Паразитирующая кучка преступников должна покинуть нашу Матушку-Землю.

Общество паразитов!

Развитая техносфера - путь в тупик

Выгодная идея мирового господства:

Маркс и Адам Смит утверждали, что капитализм нуждается в изменении. Те, кто добивается мирового господства придумали идею общественного потребления.

Мир устроен так, что чем глубже развитие техносферы, тем опаснее последствие ошибок. Если не свернуть на каком-то этапе с технократического развитие, оно губительно.

Человечество должно выработать в себе нравственность и этику, которая в будущем позволит прийти к биологической цивилизации.

Если взять идею, что продвижение научно-технического прогресса @

тогда какие цели стоят перед человечеством на планете Земля.

Выходит, что научно-технический прогресс не является целью жизни человечества. Так что же является?

Отвечая на вопрос, представители скажут: перебрать от жизни все, не быть аскетами.

Когда представитель востока скажет: все проблемы от желаний. Нет желаний - не страданий. Что не стоит страдать, а потом мучится, как те, что на западе. Кто же прав? И те и другие не правы.

Потому что есть единый и не делимый комплекс, состоящий из двух разнокачественных задач.

Задача первая:

Обеспечение приемливого образа жизни человека разумного.

Задача вторая:

Осознание и реализация цели ради которой человечество помещено в биосферу планету.

В условиях, когда мы не можем жить в своем естестве биологической техносферы. Но нужна ли она в таком естестве, в котором мы её видим.

Какие возможности открывает техносфера при адекватном её использовании.

Ворос возможно ли развитие благосостояния для всех, чтобы позволить всем лично развиваться. В максимальных пределах личностного потенциала.

Да, это возможно при том росте мощностей, который был осуществлен на рубеже 18-20 вв. Но этого не происходит. Людям приходится при появлении машин облегчающих труд приходится все. Больше и больше. У них нет времени для личностного роста и воспитании детей. Что послужило в гармоничном развитии человечества. Суть глобальной мировой политики: не дать человеку состояться человеком.

Стуктура психики человека не запрограммирована однозначно генетически.

И возможны варианты:

Все подчинено Инстинктам:

человекообразная сущность. Они организации психики человеком они не являются. Если мы уйдем от инстинктов в сторону культуры, но не реализуем потенциал, то получим биоробота, что собственно и произошло в 20-х годах 21-го века.

А если реализуется творческий потенциал?

Тогда возникает развилка:

Или человек реализовывается по принципу: "Что хочу, то и ворочу. Если кто-то со мной не согласен, то я докажу свою правоту."

Или творческий потенциал реализуется

Либо человек, выбравший творчество, и понимает различие между добром и злом, которое предопределено творцом, тогда он развивается в полной мере.

Челове осознанно понимает, что свой творческий потенциал он должен реализовать в русле добра. Он духовен, внутренне религиозен, кстати, это не означает, что выполняет мертвые ритуалы. "Религиозен" означает "понимающий Творца". Он должен жить во внутреннем диалоге с Богом.

И если мы понимаем эти этапы развития личности рода homosapien, то задача мировой элиты: "Не дать человеку состояться человеком."

А для того чтобы не дать развиться - все средства хороши. Главное - не сформировать такую культуру

Их цель помешать созданию такого общество, где человек может реализовать свой потенциал и быть тстинно свободным. Против такого государства и хозяева мира готовы вести бесконечную войну любыми средствами.

Общество готовится во взаимном противостояния концепции. Концепция скрытого рабовладения против концепции свободы и реализации личности.

Для того, чтобы у людей не было времени для личностного развития, в обществе поддерживается система постоянной трудовой занятости.

Пункт первый:

Увеличение продолжительности рабочего дня.

Пункт второй:

Сдерживание роста покупательной способности покупательной единицы.

Пункт третий:

Поддержание в обществе деградационно-паразитических потребностей, способствующих утилизации свободного времени и творческого потенциала людей.

Пункт четвертый.

Своевременное устранение ненужных или неугодных элементов общества.

Читатель, Ты достаточно осведомлен, поэтому Тебе не трудно самому определить, имеет ли будущее общество, построенное по принципу потребления? Имеет ли будущее Система, которая основана на рабстве?

Именно рабстве. Но в наше время оно почти незаметное, построенное на лжи и глобальном обмане.

Обман ( он же преступление) в том, что мы не знаем ничего о нашем истинном Прошлом.

Кто нас создал?( ну явно не в "раю" 6.000 лет назад).

Что заложили наши Творцы в наши гены? Какую идею?

Если, как говорят факты, наши Творцы - Белые Боги, то мы ( их дети ) созданы, как Строители, Созидатели, Исследователи!

Мы также хоршие войны, если ситуация требует этого. Да, мы - ГЕРОИ!

Но мы не рабы, не паразиты-ростовщики, не слуги паразитов!

Читатель может задать вопрос: Что делать?

Ответ в наших генах: объединять разъединенные паразитами народы и строить гармоничную жизнь на принципах Прави и Лада.

Пора гнать из нашего Мира паразитирующую кучку глобальных преступников и их так называемых "богов" ( с этой непростой темой мы тоже разберемся).

Важно осознать и понять, что что только в ЕДИНСТВЕ СИЛА БРАТ!

Основной принцип новой Эпохи - ЕДИНСТВО, обьединение, созидание на принципах ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.