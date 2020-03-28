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Пандемия лишает Америку продовольствия

09:04. 28 марта 2020 165 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой.

«Панический шопинг» прошелся по всем странам, где была объявлена чрезвычайная ситуация с коронавирусом. Кто запасался продуктами, чтобы безвыходно сидеть в карантине, кто сметал все с полок, опасаясь безденежья и взлета цен на еду, а кто просто поддался массовой панике.

В США этот процесс шел от штата к штату. В начале марта эпичные кадры пустых полок стали поступать из Сиэтла, потом – из Калифорнии, к середине месяца эпидемия «панического шопинга» захлестнула Нью-Йорк. «Это ад какой-то», – описывали непривычный опыт американские потребители.

Очереди в продуктовые магазины начинались за квартал до входа, очереди к кассам растягивались на часы. Перепуганные всем увиденным покупатели начинали доверху загружать свои тележки, это видели новые покупатели, и вирус паники распространялся все дальше.

Сегодня соцсети переполнены видеороликами о том, как американцы дерутся из-за упаковок туалетной бумаги. А начиналось все это безумие с абсолютной ерунды. Спусковым крючком для массовых бесконтрольных закупок становился обычно дефицит какой-то мелочи – влажных салфеток или антисептика для рук. Испугавшись, что чего-то вдруг в магазине не хватает, люди начинали брать про запас все, что попадало под руку. Сначала с полок смели рис – аналог нашей гречки, сушеные бобы, арахисовую пасту, бутилированную воду и пресловутую туалетную бумагу. Покупатели, которым не хватило этих товаров, брали уже все, что могло сгодиться для долгосрочного хранения – консервы, макароны, лапшу быстрого приготовления, замороженные продукты.

Люди, на которых не хватило и этого, стали хватать просто все, что попадалось под руку. Как результат, полки гигантских супермаркетов опустели за считаные часы. Сыграла свою роль и система планирования товаров, которой придерживаются в крупных торговых сетях. Специальная компьютерная программа рассчитывает количество покупателей на каждый день года и прогнозирует количество и ассортимент товаров, которые понадобится выложить на прилавки.

В обычных обстоятельствах подобные алгоритмы работают хорошо, но форс-мажор они не учитывают. Магазины не создают запасов и работают по принципу одного дня. А паника на фоне коронавируса привела к тому, что спрос на рис в том же Нью-Йорке за считаные часы вырос на 50%, спрос на бобы – на 30%.

Главы крупнейших торговых сетей и поставщики уверяют публику, что реального дефицита нет. Людям нужно просто прекратить паниковать и вновь закупать продукты как обычно. Однако и покупателей можно понять: из каждого утюга разнообразные эксперты советуют сделать запасы продуктов и предметов первой необходимости минимум на две недели, а лучше – на несколько месяцев.

Некоторые товарные позиции удалось восстановить в прежнем объеме, но в продуктовых по-прежнему не хватает то одного, то другого. Сотрудники крупных магазинов рассказывают журналистам, как только что привезенную курятину расхватывают за несколько минут. Постоянно в дефиците макаронные изделия. Едва появившись на полках, исчезают яйца. То же самое – с мясом и рыбой.

По-прежнему в дефиците антисептики для рук, хотя их уже начали выпускать даже производители пива и водки. Постоянно не хватает туалетной бумаги.

В борьбе с дефицитом владельцы торговых сетей сократили часы работы магазинов – так у сотрудников остается больше времени, чтобы раскладывать новые товары по полкам – а также применили бессмертное советское правило «по две пачки в одни руки».

Ситуацию обостряет и то, что, сидя на карантине, люди становятся более склонными к спонтанным покупкам. Продуктовый магазин остается для них единственным оазисом, где можно погулять, посмотреть на людей и вспомнить «мирную» довирусную жизнь. А покупка всего побольше и про запас – это и способ снять стресс, и наивный ритуал, с помощью которого человек надеется повернуть все к лучшему. Поэтому аналитики уверены, что «панический шопинг» никуда не денется. Американцы будут все так же бесконтрольно затовариваться продуктами, а потом страдать от дефицита.

В принципе, США обеспечивают себя основными продуктами. Однако фермеры предупреждают о том, что вскоре страну может ожидать серьезная нехватка мяса. У них просто не хватает времени, чтобы выращивать кур и свиней в том темпе, которого вдруг потребовало население.

Еще одно слабое звено продовольственного снабжения в США – транспортные перевозки. Уже второй год в системе не хватает водителей фур и грузовиков. Требования к ним ужесточаются, найти водителей становится все труднее. Для обслуживания растущего спроса мощностей может не хватить.

Тяжелее всех приходится, пожалуй, работникам магазинов. В то время как большинство населения сидит на карантине, они каждый день подвергаются опасности заражения. Их постоянно окружают толпы обозленных на весь мир, агрессивных покупателей, которые впервые в жизни не могут найти в магазине то, что им нужно. Сотрудники постоянно просят владельцев обеспечить их медицинскими масками, но маски и перчатки в США тоже дефицит, их давно нет в свободной продаже.

Среди сотрудников крупных торговых сетей уже зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Интересно, что судьба заболевших никого не волнует. Только что Конгресс в экстренном порядке принял закон об оплачиваемых больничных: глобальная эпидемия вынудила американские власти наконец-то принять эту элементарную меру соцзащиты.

Однако исключений в этом законе огромное количество. Во-первых, оплачивать отпуск по болезни должны только на фирмах с числом сотрудников меньше 500 человек. Значит, крупные торговые (типа Walmart) и ресторанные (типа McDonalds) сети под действие закона не попадают. Во-вторых, больничные оплачивают не всем, кто сидит на карантине (как это сделано, например, в России), а только тем, кто заболел. Тут тоже есть свой подвох.

У заболевшего сотрудника может не быть медстраховки. Значит, он не может ни пройти тест на коронавирус, ни получить справку от врача. А без этих документов работодатель вправе ничего ему не выплачивать.

Впрочем, даже если все документы в порядке, сотрудники магазинов и общепита жалуются, что хозяева все равно ставят их перед выбором – либо увольняться, либо ходить на работу с температурой. Некоторые пытаются взять отпуск за свой счет, но в американских условиях это рискованное предприятие. Журналисты интернет-портала Vox поговорили с 67-летней Крис, сотрудницей одного из крупнейших продуктовых магазинов Сиэтла.

Женщина понимает, что входит в группу риска COVID-19, поэтому попросила работодателя об отпуске за свой счет. Оплачиваемого бюллетеня ей не полагается, но Крис решила, что здоровье дороже, и решила отсидеться дома. Однако на нее часто находят сомнения. «Страх заставил меня сидеть дома и глядеть, как в конце месяца приходят все эти счета. Никаких дополнительных доходов у меня нет. Сбережений нет. Долг по карте – максимальный. Через неделю или две нужно будет платить за аренду квартиры. Я просто не знаю, что мне делать».

Проблемы торговых сетей США выявляют структурные проблемы американской экономики и соцзащиты. Это и хронический дефицит, о котором стараются говорить поменьше. И наплевательское отношение работодателей к здоровью сотрудников. И цинизм, с которым владельцы торговых сетей отказываются закрывать магазины даже после того, как у продавцов подтверждается коронавирус: ведь «панический шопинг» приносит им неслыханные прибыли. COVID-19 только обострил эти хронические проблемы.

Виктория Никифорова

Источник: http://voicesevas.ru/news/50777-pandemiya-lishaet-ameriku-prodovolstviya.html

Метки: новости / в мире

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