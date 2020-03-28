Правительство РФ выкупило активы “Роснефти” в Венесуэле
22:08. 28 марта 2020 264 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Правительство РФ выкупило у "Роснефти" все активы в Венесуэле. "Роснефть" свою деятельность в Венесуэле сворачивает.
Причины достаточно очевидны.
1. "Роснефть" выводят из под американских санкций, а венесуэльские проекты теперь будут иметь уже практически прямой государственный "окрас".
2. В свете падения цен на нефть и падения стоимости самой "Роснефти", выкуп активов "Роснефти" в Венесуэле может выглядеть как форма опосредованной поддержки Сечина.
В целом, вполне очевидно, что РФ намеревается и дальше поддерживать чавистов в Венесуэле и сворачивать там свое присутствие не собирается.
Новая дочерняя государственная компания, которой будут переданы активы "Роснефти", продолжит свою работу в Венесуэле.и как представляется, ей будет плевать на американские санкции, как плюет на санкции банк "Россия" работающий в Крыму.
Все это очень напоминает "крымские" схемы некоторых российских компаний, которых формально в Крыму нет, но которые там оперируют через искусственно созданные дочерние компании (вроде местных операторов связи, которые де-факто являются прокладками операторов вроде МТС), которым на американские санкции по барабану.
И еще такой момент. В свое время кредит от "Роснефти" здорово помог Венесуэле пережить самые черные дни экономического кризиса. Значительную часть кредита правительство Мадуро уже погасило, но насколько я помню, там еще кусок кредита не выплачен – интересно, его будут гасить "Роснефти" или вместе с активами передадут новой компании?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5746282.html
Интересно сколько нужно выпить что бы разобраться в этом хитросплетение Рос.нефть .Правительство Думал одно и тоже,а нет друг другу перепродают за бюджетные деньги
“Как заявили в Госдепе, «никто не стоит выше закона». Внешнеполитическое ведомство США заявило, что «те, кто грабит и совершает злоупотребления в отношении народа Венесуэлы, рискуют оказаться под санкциями США, вне зависимости от их политической принадлежности».
Напомним, «Роснефть» заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле. «Роснефть» призвала США выполнить обещания и снять санкции,введенные ими против двух дочерних организаций ”
П.С. ничто не мешает США “спасать” другие народы,даже вирус