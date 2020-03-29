Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ?
21:42. 29 марта 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал: Ликвидатор
Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ?
Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ?
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Смысл объективен по меньшей мере постольку, поскольку его можно «найти», но нельзя «дать». Аналогичным образом лишь с объективностью смысла связано то, что его надо каждым раз открыть и нельзя изобрести.