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Сажаем лес – спасаем жизнь. Елена Андреева и Гусман Валеевич Минлебаев

15:46. 28 марта 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Зачем сажать лес.

Елена Андреева и Гусман Валеевич Минлебаев

Человек, который сажает лес, – так про него говорят. История Гусмана Валеевича Менлибаева не перестаёт удивлять человеческими возможностями и доказательством того, что человек и природа – едины. Лес – это не только прохлада в летнюю жару и вкусные, полезные фрукты, но и обогащение почвы. В каждой местности деревья дают плод с характеристиками той почвы, где они растут. Недаром говорят, что где родился человек, там есть всё необходимое для его жизни и здоровья. Посмотрев эту передачу, вы узнаете, как человек вылечил себя от смертельной болезни при помощи деревьев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hNdvjQoX1Gk

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 28492 24876
    Вячеслав 28 марта 2020 в 16:03

    Если посадить один саженец, то будет больше на одно дерево.
    Если посадить одного лесоруба, рубящего незаконно, то будет больше на сотню деревьев.
    А если посадить одного чиновника, позволяющего рубить деревья незаконно — будет больше на тысячи деревьев.
    Сажайте правильно!

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