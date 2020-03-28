Главная » История, Творчество

Город Куйбышев

14:53. 28 марта 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Документальный фильм Гостелерадио СССР о Куйбышеве (нынешняя Самара).



Плюс открытки Куйбышева 1986 года.



















https://visualhistory.livejournal.com/810904.html – еще фото тут

Касательно демографии, о которой говорят в комментариях, то:


Население Самарской области снижается еще с 90х.


Население Самары.С 2009 по 2014 наблюдался бурный рост, потом население снова начало сокращаться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5745113.html

Метки: 1985, документальное кино, история, куйбышев, Самара, социализм, ссср, экономика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Город Самара и Древний Вавилон
...эти УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОВПАДЕНИЯ, связанные с городом САМАРА. • Во-ПЕРВЫХ ...Демократические», типовые как во всех городах, также зачем-то Ташкентская, Алмаатинская...советское время называлась Самара. Куйбышев Валериан Владимирович был знаменитым революционером...
Живой эфир на ВЕДЫ РА с А.Ф.Черняевым - Немного о пирамидах Гизе
...Черняев Анатолий Фёдорович Родился в городе Куйбышев. Закончил Пензенский инженерно-строительный институт...в Академии Родовых Поместий в городе Киров. Автор неожиданных и ...(«Тунгусский метеорит»), а также близ города Сасово Рязанской области 12 апреля...
1950-1960-е. Советские города на фотографиях Марка Степановича Редькина
... города 1950-е. Мурманск. Центральная улица города 1950-е. Мурманск. Центральная улица города... 1950-е. Мурманск. Центральная улица города... русскому поэту Некрасову 1960-е. Куйбышев. Театр 1960-е. Волга под...
Встреча с общественностью Куйбышева
.... Одной из точек поездки стал город Куйбышев. Хочется отметить, что во всех... и в столице и крупных городах. Есть ли специфика? Конечно есть...
Война - хороший заработок для больших корпораций
... на железнодорожные составы, перевозится в город Куйбышев, распаковывается, устанавливается оборудование. Через четырнадцать...
Новости России и Крыма. Сегодня 13 февраля 2015
... навоза перед офисом Сбербанка в городе Куйбышев Новосибирской области в пятницу, полиция...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)