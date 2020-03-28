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Пять факторов, определивших наш мир. Полувековой переход заканчивается. Андрей Фурсов

22:12. 28 марта 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как изменился мир за последние 50 лет. Какие ключевые события определили переход в новый мир. Что нам нужно знать и понимать, находясь в конце этого длинного периода. Выступление Андрея Фурсова на конференции “Китайские Чтения”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oQWCSS1rlmY

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