Сажаем лес – спасаем жизнь. Елена Андреева и Гусман Валеевич Минлебаев

Зачем сажать лес.



Елена Андреева и Гусман Валеевич Минлебаев



Человек, который сажает лес, – так про него говорят. История Гусмана Валеевича Менлибаева не перестаёт удивлять человеческими возможностями и доказательством того, что человек и природа – едины. Лес – это не только прохлада в летнюю жару и вкусные, полезные фрукты, но и обогащение почвы. В каждой местности деревья дают плод с характеристиками той почвы, где они растут. Недаром говорят, что где родился человек, там есть всё необходимое для его жизни и здоровья. Посмотрев эту передачу, вы узнаете, как человек вылечил себя от смертельной болезни при помощи деревьев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hNdvjQoX1Gk