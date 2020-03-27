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Задержание бизнесмена

13:44. 27 марта 2020 213 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Задержание бизнесмена, который пришел на совещание у губернатора Сахалина не сообщив о том, что недавно прилетел из Испании.



Пока не доведут до конца несколько показательных уголовных дел с посадками альтернативно-одаренных, такая фигня будет продолжаться.
Согласно официальным данным 80% официальных заболевших, заболели за пределами страны. Внутри России заразились только 20% от общего числа.

PS. Из прочего.

1. Московские меры по борьбе с коронавирусом будут распространены на регионы.
2. Роспотребнадзор считает, что эпидемия коронавируса в России развивается спокойными темпами и взрывного роста числа заболевших нет.
3. Несмотря на истерику поляков по поводу помощи Китая и России Италии, они тем не менее приняли прямую медицинскую помощь от Китая – два военно-транспортных борта уже доставили в Польшу различное оборудование. Следующими рейсами начнется доставка защитных средств.


Российские военные специалисты начали работу в Бергамо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5742097.html

Метки: Видео, коронавирус, медицина, сахалин

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