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Оптовый заказ

18:38. 28 марта 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новость прекрасная самая по себе.
Франция заказала у Китая 1 миллиард медицинских масок. Вывозить будут где-то по 80 млн. штук в неделю.

О чем это говорит:

1. Франция явно просчитывает ситуацию, где ей понадобится 1 млрд. медицинских масок на существенный период, помимо собственного внутреннего производства.
2. Снова Европа ищет помощи у Китая. Вбросы про "некачественные китайские маски" Францию очевидно не остановили, хотя как мы видели и в случае с Италией, и в случае с другими странами, евроатлантисты предпринимали усилия по дискредитации китайской и российской помощи.
3. Китай готов удовлетворять и такие заказы – предприятия переведенные на пошив масок очевидно не будут иметь проблем с занятостью и заказами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5745647.html

Метки: Европа, Китай, коронавирус, Франция

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