольше мы медлим, тем сложнее становится эта задача. Современные тенденции далеки от целей устойчивого развития.



Продолжающийся общепринятый рост приведет к тяжелым конфликтам при столкновении с естественными границами планеты. Экономика, жестко управляемая финансовой системой с присущими ей спекулятивными операциями, будет способствовать увеличению разницы в благосостоянии и доходах людей.

Процесс увеличения населения планеты необходимо в ближайшем будущем стабилизировать, не только по экологическим, но и по социально-экономическим причинам. В жизни слишком многих людей сегодня царят смятение, хаос и неопределенность. Глубокое социальное неравенство, рухнувшие государства, боевые конфликты и гражданские войны, безработица и массовая миграция обрекают сотни миллионов человек на жизнь в страхе и отчаянии.

ООН единогласно приняли Повестку 2030, которая направлена на преодоление этих вызовов. Однако успешное выполнение 11 социально-экономических целей повестки с большой вероятностью сделает невозможным достижения 3 экологических целей, а именно стабилизации изменения климата, восстановления океанов и прекращения деградации биоразнообразия.



Единственным способом не допустить подобное развитие событий является использование интегрированного подхода при определении курса, оставив в прошлом сегодняшние закостеневшие структуры.

В Главе 1 данной книги представлен анализ сегодняшних контр-устойчивых тенденций развития, тех, которые принято называть общим словом «Антропоцен» — век человеческого главенства во всех планетарных аспектах, в том числе и в отношении биогеохимического состава. «Процветающее будущее для каждого» требует того, чтобы экономическое благосостояние достигалось не за счет ухудшения природных ресурсов, особенно в сфере сельского хозяйства, и не приводило бы к загрязнению атмосферы.



Книга предлагает поставить под вопрос легитимность абсолютного суверенитета государств с учетом глобального масштаба последствий тех или иных действий.

Глава 2 предлагает более глубокий анализ с описанием фундаментального кризиса философской мысли, учитывая такую сложную обстановку. Начинается глава с окружного послания «Laudato Sí» Папы Франциска. Основа современных религий и распространенных убеждений, так же как и наша система экономики, формировалась во времена «пустого мира» (Эрман Дали (Herman Daly) и не соответствует сегодняшнему «полному миру».



Капитализм, каким мы его знаем, нацелен на максимизацию краткосрочной выгоды, из-за него мы двигаемся в неправильном направлении – в сторону все более дестабилизированного климата и деградирующих экосистем. И, несмотря на все те знания, которые нам доступны сегодня, мы не способны изменить этот курс, буквально подводя планету Земля к разрушению. В конце Главы 2 делается вывод о необходимости новой эпохи Просвещения, соответствующей «полному миру» и устойчивому развитию.



В новой эпохе будут главенствовать добродетели баланса, а не догмы. Мы особенно отмечаем важность баланса между людьми и природой, между краткосрочной и долгосрочной перспективами, между общественными и частными интересами. Главу 2 можно считать самой революционной частью книги.

Могут ли проблемы природных систем планеты подождать, пока все человечество разделит ценности новой эпохи Просвещения? Нет, говорится в Главе 3, мы должны действовать сейчас. Это полностью выполнимо.



Мы предлагаем оптимистичную, хоти и немного бессистемную, подборку тех возможностей, которые уже доступны сейчас: децентрализованная чистая энергия, рабочие места в тренде устойчивого развития в каждой стране и повсеместное устранение зависимости человеческого благосостояния от горючего топлива, основных ресурсов и редких минералов.



Отмечены прагматичные политические решения, в том числе в области финансовой системы. Рамочные условия должны способствовать тому, чтобы технологии, способствующие устойчивому развитию, были по-настоящему выгодными, чтобы побуждали инвесторов вкладывать деньги в долгосрочные проекты и решения.

Книга заканчивается приглашением читателей и критиков принять участие в устойчивом развитии мирового общества любым из множества способов.

Глава 1

Стоп! Не надо мне говорить, что текущие тенденции имеют отношение к устойчивому развитию!

Введение: Беспорядок в мире

Все мы знаем, что мир находится в кризисе. Ученые говорят нам, что на Земле за последние 150 лет истощилась почти половина плодородных земель (1. Arsenault, 2014), около 90% рыбных ресурсов подвергается чрезмерному вылову и происходит массивное сокращение популяций многих видов рыб (2. FAO, 2016).



Устойчивость климата находится в серьезной опасности (далее в п.1.5 и п.3.7), и Земля сейчас проходит шестой период массового вымирания за свою историю (3. Kolbert, 2014).

Наверно, наиболее точное описание экологической ситуации сделано в 2012 г. в «Императиве к действию» (4. Blue Planet Prize Laureates, 2012), сделанным всеми 18 лауреатами (до 2012 г.) премии «Голубая планета», включая Гро Харлем Брундланда (Gro Harlem Brundtland), Джеймса Хансена (James Hansen), Эймори Ловинс (Amory Lovins), Джеймса Ловстока (James Lovelock) и Сьюзан Соломон (Susan Solomon).



Его основное послание заключается в следующем: «Способность человека действовать часто опережает его способность анализировать. В результате цивилизация сталкивается лицом к лицу с идеальным штормом проблем, происходящих из-за роста населения, роста потребления богатыми, использованием пагубных для окружающей среды технологий и роста неравенства.



Быстро ухудшающаяся биофизическая ситуация едва ли замечается мировым сообществом, которое одурманено мыслью, что физически экономика может расти вечно».

1.1.1 Различные типы кризисов и чувство беспомощности

Кризис не цикличен, но он растет. И он не ограничен природой вокруг нас. Есть также социальный кризис, политический и культурный, моральный кризис, также как и кризис демократии, идеологий и капитализма. Кризис также выражается в углубляющейся бедности во многих странах и в потере работы значительной частью населения во всем мире.



Миллиарды людей подвержены недоверию к собственным правительствам (5. В «The Edelman Trust Barometer, 2017)» говорится, что 53% населения в 28 странах верят, что управляющие ими системы не справляются с задачей; и лишь 15% считают наоборот.)

С географической точки зрения симптомы кризиса присутствуют почти везде. «Арабская весна» повлекла за собой серию военных конфликтов и гражданских войн, серьезное нарушение человеческих прав и появление многих миллионов беженцев.



Не очень хорошая внутренняя обстановка в Эритрее, Южном Судане, Самали или Гондурасе. Венесуэла и Аргентина, бывшие когда-то богатейшими странами, сталкиваются сегодня с серьезными экономическими вызовами, а соседняя Бразилия прошла через годы рецессий и политической турбулентности.



Россия и несколько стран Восточной Европы борются с серьезными экономическими и политическими пост-коммунистическими проблемами. Япония с трудом преодолевает десятилетнюю стагнацию, а также последствия цунами 2011 г. и ядерной катастрофы. А временный экономический рост нескольких африканских стран закончился после падения цен на минеральные ресурсы, а также после нескольких аномальных засух.



В Африке сильно распространено отчуждение земли, как и в некоторых других частях света, что приводит к тому, что миллионы людей вынуждены менять место жительства и становиться беженцами внутри своей страны или в других странах (6. Liberti, 2013).

В худшем случае правительства реагируют на сложившуюся ситуацию попытками улучшить свой имидж, в лучшем – стараются исправить симптомы кризиса, а не причину. Проблема заключается в том, что политическая элита во всем мире сильно зависит от инвесторов и могучих частных компаний.

Это говорит о том, что текущий кризис является также кризисом капиталистической системы. С 1980-х годов капитализм перешел от дальнейшего экономического роста стран, регионов и всего мира к максимизации прибылей и к крупным добавочным доходам от спекуляций.



В дополнение капитализм, отпущенный на свободу в 1980-х гг. в англо-саксонском мире, а в 1990-х и во всем остальном мире, по большей своей части является финансовым.



Эта тенденция была поддержана массовой дерегуляцией и либерализацией экономики (см. п.2.4). Термин «акционерная стоимость» вошел в обиход деловых средств массовой информации по всему миру, словно это новое «слово божье» для всей экономической активности. На самом же деле, оно лишь сузило перспективы бизнеса до краткосрочных целей, зачастую за счет социальных и экологических ценностей. Миф «акционерной стоимости» был успешно развенчан в недавней книге Линн Стаут (7. Stout, 2012).

Другой чертой «беспорядка» является подъем агрессивной относящейся к правому крылу активности против глобализации в странах ОЭСР, т.н. популизм. Примерами этого является Brexit и победа Трампа в Соединенных Штатах. Как отметил Фарид Закария (Fareed Zakaria): «Трамп является частью сильного подъема популистского движения в Западном мире.



… В большинстве стран популизм находится в оппозиции, но уверенно набирает силу, в других же, например, в Венгрии, он сейчас является главенствующей идеологией» (8. Zacharia, 2016).

Рис. 1.1 Глобалный рост доходов с 1988 г. по 2008 г. 21 одной группы по доходам от самой бедной до самой богатой. Кривая похожа на силуэт слона, отсюда закрепившееся за ней название – «кривая слона» (Источник:

Этот феномен правого популизма можно объяснить изменением «кривой слона» (9. Рис. 1.1, BrankoMilanovic, 2016.

), показывающей сокращение среднего класса в развитых странах за 20-летний период.



В то время как более половины населения мира наслаждается 60-ти процентным увеличением доходов, средний класс в странах ОЭСР терпит убытки, в основном из-за того, что происходил процесс деиндустриализации и сокращения рабочих мест в США, Великобритании и других странах. В США средний доход вырос на скромные 1,2% с 1979 года.

Впечатляющий рост дохода в левой части кривой, «спина слона», когда около двух миллиардов человек преодолели черту бедности, объясняется в основном экономическими успехами Китая и некоторых других стран.



На графике не очевидно показано, что самый богатый 1% населения, даже более того, что восьми самым богатым людям в мире принадлежит столько же, сколько беднейшей части всего населения планеты.



Это было озвучено представителями «Оксфам» (Оксфордский комитет помощи голодающим) на Всемирном экономическом форуме 2017 года (10.

2017-01-16. Только 8 человек владеет тем же, что половина мира. Название работы – «Экономика для 99 процентов». Данные взяты из Credit Suisse Global Wealth Data book, 2016. См. также Jamaldeen, 2016).

Эта «кривая слона» также не показывает кое-что еще. Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и по развитию человеческого потенциала (Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) предложила использовать Многоаспектный индекс бедности (Multidimensional Poverty Index, MPI), который бы учитывал не только доход, но и еще 10 показателей, касающихся здоровья, образования и уровня жизни. Используя его, OPHI насчитало 1,6 млрд. человек, живущих в «многоаспектной бедности» в 2016 г. – в два раза больше людей, чем если учитывать только уровень дохода (11. OPHI, 2017). См. также Dugarova и Gülasan, 2017).

В-третьих, для верной интерпретации кривой необходим анализ групп людей в каждой процентной группе. Вообще-то они сдвигаются. И кривая не позволяет отделить людей в России и Восточной Европе, которые потеряли большую часть доходов в 90-е годы, от людей в Детройте или Средней Англии, которые тоже пострадали, но совсем по другим причинам (12.



Для более подробно информации см. Corlett, 2016). Другой факт, который не видно на графике – массивный переход денег и доходов из сфер производства и торговли в финансовый сектор (13. Greenwood и Scharfstein, 2013). Авторы говорят, что в 1980 г. люди, работающие в финансовом секторе, получали столько же, сколько люди в других отраслях. В 2006 г. они получали на 70% больше.

Брюс Барлетт (Bruce Bartlett), младший политический советник в администрации Рейгана и Буша, оспаривает, что эта финасиализация является результатом неравенства доходов, снижения заработной платы и слабого управления.



Дэвид Стокман, рейгановский директор Департамента управления и финансов, наоборот, соглашается, описывая нашу текущую ситуацию как «коррозийная финансиализация, которая превратила экономику в одно большое казино еще в 1970-х годах» (14. Bartlett, 2013; Stockman, 2013).

Политики-популисты в странах ОЭСР считают себя голосом забытых «обычных» людей и патриотов, но они борются и противопоставляют себя людям, представляющим демократические институты – какая ирония!

Распространению популизма в Европейском Союзе сильно способствовал приток миллионов беженцев, которые приехали или хотели бы приехать в Европу с Ближнего Востока, из Афганистана и из Африки.



Даже самые щедрые европейские страны достигли своих пределов по приему этих масс беженцев. Институты ЕС были слишком слабы (недостаточно мощны, как считают новые националисты), чтобы справиться с этим «кризисом беженцев», который перерос в кризис самоопределения в ЕС. Раньше ЕС был успешным примером единства, которое обеспечило мир и экономическое процветание, сегодня же тема единства стала менее привлекательной.

Правые популистские движения или партии считают ЕС виноватым во всех грехах. Ирония состоит в том, что для продолжения успешного развития ЕС потребуется больше власти, а не меньше.



Союзу потребуется охрана границ, хорошо финансируемая система предоставления убежища беженцам, чтобы справиться с «кризисом беженцев» и сохранить преимущества Шенгенского соглашения. А для стабилизации евро ЕС или, по крайней мере, еврозона должна выработать общую фискальную политику, как предлагает новый президент Франции Эммануэль Макрон. Но именно этих мер больше всего боятся националисты-популисты.

ЕС сегодня не без недостатков. Принципы свободного рынка стали доминировать при определении политики, подавляя другие важные аспекты, например, экологию. Примечательно, это был приоритет для Великобритании, т.к. она хотела видеть ЕС в основном как союз для общей торговли.



Во многом аскетичная политика препятствовала осуществлению многих полезных инвестиционных проектов и привела к бессмысленным страданиям многих миллионов европейцев. Такие эпизоды, конечно, не должны использоваться для осуждения главных целей ЕС – мирное единство, главенство закона, человеческие права, уважение к разным культурам и устойчивое развитие.

Поднимая вопрос о глобальном кризисе демократии организация German Bertelsmann Foundation опубликовала эмпирический доклад на 3-х тысячах страницах о прогрессе (или скорее о его отсутствии) демократии и социальной экономики, который отражает индекс BTI (Bertelsmann Transformation Index) (15. Bertelsmann Stiftung, 2016. (Главный автор: Sabine Donner) Politische und soziale Spannungen nehmen weltweit zu).



Согласно докладу в последние годы наблюдается постоянный спад по таким параметрам, как гражданские права, честные и свободные выборы, свобода слова, свобода сосредоточения и разделения власти. В то же время число стран, в которых авторитарные, крайне религиозные догмы управляют политической мыслью, увеличилось с 22% до 33 процентов.



Этот доклад был опубликован до нападок на демократию и гражданские права в Турции летом 2016 г. или на Филиппинах. Симптомы тирании распространяются даже в странах с традиционно сильными позициями свободы и демократии (16. Snyder, 2017).

Давайте ненадолго обратимся к другому типу кризиса. Даже и не кризиса, а скорее неприятной черте такого эффективного инструмента коммуникации, как «социальные медиа». Будучи практичным и полезным удобным средством для ежедневного обмена новостями, разумными мнениями, социальные медиа в то же время превратились в силу, разжигающую конфликты и очерняющую невинных, и распространяют пост-правдивую чушь.



Большая часть политической полемики в социальных медиа является самоподдерживающейся политической ерундой, при которой СМИ выступают в роли эхокамеры для сообществ удрученных единомышленников (17. Quattrociocchi et al, 2016). В Китае было проведено эмпирическое исследование, по итогам которого было выявлено, что среди прочих эмоций гнев и возмущение вирусно распространяются в социальных медиа быстрее всего (18. Fan et al, 2014).

В Интернете и социальных медиа также активно распространяются «боты» (сокращение от «роботы»), которые могут искажать или уничтожать сообщения, плодить чепуху и всевозможную ложную информацию.



Существуют десятки типов вредоносных ботов (и сетей ботов), которые подбирают списки эл. почт, собирают контент с сайтов и используют все это без разрешения, распространяют вирусы и трояны, чтобы покупать хорошие места на развлекательных мероприятиях, увеличивать количество просмотров на Youtube и траффик для получения больше денег от рекламодателей.

Но более всего устрашает неразбериха, которая связана с терроризмом. В ранние времена человеческая жестокость выливалась в военные конфликты между странами. Но в последнее время системные и частично религиозные конфликты преобладают, при которых используется террористические атаки с целью запугать население.



В течение большей части 20 века религии оставались спокойными, не агрессивными и придерживались своих географических границ. Теперь все не так. Частично из-за того, что в глобализированном мире население передвигается или вынуждено покидать свои родные края, некоторые исламские фракции расширили географию своего присутствия и оказывают сильное влияние на государства, например, атакую такие страны как Францию с ее традициями лаицизма, которые не дают религии влиять на политику.

А вот что в СМИ мало представлено, так это положительная роль религий. В христианской Европе либеральная и толерантная религия стала частью европейского самоопределения уже через сто лет после дискредитации в эпоху Просвещения предшествующий доктринерской, авторитарной и колониальной манифестации веры.



В течение Холодной войны христианские цели социальной сплоченности способствовали выстраиванию системы «западных ценностей», часто определяемых как «государство всеобщего благосостояния» или «социальная рыночная экономика» (о ее частичном провале см. п.2.4).

О благоприятной и социальной роли Ислама говорят и исламские последователи, например, сириец по происхождению Бассам Тиби (Bassam Tibi), который призывает мусульман в Европе к интеграции в демократическое общество (19. Tibi, 2012).



Он считает, что «исламский фундаментализм» несовместим с демократией, хотя в основе Ислама лежат методы демократических консультаций, и ислам был открытым еще в самом начале эпохи Просвещения в 12 веке, приводя в пример Ибн Рушда, известного под латинизированным именем Аверроэс.



Тиби, однако, не пользуется популярностью среди радикальных мусульман, мягко говоря. Но для понимания причин радикализации Ислама не стоит забывать о роли Запада, в частности США, и его вмешательство в государства Ближнего Востока.

Некоторые могут сказать, что перечисленные выше проблемные ситуации всего лишь обзор заголовков популярных СМИ и они являются только вершиной айсберга «беспорядка» в мире. Более глубокой и системной проблемой является оглушающая скорость технологического развития, которое легко может выйти из-под контроля.



Например, цифровизация потенциально несет угрозу миллионам рабочих мест (см. п.1.11.4). Или возьмем, к примеру, биологические науки и технологии. Огромное ускорение развития генетической инженерии с технологией CRISPR-Cas9 (20. E.g. Hsu et al, 2014) пугает возможностью появления монстров или исчезновения видов, не представляющих практической пользы для человека. В общем, многие испытывают чувство, что у «прогресса» есть страшные стороны и что джин, может быть, уже выпущен из бутылки (см. п.1.11.3).

Без сомнения, необходимо подробней проанализировать и выявить симптомы и причины различных кризисов, политических, экономических, социальных, технологических и экологических. Кроме того, важно понять с какого момента люди начинают чувствовать себя дезориентировано, когда они обращают внимание на царящий в мире «беспорядок», и помнить о моральных и даже религиозных аспектах человеческой реакции.

Если вам интересно, приглашаю присоединиться к «флэшмобу» по переводу 220-страничного доклада. Пишите в личку или на почту magisterludi2016@yandex.ru



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