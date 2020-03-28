Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 марта 2020

В Минобороны России вскрыли циничные планы США передать грузы сирийским боевикам, прикрываясь заявлениями об оказании гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии 28 марта.

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев “Рукбан” завезти в него “гуманитарные” грузы для подпитки подконтрольных боевиков.

Одновременно так называемая “администрация лагеря” с подачи своих американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к “критическому” положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения “гуманитарной катастрофы”.

В очередной раз акцентируем внимание, что гуманитарные проблемы “Рукбана” — следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США.

Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев “Рукбана” на подконтрольную правительству Сирии территорию, в свои дома…

Считаем, что нежелание американской стороны оказать воздействие на подконтрольных им боевиков для обеспечения беспрепятственного выезда людей из лагеря и безопасной работы представителей гуманитарных структур в оккупированной ими зоне Эт-Танф является явным доказательством того, что истинным намерением США в отношении “Рукбана” является заинтересованность в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов, используемых для поддержания очагов напряженности в Сирии.

Единственным решением гуманитарной проблемы лагеря беженцев “Рукбан”, гарантирующим возвращение простых сирийцев к нормальной жизни в своих домах, является окончательное его расформирование, вывод американских подразделений из оккупированного ими района Эт-Танф и передача территории под контроль законного правительства Сирии», — говорится в тексте совместного заявления.

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