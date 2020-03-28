Германия знала о коронавирусе задолго до эпидемии

Ещё 7 лет назад целый ряд федеральных учреждений ФРГ под руководством Института Коха создали компьютерный анализ будущей эпидемии очень похожей на нынешнюю. В специальном докладе, оправленном в адрес правительства Германии ученые предупреждали о надвигающейся опасности, что с большей вероятностью вирус SARS в результате мутации может превратиться в совершенно новую форму – модифицированного коронавируса, названного тогда условно Modi SARS или Ммоди-ОРВИ. Специалисты дали научный компьютерный анализ, в котором с немецкой дотошностью описали ход новой эпидемии и её печальные последствия.Популярный немецкий таблоид «Тagesspiegel» раскопавший хранящийся с 2013 года в архиве федерального правительства документ сообщает, что, согласно ему пандемия будет продолжаться в течение очень длительного периода времени, следует ожидать чрезвычайно высоких жертв и серьезных последствий для человека, экономики, общественной безопасности и политики.«Исследование предполагает, по крайней мере, 7,5 миллиона погибших в результате инфекции. Кроме того, смертность от ОРВИ Моди будет расти за счет резкого увеличения лиц, нуждающихся в уходе и людей, страдающих другими заболеваниями… и они больше не смогут получать адекватную медицинскую помощь или уход из-за перегрузки медицинской сфере»,- цитирует газета документ федерального правительства.Следует отметить, что точность прогнозов немецких специалистов просто поражает:«Симптомами заболевания являются повышенная температура и сухой кашель. Большинство пациентов страдает осложнением дыхания. На рентгене заметны изменения лёгких. Также симптомами являются озноб, головная боль, боль в суставах, сыпь и чувство слабости. Летальность составляет 10%. Она напрямую зависит от возраста пациента. Для молодёжи летальность — 1%, для пожилых людей — до 50%».Дальше говорится о том, что пандемияохватывает весь мир, особенно Европу, США и Азию. Распространение вируса в Германии начинается с северного индустриального города и с университетского города на юге Германии… вирус появляется в Юго-Восточной Азии. Он передается к человеку от диких зверей, которых продают там на рынках. Пандемия начинается в феврале в Азии, а в Германию приходит в апреле».Все это было предсказано 7 лет назад.Случайно или нет, но данная статья в немецкой прессе появилась в аккурат после обнародования новости, что Ангела Меркель после посещения своего врача, который, как оказалось, контактировал с пациентом, зараженным вирусом COVID-19 ушла на карантин, даже несмотря на то, что первые тесты на коронавирус оказались отрицательными.И все же, после публикации этой скандальной статьи «Тagesspiegel» в соцсетях среди немецкой общественности зреет недовольство, грозящее перерасти в громкий скандал. Граждане Германии задаются вполне логичными вопросами: почему столь серьёзный документ был проигнорирован руководством ФРГ, была ли об этом проинформирована ВОЗ, почему Германия оказалась не готова к эпидемии, хотя её об этом предупреждали давно, и кто будет за все это отвечать?По всей видимости, скандал только начинает набирать обороты и с эскалацией эпидемии он будет только шириться и нарастать. Вопросы для немецких политиков германское общество ставит очень жестко и, похоже, кому-то все же придется за это ответить.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9926272.html