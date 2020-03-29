Что такое Свадьба? Елена Андреева, Елена Ромская, Иван Царевич и Ладозар
Славянская свадьба, организация.
Дискуссионный клуб «Народного Славянского Радио»
Елена Андреева, Елена Ромская, Иван Царевич и Ладозар
Свадьба – это мероприятие, которое требует тщательной подготовки. Что такое Свадьба, как проводится, и кто участвует в Свадьбе, мы рассмотрим в ряде наших дискуссий по этой важной теме.
Первая дискуссия посвящена теме «Что такое свадьба?». Рассмотрим взгляд на традиционную и современную Свадьбу.
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