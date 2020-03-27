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Срочное обращение Путина. Что оно означает для нас. Александр Проханов

10:35. 27 марта 2020 206 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением к гражданам РФ. Комментирует писатель, главный редактор газеты Завтра Александр Проханов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XSpad9Y_QtM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 28451 24851
    Вячеслав 27 марта 2020 в 13:13

    Слов, обещаний и планов – много… Они и раньше были… А вот что будет в ближайшее время, то пока в тумане… Приятный сюрприз всегда лучше никогда не выполнимых обещаний.

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