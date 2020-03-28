Рост числа заболевших в России — данные оперативного штаба по коронавирусу
За минувшие сутки в России подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах.
Общее число заболевших достигло 1 264 человек в 62 регионах. В Москве COVID-19 лабораторно подтверждён у 817 пациентов.
Ситуация по регионам страны выглядит следующим образом:
♦ Москва — 114 вновь заболевших
♦ Московская область — 36
♦ Санкт-Петербург — 11
♦ Краснодарский край — 8
♦ Республика Бурятия — 6
♦ Ивановская область — 5
♦ Ленинградская область — 4
♦ Свердловская область — 4
♦ Челябинская область — 4
♦ Красноярский край — 4
♦ Сахалинская область — 4
♦ Липецкая область — 3
♦ Тульская область — 3
♦ Калининградская область — 3
♦ Республика Татарстан — 3
♦ Нижегородская область — 3
♦ Чеченская республика — 2
♦ Оренбургская область — 2
♦ Новосибирская область — 2
♦ Брянская область — 1
♦ Костромская область — 1
♦ Смоленская область — 1
♦ Республика Адыгея — 1
♦ Пермский край — 1
♦ Саратовская область — 1
♦ Республика Крым — 1
За сутки по России полностью выздоровели 4 человека, всего за весь период с начала эпидемии в стране успешно излечились 49 человек.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585385938
Земфира — СПИД — текст Я сняла наушники, слушала ветер В открытые двери пустой маршрутки. Ветер рассказал мне о страшном секрете, Но нам остаются последние сутки. А у тебя СПИД, и значит, мы умрем. У тебя СПИД, и значит, мы умрем. Но у тебя СПИД, и значит, мы умрем. У тебя, и значит, мы … Будем глотать в больнице лекарства, Не думать про завтра, не включать телевизор, На карте искать тридесятое царство, А вдруг повезет, и достанутся визы. Не рассчитались с долгами, свинтили. До скорого, мама, ключи у соседки. Я дула на веки, пока не остыли, И плакали ивы, и ставили метки.
Дошел коронавирус до Сочи и Адлера, и на текущий момент диагноз был подтвержден у 5 человек.
Источник: http://turvopros.com/koronavirus-v-sochi/
Дошёл. Не беда )) Зато выходной и пойдём сейчас с супругой к морю повышать иммунитет )) Борщ вот доварит ))
Тепло,солнышко хоть загорай
Молодцы. Мы тоже много гуляем.
А меня не гуляли уже неделю.
А сам? Или нога?
Один пока боюсь.