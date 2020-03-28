Лица Советской эпохи. Часть 421. 1936. «Женский автопробег имени Сталинской конституции». Вып.2
15:43. 28 марта 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лица Советской эпохи. Часть 421. 1936. «Женский автопробег имени Сталинской конституции». Вып.1
01. Автоинспекторы интересуются пробегом
02. Беседы с замполитом
03. На привале
04. Участницы пробега толкают автомобиль
05. Через Уральский хребет
06. Пробег на Урале
07. В пути
08. На отдыхе
09. Проверка запчастей
10. В степи Казахстана
11. Участницы пробега с верблюдом
12. Участницы пробега толкают автомобиль
13. Через пески пустыни
14. Через пустыню
15. В мёртвом городе
16. Колхозники угощают участниц пробега кумысом
17. Переезд через полотно Турксиба
18. Проводник
19. Участницы автопробега около автомобиля
20. Через брод
21. На пароме
22. Письмо из дома
23. Участницы пробега пишут письма домой
24. В пути
25. Чтение газет на привале
26. Трудные минуты
27. В пути
28. «В противогазах 50 км по Украине»
29. «В минуты отдыха (над Днепром)»
30. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР
31. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР
32. Подарки колхозников
33. После бани
34. На остановке
35. Участницы автопробега в столице Белорусской ССР
36. Финиш
37. В парке культуры имени Горького в Москве
38. Приём в редакции журнала «Работница»
39. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР
40. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР