Пять факторов, определивших наш мир. Полувековой переход заканчивается. Андрей Фурсов

Как изменился мир за последние 50 лет. Какие ключевые события определили переход в новый мир. Что нам нужно знать и понимать, находясь в конце этого длинного периода. Выступление Андрея Фурсова на конференции “Китайские Чтения”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oQWCSS1rlmY