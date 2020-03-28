Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Правительство РФ выкупило активы “Роснефти” в Венесуэле

22:08. 28 марта 2020 264 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Правительство РФ выкупило у "Роснефти" все активы в Венесуэле. "Роснефть" свою деятельность в Венесуэле сворачивает.
Причины достаточно очевидны.

1. "Роснефть" выводят из под американских санкций, а венесуэльские проекты теперь будут иметь уже практически прямой государственный "окрас".
2. В свете падения цен на нефть и падения стоимости самой "Роснефти", выкуп активов "Роснефти" в Венесуэле может выглядеть как форма опосредованной поддержки Сечина.

В целом, вполне очевидно, что РФ намеревается и дальше поддерживать чавистов в Венесуэле и сворачивать там свое присутствие не собирается.
Новая дочерняя государственная компания, которой будут переданы активы "Роснефти", продолжит свою работу в Венесуэле.и как представляется, ей будет плевать на американские санкции, как плюет на санкции банк "Россия" работающий в Крыму.
Все это очень напоминает "крымские" схемы некоторых российских компаний, которых формально в Крыму нет, но которые там оперируют через искусственно созданные дочерние компании (вроде местных операторов связи, которые де-факто являются прокладками операторов вроде МТС), которым на американские санкции по барабану.

И еще такой момент. В свое время кредит от "Роснефти" здорово помог Венесуэле пережить самые черные дни экономического кризиса. Значительную часть кредита правительство Мадуро уже погасило, но насколько я помню, там еще кусок кредита не выплачен – интересно, его будут гасить "Роснефти" или вместе с активами передадут новой компании?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5746282.html

Метки: венесуэла, нефть, Роснефть, Россия, санкции, США, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем Роснефть покупает ТНК-ВР
... из России, а ее нефтяные активы будут проданы российской компании. «Это... стало известно, что нефтяная компания «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP у... Центральный Банк , который не подчиняется правительству. (ТУТ ССЫЛКА НА ПОДОБНУЮС ТАТЬЮ...
«Банда иудо-либералов». Какую тайну хранит в Калифорнии министр «Открытого правительства» Михаил Абызов
...Московской фондовой бирже. Долю Абызова выкупил Аркадий Ротенберг (на фото),... - бывший сотрудник «Юкоса» и «Роснефти»;   - руководителем департамента по связям ... открытым правительством» в Москве, был поставлен вопрос: какие иностранные активы продал...
Крушение самолёта в Египте
...наверняка, профильные ведомства, министерство транспорта, правительство, наверняка, необходимый анализ сделают», — ...воля и кредиты госбанков на выкуп активов. Стоит учитывать тот факт,...получив премию по капитализации: «Роснефть» всегда на бирже стоила дороже...
Как украсть один кошелек дважды
...уже под залог ключевых стратегических активов России (ЮКОС, Норильский никель,...». Под предлогом финансовой специфики актива, госпакет акций Сбербанка был ...бы правительству ни выкупить за прибыль Фонда национального благосостояния госпакет акций Роснефти ...
Жулики приватизации
... же либералы в правительстве говорят: Нужно немедленно Роснефть приватизировать. Нужно обязательно... государственников. Да, удалось государству выкупить кусок нефтяного пирога ТНК-BP...стоящие компьютерные нолики купить реальные активы России – вот что нам...
Scofield: Война систем. От Балаклеи до Obamacare
.... Кроме того, Роснефть продала индийским компаниям...В 2012 году они выкупили латиноамериканскую сеть HSBC....основным инвестиционным подразделением китайского правительства и имеет статус ...высокоуровневой легализацией наркотранзитных активов. И сейчас со...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2356 2008
    Mazai 29 марта 2020 в 11:08

    Интересно сколько нужно выпить что бы разобраться в этом хитросплетение Рос.нефть .Правительство Думал одно и тоже,а нет друг другу перепродают за бюджетные деньги

    Ответить
       
  • 7707 6165
    марина 29 марта 2020 в 11:16

    “Как заявили в Госдепе, «никто не стоит выше закона». Внешнеполитическое ведомство США заявило, что «те, кто грабит и совершает злоупотребления в отношении народа Венесуэлы, рискуют оказаться под санкциями США, вне зависимости от их политической принадлежности».

    Напомним, «Роснефть» заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле. «Роснефть» призвала США выполнить обещания и снять санкции,введенные ими против двух дочерних организаций ”
    П.С. ничто не мешает США “спасать” другие народы,даже вирус

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)