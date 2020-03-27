Путин закрывает на планете либеральный проект

На наших глазах ключевые персоны либерального клана, чьё господство казалось незыблемым, всё больше превращаются в архаику, как в конце XIX века уличные газовые фонари на фоне новых электрических. Ещё полгода назад Кудрин и Силуанов считались стержнем системы на века, а теперь это её периферия, всё больше превращающаяся в маргиналитет. Либералы растеряны и дезорганизованы, ведут арьергардные бои, всё больше из элиты превращаясь в уличную шпану.

Сейчас в России мы видим агонию ельцинского системного консенсуса, разрушить который у Владимира Путина все прошлые годы не было мандата, каким бы высоким ни был его рейтинг. Наступление на позиции прежней системы идёт медленно и поэтапно, но неуклонно и с нарастающей динамикой.

Однако когда кризис достигает определённой точки, прежний консенсус отменяется, и ради сохранения большей части активов элиты жертвуют их меньшей частью. Они дают на это мандат главе государства, который производит перераспределение национального богатства в целях недопущения краха системы и поддержки наиболее слабых звеньев. Сопротивление отдельных элитариев подавляется государством с молчаливого согласия прочих элитных групп.



И напрасны ожидания, что когда пройдёт эпидемия коронавируса, вновь вернутся все атрибуты либерального глобализма. Положение либералов сейчас напоминает строки старой песни: «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет, рок-н ролл мёртв, а я ещё нет. Те, кто нас любит, смотрят нам вслед, Рок-н ролл мёртв, а я…».

Владимир Путин, связавший эпохи правитель переходного периода, которому когда-то либералы вручили власть для сохранения либерализма, первым бросил в его могилу горсть земли. И предложил закопать покойного, чтобы не тревожить его мятежную душу.

Шаг за шагом с 2007 года Путин копал под либерализм, внешне служа ему верой и правдой. И многие в это верили, тем более что он сам себя называл либералом — в интервью разным западным корреспондентам. И когда Путин на весь мир произнёс, что либерализм мёртв, ему этого не простили, справедливо увидев в этом покушение на устои.

Но Путин так сказал потому, что он был вне либерализма. Тот, кто внутри, такое никогда не только не скажет, но и не посмеет подумать. Сорос никогда так не скажет. Он внутри процесса, его плоть от плоти. Путин — вне его, он наблюдатель. И, увидев трупные пятна, он никогда не скажет, что это веснушки. И молчать не станет.

История умирания либерализма идёт в России от даты к дате. 15 января (обращение к Федеральному собранию) — чёрный день российских либералов. 10 марта (выступление Терешковой) — день, когда на либералов обрушился потолок. 25 марта они поняли, что погребены под завалами рухнувшего здания, которое строили с семидесятых годов двадцатого века, если даже не раньше. Эпоха кончилась, а они тенями прошлого бродят по улицам, грезя о былых временах, ушедших навсегда, и не понимая, как и когда это случилось.

Путин не просто собрал в один пакет все меры поддержки граждан и бизнеса, он впервые заявил о том, что офшорная аристократия отныне не гегемон, а ресурс. И никого не вводят в заблуждение слова, что всего 15% налога будут они платить за переводимые в офшоры дивиденды. Лиха беда начало. Развал социализма тоже начинался с его ускорения, лозунгов о перестройке и гласности. Потом к перестройке приступили, да так, что в итоге снесли всё, вплоть до фундамента.

Всем ясно, что национализация элиты только начинается и будет носить всё более принудительный характер. Когда власть войдёт во вкус раскулачивания олигархата, он выложит все «бриллианты для диктатуры пролетариата». То есть Путин — это железный кулак в бархатной перчатке, и он сегодня дал ясно понять, что народ больше не ресурс для пополнения бюджета. Теперь пришла очередь быть ресурсом элитам.

Чем больше Путин сдвигается влево, тем более он популярен в народе. Путин никогда не станет социал-демократом, он, скорее, будет правоцентристом, но времена, когда у элиты всё было, и ей ничего за это не было, прошли. Теперь от них потребуется подтверждать свой статус потом и кровью — бороться за интересы России, не щадя живота своего. Или они будут сражаться за дело Империи, или их выведут за штат. Настал момент, когда Империя потребовала избавляться от паразитов, и от них избавятся.

Слова Путина сегодня произвели очень сильное впечатление. Он полностью обнулил негатив пенсионной реформы, сделанной в угоду элитам, которых теперь лишил своей защиты. Элиты теперь всё больше будут платить за выход страны из кризиса, и это становится государственной политикой. Самые чуткие уже начали.

Заявить, что Россия Путина готова выйти из соглашения о предотвращении двойного налогообложения ради того, чтобы получить деньги от миллиардеров — это очень серьёзное предупреждение. К 2024 году мы будем иметь совершенно другой состав правящего класса, а после этого срока — тем более.

Если в ближайшие три месяца Путину удастся взять под контроль темпы распространения эпидемии, ему простят самые жёсткие меры, и даже потребуют ещё более жёстких. И он их предпримет, потому что будет иметь мандат на перемены. Но для этого ему нужно добиться победы над вирусом. Победа позволит ускорить реформы, которых страна ждала четверть века.

Путин по-прежнему гарант защиты либералов, потому что, кроме него, их в России больше никто не защитит. Но это защита от расправы, а не сохранение привилегий. Либерализм в России вышел на пенсию, и Путин закроет за собой либеральную эпоху.



Так Горчаков, уходя в отставку, закрыл эпоху собиравших империи великих канцлеров. Путин закрывает на планете либеральный проект. И потому день 25 марта 2020 года войдёт в историю.

А. Халдей



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