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Не факт. Соляной бунт

22:16. 28 марта 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск №174.

2 июня 1648 года в Москве началось восстание, которое впоследствии назвали Соляным бунтом. Горожане ворвались в Кремль и потребовали суда над высшими сановниками государства, и, в первую очередь, над Борисом Морозовым, воспитателем царя Алексея Михайловича, который фактически правил государством вместо своего молодого воспитанника. Царь должен был решить, кому верить: своему учителю или разозленным горожанам. Но был ли этот бунт стихийным или за восставшими стояли влиятельные лица, желавшие удалить Морозова от власти? И правда ли, что в требованиях восставших не было ни слова о соли? Разбираться в этом будет Андрей Бурковский и программа «НЕ ФАКТ!».

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#История #ИнтересныеФакты #Россия

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fo5WIJ2WTFE

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