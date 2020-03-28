Главная » Здоровье, Мировоззрение, Творчество

Севастопольские врачи предупреждают

11:52. 28 марта 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Агитация от севастопольских врачей.







Официально в городе по прежнему 5 заболевших.
Одна из заболевших, как обычно, никого не проинформировала о том, что приехала из "опасной страны" (Британии).
Как результат, заблокирован гостиничный комплекс "Аквамарин"



И еще на тему "Тупой и еще тупее".

- Главный фтизиатр Кубани проигнорировала карантин после поездки за границу и вышла на работу. Врач 15 марта прибыла в Краснодарский край из Доминиканы, где проводила свой отпуск, а уже 17 марта как ни в чем ни бывало вышла на работу, никого не оповестив о своей недавней поездке. Разумеется, ни о какой двухнедельной самоизоляции речи и не шло. Обман вскрылся на третий день, когда руководству Натальи Шевченко передали данные из погранслужбы о том, что она недавно вернулась из-за границы.

- 33-летняя блогер Елена А., у которой больше 9 тысяч подписчиков, 15 марта вернулась из Италии. Летела через Москву в Сочи. Когда приехала на курорт, поселилась в отеле. А там один из сотрудников узнал, что девушка недавно была за границей. Дама поселилась в отеле и не уведомила минздрав о том, что вернулась из Италии – страны, где свирепствует коронавирус, – рассказывает сотрудник отеля, в котором блогерша и поселилась. – Поэтому мы сообщили в полицию о такой постоялице. Женщина, по словам правоохранителей, отказалась открывать двери и покидать номер. Тогда сотрудники в форме решили провести с ней профилактическую беседу. И только после этого она открыла дверь. Тем временем сама женщина возмутилась произошедшим. О чем написала в своем блоге. Она уверяет, что поступила в больницу без симптомов коронавирусной инфекции. По прилету в Шереметьево никто меня не осматривал, меня спокойно отпустили. Я улетела в Сочи, – говорит женщина. – Врачу скорой я сообщила, что в Италии была в изоляции и не имела ни с кем контактов. > К счастью, у меня есть друзья и неравнодушные люди, которые поддерживают и передают еду. Я по-прежнему чувствую себя здоровой и свободной!

- В ходе брифинга 26 марта заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Приморском крае Светлана Морозова прояснила ситуацию с жительницей Приморья, которая привезла коронавирус нового типа из Мексики. Сотрудница «Альфа-Банка» из Владивостока, у которой в начале недели был подтвержден коронавирус, работала в офисе три дня. Уже обследованы все ее коллеги, и ни у одного не найден COVID-19. Тем временем, VIP-клиенты «Альфа-Банка», которые были в отделении на прошлой неделе, обеспокоены — по телефону им говорят, что никакой инфекции в их отделении на Океанском проспекте не было.

https://zergulio.livejournal.com/6804804.html – цинк

Пока власти сюсюкают на эту тему, вся эта фигня будет продолжаться. Нужны показательные дела, чтобы до самого последнего идиота дошло, что с этим шутить не стоит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5744528.html

Метки: коронавирус, медицина, севастополь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 19 мая 2019
...«Доктор», который рассказывает историю врача-онколога, не оставившего Луганскую ... и радио является организатором Севастопольского Международного Фестиваля документальных фильмов ...после «объединительного Собора» ПЦУ предупреждали, что не могут две группировки...
Зарубежные клондайки России. Часть I
...зарплат бюджетникам, прежде всего — учителям, врачам, работникам культуры, инвалидам, матерям с... матроса Кошку и медсестру Дарью Севастопольскую пулями да снарядами, поступавшими по...имеющий уши да слышит: мы предупреждаем — наших граждан ждет гнусное будущее...
Сводки от ополчения Новороссии 13 октября 2017
... цель — воспитать плеяду идейных специалистов — врачей, военных, чиновников — которые создадут в... вертолётов, и стало ясно: он предупреждал нас — прячьтесь! Вертолёты попёрли в... — Росс. Он — боль сердца моего. Севастопольский, служил в украинской армии, в...
Афганец — воин России
... цель воспитать плеяду идейных специалистов: врачей, военных, чиновников, — которые создадут в... вертолётов, и стало ясно: он предупреждал нас — прячьтесь! Вертолёты попёрли в... — «Росс». Он — боль сердца моего. Севастопольский, служил в украинской армии, в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)