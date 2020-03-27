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Путин закрывает на планете либеральный проект

10:36. 27 марта 2020 503 просмотра 15 коммент. Опубликовал:
Путин закрывает на планете либеральный проектКак это уже не раз бывало в ХХ веке в периоды острого системного кризиса, когда совпали несколько отдельных кризисных процессов, государственная система реагирует повышением нагрузки на элиты и поддержкой народа.

В сытые годы это невозможно, в этот период элиты неприкосновенны, ибо на этом зиждется так называемый элитный консенсус, лежащий в основе стабильности системы.

Однако когда кризис достигает определённой точки, прежний консенсус отменяется, и ради сохранения большей части активов элиты жертвуют их меньшей частью.

Они дают на это мандат главе государства, который производит перераспределение национального богатства в целях недопущения краха системы и поддержки наиболее слабых звеньев.

Сопротивление отдельных элитариев подавляется государством с молчаливого согласия прочих элитных групп.

Сейчас в России мы видим агонию ельцинского системного консенсуса, разрушить который у Владимира Путина все прошлые годы не было мандата, каким бы высоким ни был его рейтинг. Наступление на позиции прежней системы идёт медленно и поэтапно, но неуклонно и с нарастающей динамикой.

На наших глазах ключевые персоны либерального клана, чьё господство казалось незыблемым, всё больше превращаются в архаику, как в конце XIX века уличные газовые фонари на фоне новых электрических. Ещё полгода назад Кудрин и Силуанов считались стержнем системы на века, а теперь это её периферия, всё больше превращающаяся в маргиналитет.

Либералы растеряны и дезорганизованы, ведут арьергардные бои, всё больше из элиты превращаясь в уличную шпану.


И напрасны ожидания, что когда пройдёт эпидемия коронавируса, вновь вернутся все атрибуты либерального глобализма. Положение либералов сейчас напоминает строки старой песни: «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет, рок-н ролл мёртв, а я ещё нет. Те, кто нас любит, смотрят нам вслед, Рок-н ролл мёртв, а я…».

Владимир Путин, связавший эпохи правитель переходного периода, которому когда-то либералы вручили власть для сохранения либерализма, первым бросил в его могилу горсть земли. И предложил закопать покойного, чтобы не тревожить его мятежную душу.

Шаг за шагом с 2007 года Путин копал под либерализм, внешне служа ему верой и правдой. И многие в это верили, тем более что он сам себя называл либералом — в интервью разным западным корреспондентам. И когда Путин на весь мир произнёс, что либерализм мёртв, ему этого не простили, справедливо увидев в этом покушение на устои.

Но Путин так сказал потому, что он был вне либерализма. Тот, кто внутри, такое никогда не только не скажет, но и не посмеет подумать. Сорос никогда так не скажет. Он внутри процесса, его плоть от плоти. Путин — вне его, он наблюдатель. И, увидев трупные пятна, он никогда не скажет, что это веснушки. И молчать не станет.

История умирания либерализма идёт в России от даты к дате. 15 января (обращение к Федеральному собранию) — чёрный день российских либералов. 10 марта (выступление Терешковой) — день, когда на либералов обрушился потолок. 25 марта они поняли, что погребены под завалами рухнувшего здания, которое строили с семидесятых годов двадцатого века, если даже не раньше. Эпоха кончилась, а они тенями прошлого бродят по улицам, грезя о былых временах, ушедших навсегда, и не понимая, как и когда это случилось.

Путин не просто собрал в один пакет все меры поддержки граждан и бизнеса, он впервые заявил о том, что офшорная аристократия отныне не гегемон, а ресурс. И никого не вводят в заблуждение слова, что всего 15% налога будут они платить за переводимые в офшоры дивиденды. Лиха беда начало. Развал социализма тоже начинался с его ускорения, лозунгов о перестройке и гласности. Потом к перестройке приступили, да так, что в итоге снесли всё, вплоть до фундамента.

Всем ясно, что национализация элиты только начинается и будет носить всё более принудительный характер. Когда власть войдёт во вкус раскулачивания олигархата, он выложит все «бриллианты для диктатуры пролетариата». То есть Путин — это железный кулак в бархатной перчатке, и он сегодня дал ясно понять, что народ больше не ресурс для пополнения бюджета. Теперь пришла очередь быть ресурсом элитам.

Чем больше Путин сдвигается влево, тем более он популярен в народе. Путин никогда не станет социал-демократом, он, скорее, будет правоцентристом, но времена, когда у элиты всё было, и ей ничего за это не было, прошли. Теперь от них потребуется подтверждать свой статус потом и кровью — бороться за интересы России, не щадя живота своего. Или они будут сражаться за дело Империи, или их выведут за штат. Настал момент, когда Империя потребовала избавляться от паразитов, и от них избавятся.

Слова Путина сегодня произвели очень сильное впечатление. Он полностью обнулил негатив пенсионной реформы, сделанной в угоду элитам, которых теперь лишил своей защиты. Элиты теперь всё больше будут платить за выход страны из кризиса, и это становится государственной политикой. Самые чуткие уже начали.

Заявить, что Россия Путина готова выйти из соглашения о предотвращении двойного налогообложения ради того, чтобы получить деньги от миллиардеров — это очень серьёзное предупреждение. К 2024 году мы будем иметь совершенно другой состав правящего класса, а после этого срока — тем более.

Если в ближайшие три месяца Путину удастся взять под контроль темпы распространения эпидемии, ему простят самые жёсткие меры, и даже потребуют ещё более жёстких. И он их предпримет, потому что будет иметь мандат на перемены. Но для этого ему нужно добиться победы над вирусом. Победа позволит ускорить реформы, которых страна ждала четверть века.

Путин по-прежнему гарант защиты либералов, потому что, кроме него, их в России больше никто не защитит. Но это защита от расправы, а не сохранение привилегий. Либерализм в России вышел на пенсию, и Путин закроет за собой либеральную эпоху.

Так Горчаков, уходя в отставку, закрыл эпоху собиравших империи великих канцлеров. Путин закрывает на планете либеральный проект. И потому день 25 марта 2020 года войдёт в историю.


А. Халдей


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4947063.html

Метки: вирус, власть, либерализм, либералы, народ, планета, проект, Путин, Россия

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14681 175
    Русофил 27 марта 2020 в 10:45

    А. Халдей отметился ))
    Путин закрывает либеральный проект а что открывает?
    Или будем жить без проекта?
    ———–
    Александр Халдей, журналист – биография
    https://kreditnyi-zaym.ru/aleksandr-haldej-zhurnalist-biografiya/

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    0
    • 7675 6133
      маринаРусофил 27 марта 2020 в 12:57

      обнулил пенсионную реформу-т.е.-65 уже не выход на пенсию.Такое впечатление создается ,что армии чиновников в несколько млн -это выгодно-основные голосующие в Москве,а вот молодежи не будет рабочих мест.Если сфера маразматического культурного обс
      луживания властей рухнет ,да и хрен с ней.
      “Следует отметить, что только за период с 12 по 18 марта отток капитала из России составил 1,4 миллиарда долларов и стал рекордным за всю историю наблюдений. ”
      Деньги Усмановых иАбромовичей (пожертвовал деньги англичанам на борьбу с болезнью,а не тем ,кто на него пахал и создавал млрд)давно уже там и они острова себе купили .И никто их не тронет,а вот середнячки попадутся но на 15%.
      П.С. все рапортуют ,особенно Собянин противен.посмотри цифры вскользь ,скорее от противного лагеря,может середину отыщешь.https://dossier.center/covid19/?fbclid=IwAR3isUzHdj48AAPg-HQfsgVvYCZVIulnsLUXsWkIqtZKQu3icslURIzcc_s

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      1
      • 14681 175
        Русофилмарина 27 марта 2020 в 13:12

        Про отток ВРАНЬЁ.
        Миллион вернулось в Россию из за границы туристов.
        МИЛЛИОН.
        Каждый ехал отдыхать мин пару тыщ долларов вывозил.
        Это сразу пару миллиардов.
        Так что ЛОЖЬ а значит лживый наброс.
        Ну а про пенсов давно вроде ясно что сейчас на пенсию выходят бывшие коммуняки.
        Их по хорошему вырезать должны были ещё в 1991 как Сталин в 1937

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        -1
        • 7675 6133
          маринаРусофил 27 марта 2020 в 13:21

          Ты на своей волне ,все с коммуняками воюешь,зачем тебе старики,новые перелицованные хуже еще.

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          • 14681 175
            Русофилмарина 27 марта 2020 в 13:31

            Я вообще не воюю. Я в любой ситуации постараюсь избежать участия в любом конфликте. А старики мне действительно зачем? А тебе зачем?
            У меня есть и мама и тёща и только ИХ здоровье и жизнь моя ответственность.
            А то что мне пенсии не будет знал ещё в 90-х и не удивлён. Почему остальные удивлены не понимаю. Особенно ПРОТИВНИКИ и Путина и наезжающие на действующую власть.
            Вы им на голову гадите а в ответ ждёте денег и плюшек?
            Совсем идиоты?

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            -1
    • 3484 2436
      чужойРусофил 27 марта 2020 в 13:07

      Мистер Филл. Если магазин закрывается, то не обязательно что то открывается. Это значит, что в магазин ходить научились.

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  • 28451 24851
    Вячеслав 27 марта 2020 в 12:07

    ЛИБЕРАЛ – (ЛИБЕР) — один из древних римских богов, отождествляющийся с безмерным пьянством, оргиями, извращениями и развратом. (АЛ) — суффикс, морфологически отвечающий за принадлежность к чему-либо.

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    1
  • 1965 1749
    georgi tarabov 27 марта 2020 в 12:15

    БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

    СЛАВА БОГУ , ЕСТЬ МУЖИКИ НА РУСИ !

    ЧИТАЙТЕ ,РУССКИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ ,ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЧТОБЫ У ВАШУ ДОЧУРКУ В 6 ЛЕТ НЕ УДАЛИЛИ ЕЕ МАТКУ ДЛЯ ПОБЕДУ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА : “ДУХОВНЫЙ ” ЕЛИТ И МЯСНИК ВСЕГО МИРА !

    сообщает КАНАДСКИЙ телеканал One America News.

    https://via-midgard.com/news/article/kanada-ne-razreshaete-rebenku-smenit-pol.htm

    Проще говоря, родителям будет грозить тюрьма за то, что они не позволят своим несовершеннолетним детям изменить пол. Наказание ждёт врачей и специалистов, которые откажутся подтвердить у ребёнка расстройство гендерной идентичности, отмечает телеканал. В сюжете One America News Network говорится о том, что свободой можно поплатиться, если родитель отказал, например, своей шестилетней дочери в удалении матки. То есть в случае, если малолетний ребёнок подошёл к родителю и заявил, что намерен поменять пол на противоположный, согласно новому законопроекту, мать или отец должны поддержать идею дитяти и поспособствовать проведению операции.

    «Если ваш восьмилетний сын скажет, что он девочка, а вы, родитель, скажете ему „нет, ты — мальчик“ и если вы не отведете его к доктору, подтверждающему гендерную идентичность, не начнете давать ему гормоны для трансгендеров, которые химически кастрируют ребенка и будут способствовать бесплодию, тогда вам грозит 5 лет тюрьмы», — сообщает телеканал.

    ПЛАН КУДЕНХОВЕ-КАЛЕРГИ В ДЕЙСТВИЕ !

    План геноцида белого человечества задуман еще 100 лет назад

    https://via-midgard.com/news/article/plan-genocida-belogo-chelovechestva-sozdan-eshhe.htm

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    0
  • 879 819
    KT 27 марта 2020 в 13:37

    Мдаа.Фамилия у него знатная )))

    Ответить
    1
  • 1938 1618
    макс 27 марта 2020 в 13:42

    Из бойницы в Кремлёвской стене
    Русый витязь стреляет по мне.
    Он к плечу прижимает приклад,
    В петлю оптики ловит мой взгляд.
    Служит витязь в кремлёвском полку
    И обязан стоять начеку.
    Но ведь русский же он, как и я
    Перед взятием жидо-кремля.
    Я пришёл из глубокой тайги.
    От Урала отмерил шаги.
    Целый век, не покорный судьбе,
    Нёс я русскую власть на себе, -
    На руках, на плечах, на хребте.
    То в болоте тонул, то в мечте.
    Все засады пройдя стороной,
    Вот – на Площади я, под стеной.
    Мне осталось ворота толкнуть,
    Но служивый нацелился в грудь.
    Я – народ. Я все пули могу
    Вечным сердцем поймать на бегу.
    Я бессмертен, как русская даль.
    Но мне витязя глупого жаль.
    И слезится оптический глаз.
    И Присяга не слышит приказ.
    Брызжет чёрт у стрелка за спиной
    Сатанинской кипящей слюной.
    Но на сломленной шее Москвы
    Не довольно ли гнить с головы?
    На престоле казнённых царей
    Протирает штаны иудей.
    В каждом камне, на каждой из плит –
    Присосавшийся магендавид.
    На истории наших побед -
    От набега крысиного след.
    Зреют язвы насмешек и ложь.
    Честь страны – а отпечатках подошв.
    И ни славы, ни Родины нет,-
    Только сожранной правды скелет…
    Но, в твоём перекрестье распят,
    Твой народ тебя любит, солдат!
    И, гляжу, развернулся стрелок,
    Сунул ствол между чёртовых рог.
    И отдача качнула плечо
    И – ещё, и – ещё, и – ещё…
    И сошла от свободы с ума
    Куполов вековая тюрьма.
    Поползла в подворотни Кремля
    От еврейского ига земля.
    На глазах изумлённых людей
    В преисподнюю пал мавзолей.
    Мерзкой пролежнью верная смерть
    Затянула разъятую твердь.
    Свищет воздух в проёмы бойниц
    И кресты машут крыльями птиц.
    Прах героев стучится извне,
    Замурованный в адской стене.
    Свет бежит из презренных палат,
    Где плевался московский Пилат.
    Провалились полы, потолки,
    Чтобы стать новым руслом реки.
    Даже колокол вырвал язык,
    Чтоб молчать, как позор наш велик.
    С Божьей помощью неосвятим
    Осквернённый жидом Третий Рим.
    От зловония Спасских ворот
    Отшатнулся смущённый народ.
    К покаянным святыням припасть
    Где ж теперь тебе, русская власть?..

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    -1
  • 5504 4378
    Мирослава 27 марта 2020 в 13:49

    Есть направтельственные структуры и всё, что им невыгодно путин, меркель и иже с ими делать не будут.Куколки на пальчиках системы.

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