Благодарность из Италии
21:42. 28 марта 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Благодарность из Италии за российскую помощь от певца Пупо.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5746117.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5746117.html
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В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает.