Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист

Однако он не стал отрицать, что к мнению медиков следует прислушиваться. Тем не менее, считает Райнт, меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а для восстановления хозяйства потребуется много денег и средств.