Рост числа заболевших в России — данные оперативного штаба по коронавирусу

За минувшие сутки в России подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах.

Общее число заболевших достигло 1 264 человек в 62 регионах. В Москве COVID-19 лабораторно подтверждён у 817 пациентов.

Ситуация по регионам страны выглядит следующим образом:

♦ Москва — 114 вновь заболевших

♦ Московская область — 36

♦ Санкт-Петербург — 11

♦ Краснодарский край — 8

♦ Республика Бурятия — 6

♦ Ивановская область — 5

♦ Ленинградская область — 4

♦ Свердловская область — 4

♦ Челябинская область — 4

♦ Красноярский край — 4

♦ Сахалинская область — 4

♦ Липецкая область — 3

♦ Тульская область — 3

♦ Калининградская область — 3

♦ Республика Татарстан — 3

♦ Нижегородская область — 3

♦ Чеченская республика — 2

♦ Оренбургская область — 2

♦ Новосибирская область — 2

♦ Брянская область — 1

♦ Костромская область — 1

♦ Смоленская область — 1

♦ Республика Адыгея — 1

♦ Пермский край — 1

♦ Саратовская область — 1

♦ Республика Крым — 1

За сутки по России полностью выздоровели 4 человека, всего за весь период с начала эпидемии в стране успешно излечились 49 человек.

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