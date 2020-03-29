Когда двое создают семью, то многое меняется, женщина должна теперь создавать уют, мужчина зарабатывать на жизнь семьи. Было бы проще если каждый делал сам часть работы-мужчина помогал создавать уют, а женщина-хоть немного зарабатывала на жизнь, пусть только на свою.

В странах Запада так и происходит, единственное что всё портит-это то, что государство многие аспекты жизни облагает, казалось бы незначительным налогом, но в итоге, обрекает семьи нести бремя налогов и пошлин.

Россияне даже не понимают, что имеют ряд преимуществ перед семьями Запада, доступная медицина, образование, нет пошлин и не надо покупать патенты на предпринимательскую деятельность.

Вот только россияне уверены, что им должны больше чем положено и везде и всюду идут споры -как получить больше и кто то добивается этого.