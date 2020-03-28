Заразная тусовка, Мусорные костюмы, Набиуллина и должники // Что случилось? #13
В этом выпуске:
- США — официально эпицентр пандемии. Нью-йорк — ее столиц;
- Трамп позвонил Си Цзиньпину, чтобы обсудить распространение вируса;
- Мировая экономика погрузилась в рецессию;
- У России будут большие проблемы, если цена на нефть останется на уровне 25 долларов в течение 2-3 лет;
- Трамп предложил составить каталог регионов, где вирус почти незаметен, чтобы бизнес там мог возобновить
работу к Пасхе;
- Бундестаг проголосовал за свой рекордный антикризисный план;
- Президент Бразилии Болсонару выступил по телевизору со своим обращением к нации;
- Список знаменитостей с коронавирусом пополнили также вокалист Раммштайн Линдеманн и певец Лещенко;
- Вирус пришел и в Африку. Там пока 2400 заболевших и 60 смертей;
- За сутки в России 196 новых заболевших;
- Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на 27 мая или 3 июня.
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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось