Указ о полном закрытии границ РФ с 30 марта
19:50. 28 марта 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вышел указ об ограничении транспортного сообщения через границу РФ. Указ вступает в силу с 30 марта. Прекращаются все виды сухопутного и речного транспортного сообщения.
Исключения будут сделаны для отдельных категорий граждан, а также граждан РФ проживающих на территории Калининградской области и на территории ДНР и ЛНР (пока еще не Россия, но тем не менее).
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 27 марта 2020 г. № 763-р
МОСКВА
В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской
Федерации" и статьей 31 Федерального закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения":
1. Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные,
железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:
граждан Российской Федерации, являющихся дипломатическими работниками МИДа России,
работниками дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации,
официальных представительств Российской Федерации при международных организациях,
должностными лицами Постоянного Комитета Союзного государства, и членов семей указанных лиц,
а также граждан Российской Федерации, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения,
экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения,
персоналом, определенным международными соглашениями Российской Федерации в сфере железнодорожного транспорта,
сотрудниками Межправительственной фельдъегерской связи,
членами официальных делегаций, курьерамидипломатической связи, выезжающими из Российской Федерации, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность
граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства;
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно, при наличии в паспорте гражданина Российской Федерации отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области;
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации;
иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзацах втором – пятом пункта 2, пунктах 21 и 51 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р.
3. Роспотребнадзору и его территориальным органам обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в Российскую Федерацию лиц, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения:
оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с реализацией настоящего распоряжения; проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
http://static.government.ru/media/files/uPySAqzA9AV39jD1h71za3OR9esIxlDj.pdf – документ на сайте правительства
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5745825.html