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Лица Советской эпохи. Часть 421. 1936. «Женский автопробег имени Сталинской конституции». Вып.2

15:43. 28 марта 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 421. 1936. «Женский автопробег имени Сталинской конституции». Вып.1

01. Автоинспекторы интересуются пробегом
01. Автоинспекторы интересуются пробегом



02. Беседы с замполитом
02. Беседы с замполитом

03. На привале
03. На привале

04. Участницы пробега толкают автомобиль.
04. Участницы пробега толкают автомобиль

05. Через Уральский хребет
05. Через Уральский хребет

06. Пробег на Урале
06. Пробег на Урале

07. В пути
07. В пути

08. На отдыхе
08. На отдыхе

09. Проверка запчастей
09. Проверка запчастей

10. В степи Казахстана
10. В степи Казахстана

11. Участницы пробега с верблюдом
11. Участницы пробега с верблюдом

12. Участницы пробега толкают автомобиль
12. Участницы пробега толкают автомобиль

13Через пески пустыни
13. Через пески пустыни

14. Через пустыню
14. Через пустыню

15. В мёртвом городе
15. В мёртвом городе

16. Колхозники угощают участниц пробега кумысом
16. Колхозники угощают участниц пробега кумысом

17. Переезд через полотно Турксиба
17. Переезд через полотно Турксиба

18. Проводник
18. Проводник

19. Участницы автопробега около автомобиля
19. Участницы автопробега около автомобиля

20. Через брод
20. Через брод

21. На пароме
21. На пароме

22. Письмо из дома
22. Письмо из дома

23. Участницы пробега пишут письма домой
23. Участницы пробега пишут письма домой

24. В пути
24. В пути

25. Чтение газет на привале
25. Чтение газет на привале

27. Трудные минуты
26. Трудные минуты

28. В пути
27. В пути

29. «В противогазах 50 км по Украине»
28. «В противогазах 50 км по Украине»

30. «В минуты отдыха (над Днепром)»
29. «В минуты отдыха (над Днепром)»

31. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР.
30. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР

32. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР
31. Приём у Постышева, секретаря ЦК КПСС Украинской ССР

33. Подарки колхозников
32. Подарки колхозников

34. После бани
33. После бани

35. На остановке
34. На остановке

36. Участницы автопробега в столице Белорусской ССР
35. Участницы автопробега в столице Белорусской ССР

37. Финиш
36. Финиш

38. В парке культуры имени Горького в Москве
37. В парке культуры имени Горького в Москве

39. Приём в редакции журнала «Работница»
38. Приём в редакции журнала «Работница»

40. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР.
39. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР

41. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР
40. Приём участниц пробега в Министерстве обороны СССР

Источник: https://humus.livejournal.com/7153379.html

Метки: история, Россия, спорт, фото

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