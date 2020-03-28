Город Куйбышев
14:53. 28 марта 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Документальный фильм Гостелерадио СССР о Куйбышеве (нынешняя Самара).
Плюс открытки Куйбышева 1986 года.
https://visualhistory.livejournal.com/810904.html – еще фото тут
Касательно демографии, о которой говорят в комментариях, то:
Население Самарской области снижается еще с 90х.
Население Самары.С 2009 по 2014 наблюдался бурный рост, потом население снова начало сокращаться.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5745113.html
Благодарю. Когда там служил – привёз набор таких открыток с видами.