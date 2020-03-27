США опередили Китай и Италию, выйдя в лидеры по числу заражённых коронавирусом

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом пациентов в мире.

Сейчас в США 82 150 зараженных коронавирусом нового типа. В Китае с момента распространения вируса выявлены только 81 285 заболевших.

Такие цифры приводит статистический портал worldometers.info.

Всего за сутки врачи обнаружили заражение у 13 939 пациентов. За прошлые умерло 150 человек от осложнений заболевания. Всего в Штатах погибли 1,177 пациентов.

Китай находится на втором месте по количеству зараженных и на третьем — по количеству погибших. На второе место по числу зараженных на днях вышла Италия, где ситуация приобретает катастрофический характер. США сейчас шестые по количеству смертей от этого заболевания.

Тем временем, количество заразившихся коронавирусом на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт» растёт: трое заболевших превратились в двадцать пять.

Как сообщала «Русская Весна», телеканал CNN, ссылаясь на источник в ВМС США, не исключает, что Пентагон может засекретить информацию о заболевании на корабле, чтобы не терять лицо перед Китаем и КНДР. Всего на авианосце служит около 5 тыс. моряков.

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