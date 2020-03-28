Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Число заражений COVID-19 в Нью-Йорке увеличилось до 26 697

08:23. 28 марта 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: Reuters
Число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 3585 и составило 26 697, передает RT.

«По состоянию на 18:00 27 марта зарегистрировано 26 697 случаев заражения COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение на сайте мэра города Билла де Блазио.

Отмечается, что число скончавшихся от последствий заражения составляет 450.

Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс., 1544 человека скончались.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/50775-chislo-zarazheniy-covid-19-v-nyu-yorke-uvelichilos-do-26-697.html

Метки: в мире

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО)
...последнюю неделю заметно возросло число заболевших моложе 50. ...в настоящий момент в Нью-Йорке зафиксировано более 20 тыс...сообщалось о 95 случаях заражения, летальных исходов тогда ...увеличить количество вскрытий». В среду, 25 марта, три штата, включая Нью-Йорк...
Вакцина от полиомиелита: критическая оценка ее тайной истории, эффективности и долговременных последствий для здоровья
...Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, ..., при этом "число случаев рака мозга увеличилась на 30% в... фармацевтическим компаниям производить вакцины на зараженных почках обезьян? — спрашивает Фишер....
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
...в Нью-Йорке опубликовал статистику, которая показывает неуклонное увеличение числа случаев... Открытые углубления пульпы бывают зараженными при последующем формировании абсцесса...прочность его зубов значительно увеличилась. Значительно улучшилось его физическое...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
...наиболее престижных университетских госпиталей Нью-Йорка. Здесь я имел возможность...между прочим, этот срок увеличили до 10-15 лет. ... которыми бойко торгуют, нет числа. Аспирин – самый популярный ...нравоучения типа, что тысячи зараженных ВИЧ могут умереть, если...
ДЕЛО «ТАБАК»
...1 млрд. за преднамеренное заражение гватемальских сирот, солдат и... тыс. долларов, вскоре увеличив сумму до 75 тысяч....Foundation), Онкологическое общество штата Нью-Йорк (New York State Cancer...х отмечается абсолютный рост числа онкологических заболеваний», но ...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-8
...«библейский» (в том числе Национальной метеорологической службой). Разруха,...рукотворного урагана Сэнди в Нью-Йорке на дверях FEMA ... источники и последствия соответствующего заражения. [6] Как ранее... поверхности за это время увеличилась вдвое). Около 2 млрд...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)