Лица Советской эпохи. Часть 421. 1936. «Женский автопробег имени Сталинской конституции». Вып.2

01. Автоинспекторы интересуются пробегом02. Беседы с замполитом03. На привале04. Участницы пробега толкают автомобиль05. Через Уральский хребет06. Пробег на Урале07. В пути08. На отдыхе09. Проверка запчастей10. В степи Казахстана11. Участницы пробега с верблюдом12. Участницы пробега толкают автомобиль13. Через пески пустыни14. Через пустыню15. В мёртвом городе16. Колхозники угощают участниц пробега кумысом17. Переезд через полотно Турксиба18. Проводник19. Участницы автопробега около автомобиля20. Через брод21. На пароме22. Письмо из дома23. Участницы пробега пишут письма домой24. В пути25. Чтение газет на привале26. Трудные минуты27. В пути28. «В противогазах 50 км по Украине»29. «В минуты отдыха (над Днепром)»30. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР31. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР32. Подарки колхозников33. После бани34. На остановке35. Участницы автопробега в столице Белорусской ССР36. Финиш37. В парке культуры имени Горького в Москве38. Приём в редакции журнала «Работница»39. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР40. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР

Источник: https://humus.livejournal.com/7153379.html