Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 марта 2020
- 13:19 В Минобороны России вскрыли планы США передать грузы боевикам в Сирии.
- 12:15 Следы забытой войны.
- Вчера 21:47 Бои у Абу-Гриана.
В Минобороны России вскрыли планы США передать грузы боевикам в Сирии
В Минобороны России вскрыли циничные планы США передать грузы сирийским боевикам, прикрываясь заявлениями об оказании гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.
Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии 28 марта.
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев “Рукбан” завезти в него “гуманитарные” грузы для подпитки подконтрольных боевиков.
Одновременно так называемая “администрация лагеря” с подачи своих американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к “критическому” положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения “гуманитарной катастрофы”.
В очередной раз акцентируем внимание, что гуманитарные проблемы “Рукбана” — следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США.
Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев “Рукбана” на подконтрольную правительству Сирии территорию, в свои дома…
Считаем, что нежелание американской стороны оказать воздействие на подконтрольных им боевиков для обеспечения беспрепятственного выезда людей из лагеря и безопасной работы представителей гуманитарных структур в оккупированной ими зоне Эт-Танф является явным доказательством того, что истинным намерением США в отношении “Рукбана” является заинтересованность в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов, используемых для поддержания очагов напряженности в Сирии.
Единственным решением гуманитарной проблемы лагеря беженцев “Рукбан”, гарантирующим возвращение простых сирийцев к нормальной жизни в своих домах, является окончательное его расформирование, вывод американских подразделений из оккупированного ими района Эт-Танф и передача территории под контроль законного правительства Сирии», — говорится в тексте совместного заявления.
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Следы забытой войны
Следы давно забытой войны Чада с Ливией в 1987 году.
Брошенные в пустыне ливийские танки Т-55 на границе Ливии и Чада.
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Бои у Абу-Гриана
ЛНА выложила фотографии различных трофеев (куда прокрались и некоторые трофеи после разгрома ПНС Ливии в Западной Триполитании).
Бои развернулись у перекрестка дорог между Сиртом и Мисуратой. Войска Хафтара пытаются продвигаться на север и за сегодня добились некоторых успехов. Заявлены следующие результаты баталии у Абу-Гриана.
Потери ПНС:
27 убитых, 153 раненых, 4 пленных.
Трофеи – 3 танка, 1 БМП, 1 РСЗО "Град", 1 гаубица Д-30 и 3 склада с боеприпасами. Уничтожено 19 тачанок и гантраков, 1 БМП и 1 гаубица Д-30.
Потери ЛНА:
16 убитых, 23 раненых, 4 тачанки и 1 МРАП.
Отмечается работа турецких БПЛА "Байрактар". ВВС Хафтара поддерживала наступление сухопутных войск авиаударами к югу от Мисураты, пытаясь помешать переброске подкреплений к Абу-Гриану.
По заявлениям командования ЛНА, суммарные потери сирийских боевиков вывезенных Турцией в Ливию, составили более 150 человек в боях на этой неделе.
На фоне мутной позиционки в южных районах Триполи, в последние дни наблюдается интенсификация боевых действий как к западу, так и к востоку от Триполи.
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