Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Что такое Свадьба? Елена Андреева, Елена Ромская, Иван Царевич и Ладозар

15:52. 29 марта 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Славянская свадьба, организация.
Дискуссионный клуб «Народного Славянского Радио»

Елена Андреева, Елена Ромская, Иван Царевич и Ладозар

Свадьба – это мероприятие, которое требует тщательной подготовки. Что такое Свадьба, как проводится, и кто участвует в Свадьбе, мы рассмотрим в ряде наших дискуссий по этой важной теме.
Первая дискуссия посвящена теме «Что такое свадьба?». Рассмотрим взгляд на традиционную и современную Свадьбу.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте Мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#славянская #свадьба #традиции #ромская #царевич #ладозар #любовь #венчание #организация #русь #родноверие #елена #андреева #иван #славяне #свадебные #обряды #знания #предков #обычаи

#СлавянскаяСвадьба #Традиции #ЕленаРомская #ЕленаАндреева #ИванЦаревич #Ладозар #Славяне #СвадьбаНаРуси #СвадебныеТрадиции #Любовь #Венчание #Обряды #ТрадицииСлавян #ОрганизацияСвадеб #ЗнанияПредков #СлавянскиеОбычаи #СвадебныеОбычаи #Русь #Родноверие

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-ZHCqf4JVXQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"ЭТО ПЛЕВОК ВСЕМ НАМ В ЛИЦО": РОСКОШНАЯ СВАДЬБА ДОЧЕРИ СУДЬИ ВОЗМУТИЛА СЕТЬ
... такое! Подобное поведение подрывает авторитет всей судебной системы. Надеюсь, что будет...проверять информацию о свадьбе дочери судьи краевого суда Елены Хахалевой, которую ... "Аргументы недели" писали, что гости "свадьбы века" дочери судьи из Краснодара...
Земли, Цапки и война компроматов Жорина и Лурье. Кубанская свадьба открыла ящик Пандоры
...обративший внимание на скандальную свадьбу, и журналист Олег Лурье...внимание на свадьбу дочери краевого судьи Елены Хахалевой. Еще... свадьбу в 2 млн долларов — просто потому что так посчитал...проверки расходов на свадьбу дочери Елены Хахалевой. Бюджет торжества...
ЕЛЕНА ХАХАЛЕВА ЗАПЛАТИЛА 20 МИЛЛИОНОВ ЗА ЗАЧИСТКУ СМИ ИЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
...деньги на "богатую" свадьбу? Итак, начнем с того, что Елена Владимировна Хахалева оплатила... пять, так как посредников было, как минимум, шестеро. Что получила от... Скорая смерть позволяет ему делать такие рассуждения: ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА, ...
Царская свадьба. Кобзон отбрил хамье: не вам судить судью, которой мы поем!
Недавняя громкая свадьба дочки судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, обошедшаяся по прикидкам... горло "Ай-нанэ-нанэ, асса!" – еле за дверь вытолкали. Николай Басков... русской свадьбе. И вот они, узнав якобы случайно, что на Кубани есть такая...
ПраВеды ( реферат )
... это Встреча Рода и Природы, Свадьба Мужа и Девы. Одним словом...Шара в Куб, символом Свастики (Свадьбы Двух Перв-О-Начал). Православ...В ладе Ель с тобой и ты с её Мирами. Что такое Власть...-но? Принимай Юмор Господа, что такое ЖИЗНЬ: Волновое проявление Жизни “...
Царская свадьба судьи за 2 млн. долл.: дескать она не быдло, а имеет право!
... судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой выходила замуж за ...края. И эта свадьба была самой что ни на есть царской... воды… И каждый день Елена Хахалева ждет вечера, чтобы... земельными спорами: забирает, по так называемым «непроверенным данным», землю ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)