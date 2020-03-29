Что такое Свадьба? Елена Андреева, Елена Ромская, Иван Царевич и Ладозар

Славянская свадьба, организация.

Дискуссионный клуб «Народного Славянского Радио»



Елена Андреева, Елена Ромская, Иван Царевич и Ладозар



Свадьба – это мероприятие, которое требует тщательной подготовки. Что такое Свадьба, как проводится, и кто участвует в Свадьбе, мы рассмотрим в ряде наших дискуссий по этой важной теме.

Первая дискуссия посвящена теме «Что такое свадьба?». Рассмотрим взгляд на традиционную и современную Свадьбу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-ZHCqf4JVXQ