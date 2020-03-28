Пять факторов, определивших наш мир. Полувековой переход заканчивается. Андрей Фурсов
22:12. 28 марта 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как изменился мир за последние 50 лет. Какие ключевые события определили переход в новый мир. Что нам нужно знать и понимать, находясь в конце этого длинного периода. Выступление Андрея Фурсова на конференции “Китайские Чтения”.
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