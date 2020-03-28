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Рост числа заболевших в России — данные оперативного штаба по коронавирусу

11:58. 28 марта 2020 202 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Рост числа заболевших в России — данные оперативного штаба по коронавирусу | Русская весна

За минувшие сутки в России подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах.

Общее число заболевших достигло 1 264 человек в 62 регионах. В Москве COVID-19 лабораторно подтверждён у 817 пациентов.

Ситуация по регионам страны выглядит следующим образом:

♦ Москва — 114 вновь заболевших
♦ Московская область — 36
♦ Санкт-Петербург — 11
♦ Краснодарский край — 8
♦ Республика Бурятия — 6
♦ Ивановская область — 5
♦ Ленинградская область — 4
♦ Свердловская область — 4
♦ Челябинская область — 4
♦ Красноярский край — 4
♦ Сахалинская область — 4
♦ Липецкая область — 3
♦ Тульская область — 3
♦ Калининградская область — 3
♦ Республика Татарстан — 3
♦ Нижегородская область — 3
♦ Чеченская республика — 2
♦ Оренбургская область — 2
♦ Новосибирская область — 2
♦ Брянская область — 1
♦ Костромская область — 1
♦ Смоленская область — 1
♦ Республика Адыгея — 1
♦ Пермский край — 1
♦ Саратовская область — 1
♦ Республика Крым — 1

За сутки по России полностью выздоровели 4 человека, всего за весь период с начала эпидемии в стране успешно излечились 49 человек.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1585385938

Метки: Новости

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