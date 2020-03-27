Путин закрывает на планете либеральный проект
В сытые годы это невозможно, в этот период элиты неприкосновенны, ибо на этом зиждется так называемый элитный консенсус, лежащий в основе стабильности системы.
Однако когда кризис достигает определённой точки, прежний консенсус отменяется, и ради сохранения большей части активов элиты жертвуют их меньшей частью.
Они дают на это мандат главе государства, который производит перераспределение национального богатства в целях недопущения краха системы и поддержки наиболее слабых звеньев.
Сопротивление отдельных элитариев подавляется государством с молчаливого согласия прочих элитных групп.
Сейчас в России мы видим агонию ельцинского системного консенсуса, разрушить который у Владимира Путина все прошлые годы не было мандата, каким бы высоким ни был его рейтинг. Наступление на позиции прежней системы идёт медленно и поэтапно, но неуклонно и с нарастающей динамикой.
На наших глазах ключевые персоны либерального клана, чьё господство казалось незыблемым, всё больше превращаются в архаику, как в конце XIX века уличные газовые фонари на фоне новых электрических. Ещё полгода назад Кудрин и Силуанов считались стержнем системы на века, а теперь это её периферия, всё больше превращающаяся в маргиналитет.
Либералы растеряны и дезорганизованы, ведут арьергардные бои, всё больше из элиты превращаясь в уличную шпану.
И напрасны ожидания, что когда пройдёт эпидемия коронавируса, вновь вернутся все атрибуты либерального глобализма. Положение либералов сейчас напоминает строки старой песни: «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет, рок-н ролл мёртв, а я ещё нет. Те, кто нас любит, смотрят нам вслед, Рок-н ролл мёртв, а я…».
Владимир Путин, связавший эпохи правитель переходного периода, которому когда-то либералы вручили власть для сохранения либерализма, первым бросил в его могилу горсть земли. И предложил закопать покойного, чтобы не тревожить его мятежную душу.
Шаг за шагом с 2007 года Путин копал под либерализм, внешне служа ему верой и правдой. И многие в это верили, тем более что он сам себя называл либералом — в интервью разным западным корреспондентам. И когда Путин на весь мир произнёс, что либерализм мёртв, ему этого не простили, справедливо увидев в этом покушение на устои.
Но Путин так сказал потому, что он был вне либерализма. Тот, кто внутри, такое никогда не только не скажет, но и не посмеет подумать. Сорос никогда так не скажет. Он внутри процесса, его плоть от плоти. Путин — вне его, он наблюдатель. И, увидев трупные пятна, он никогда не скажет, что это веснушки. И молчать не станет.
История умирания либерализма идёт в России от даты к дате. 15 января (обращение к Федеральному собранию) — чёрный день российских либералов. 10 марта (выступление Терешковой) — день, когда на либералов обрушился потолок. 25 марта они поняли, что погребены под завалами рухнувшего здания, которое строили с семидесятых годов двадцатого века, если даже не раньше. Эпоха кончилась, а они тенями прошлого бродят по улицам, грезя о былых временах, ушедших навсегда, и не понимая, как и когда это случилось.
Путин не просто собрал в один пакет все меры поддержки граждан и бизнеса, он впервые заявил о том, что офшорная аристократия отныне не гегемон, а ресурс. И никого не вводят в заблуждение слова, что всего 15% налога будут они платить за переводимые в офшоры дивиденды. Лиха беда начало. Развал социализма тоже начинался с его ускорения, лозунгов о перестройке и гласности. Потом к перестройке приступили, да так, что в итоге снесли всё, вплоть до фундамента.
Всем ясно, что национализация элиты только начинается и будет носить всё более принудительный характер. Когда власть войдёт во вкус раскулачивания олигархата, он выложит все «бриллианты для диктатуры пролетариата». То есть Путин — это железный кулак в бархатной перчатке, и он сегодня дал ясно понять, что народ больше не ресурс для пополнения бюджета. Теперь пришла очередь быть ресурсом элитам.
Чем больше Путин сдвигается влево, тем более он популярен в народе. Путин никогда не станет социал-демократом, он, скорее, будет правоцентристом, но времена, когда у элиты всё было, и ей ничего за это не было, прошли. Теперь от них потребуется подтверждать свой статус потом и кровью — бороться за интересы России, не щадя живота своего. Или они будут сражаться за дело Империи, или их выведут за штат. Настал момент, когда Империя потребовала избавляться от паразитов, и от них избавятся.
Слова Путина сегодня произвели очень сильное впечатление. Он полностью обнулил негатив пенсионной реформы, сделанной в угоду элитам, которых теперь лишил своей защиты. Элиты теперь всё больше будут платить за выход страны из кризиса, и это становится государственной политикой. Самые чуткие уже начали.
Заявить, что Россия Путина готова выйти из соглашения о предотвращении двойного налогообложения ради того, чтобы получить деньги от миллиардеров — это очень серьёзное предупреждение. К 2024 году мы будем иметь совершенно другой состав правящего класса, а после этого срока — тем более.
Если в ближайшие три месяца Путину удастся взять под контроль темпы распространения эпидемии, ему простят самые жёсткие меры, и даже потребуют ещё более жёстких. И он их предпримет, потому что будет иметь мандат на перемены. Но для этого ему нужно добиться победы над вирусом. Победа позволит ускорить реформы, которых страна ждала четверть века.
Путин по-прежнему гарант защиты либералов, потому что, кроме него, их в России больше никто не защитит. Но это защита от расправы, а не сохранение привилегий. Либерализм в России вышел на пенсию, и Путин закроет за собой либеральную эпоху.
Так Горчаков, уходя в отставку, закрыл эпоху собиравших империи великих канцлеров. Путин закрывает на планете либеральный проект. И потому день 25 марта 2020 года войдёт в историю.
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Источник.
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А. Халдей отметился ))
Путин закрывает либеральный проект а что открывает?
Или будем жить без проекта?
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Александр Халдей, журналист – биография
https://kreditnyi-zaym.ru/aleksandr-haldej-zhurnalist-biografiya/
обнулил пенсионную реформу-т.е.-65 уже не выход на пенсию.Такое впечатление создается ,что армии чиновников в несколько млн -это выгодно-основные голосующие в Москве,а вот молодежи не будет рабочих мест.Если сфера маразматического культурного обс
луживания властей рухнет ,да и хрен с ней.
“Следует отметить, что только за период с 12 по 18 марта отток капитала из России составил 1,4 миллиарда долларов и стал рекордным за всю историю наблюдений. ”
Деньги Усмановых иАбромовичей (пожертвовал деньги англичанам на борьбу с болезнью,а не тем ,кто на него пахал и создавал млрд)давно уже там и они острова себе купили .И никто их не тронет,а вот середнячки попадутся но на 15%.
П.С. все рапортуют ,особенно Собянин противен.посмотри цифры вскользь ,скорее от противного лагеря,может середину отыщешь.https://dossier.center/covid19/?fbclid=IwAR3isUzHdj48AAPg-HQfsgVvYCZVIulnsLUXsWkIqtZKQu3icslURIzcc_s
Про отток ВРАНЬЁ.
Миллион вернулось в Россию из за границы туристов.
МИЛЛИОН.
Каждый ехал отдыхать мин пару тыщ долларов вывозил.
Это сразу пару миллиардов.
Так что ЛОЖЬ а значит лживый наброс.
Ну а про пенсов давно вроде ясно что сейчас на пенсию выходят бывшие коммуняки.
Их по хорошему вырезать должны были ещё в 1991 как Сталин в 1937
Ты на своей волне ,все с коммуняками воюешь,зачем тебе старики,новые перелицованные хуже еще.
Я вообще не воюю. Я в любой ситуации постараюсь избежать участия в любом конфликте. А старики мне действительно зачем? А тебе зачем?
У меня есть и мама и тёща и только ИХ здоровье и жизнь моя ответственность.
А то что мне пенсии не будет знал ещё в 90-х и не удивлён. Почему остальные удивлены не понимаю. Особенно ПРОТИВНИКИ и Путина и наезжающие на действующую власть.
Вы им на голову гадите а в ответ ждёте денег и плюшек?
Совсем идиоты?
Мистер Филл. Если магазин закрывается, то не обязательно что то открывается. Это значит, что в магазин ходить научились.
ЛИБЕРАЛ – (ЛИБЕР) — один из древних римских богов, отождествляющийся с безмерным пьянством, оргиями, извращениями и развратом. (АЛ) — суффикс, морфологически отвечающий за принадлежность к чему-либо.
Шиза
Когда же ты опять к Гудвину пойдёшь?
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
СЛАВА БОГУ , ЕСТЬ МУЖИКИ НА РУСИ !
ЧИТАЙТЕ ,РУССКИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ ,ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЧТОБЫ У ВАШУ ДОЧУРКУ В 6 ЛЕТ НЕ УДАЛИЛИ ЕЕ МАТКУ ДЛЯ ПОБЕДУ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА : “ДУХОВНЫЙ ” ЕЛИТ И МЯСНИК ВСЕГО МИРА !
сообщает КАНАДСКИЙ телеканал One America News.
https://via-midgard.com/news/article/kanada-ne-razreshaete-rebenku-smenit-pol.htm
Проще говоря, родителям будет грозить тюрьма за то, что они не позволят своим несовершеннолетним детям изменить пол. Наказание ждёт врачей и специалистов, которые откажутся подтвердить у ребёнка расстройство гендерной идентичности, отмечает телеканал. В сюжете One America News Network говорится о том, что свободой можно поплатиться, если родитель отказал, например, своей шестилетней дочери в удалении матки. То есть в случае, если малолетний ребёнок подошёл к родителю и заявил, что намерен поменять пол на противоположный, согласно новому законопроекту, мать или отец должны поддержать идею дитяти и поспособствовать проведению операции.
«Если ваш восьмилетний сын скажет, что он девочка, а вы, родитель, скажете ему „нет, ты — мальчик“ и если вы не отведете его к доктору, подтверждающему гендерную идентичность, не начнете давать ему гормоны для трансгендеров, которые химически кастрируют ребенка и будут способствовать бесплодию, тогда вам грозит 5 лет тюрьмы», — сообщает телеканал.
ПЛАН КУДЕНХОВЕ-КАЛЕРГИ В ДЕЙСТВИЕ !
План геноцида белого человечества задуман еще 100 лет назад
https://via-midgard.com/news/article/plan-genocida-belogo-chelovechestva-sozdan-eshhe.htm
Мдаа.Фамилия у него знатная )))
Из бойницы в Кремлёвской стене
Русый витязь стреляет по мне.
Он к плечу прижимает приклад,
В петлю оптики ловит мой взгляд.
Служит витязь в кремлёвском полку
И обязан стоять начеку.
Но ведь русский же он, как и я
Перед взятием жидо-кремля.
Я пришёл из глубокой тайги.
От Урала отмерил шаги.
Целый век, не покорный судьбе,
Нёс я русскую власть на себе, -
На руках, на плечах, на хребте.
То в болоте тонул, то в мечте.
Все засады пройдя стороной,
Вот – на Площади я, под стеной.
Мне осталось ворота толкнуть,
Но служивый нацелился в грудь.
Я – народ. Я все пули могу
Вечным сердцем поймать на бегу.
Я бессмертен, как русская даль.
Но мне витязя глупого жаль.
И слезится оптический глаз.
И Присяга не слышит приказ.
Брызжет чёрт у стрелка за спиной
Сатанинской кипящей слюной.
Но на сломленной шее Москвы
Не довольно ли гнить с головы?
На престоле казнённых царей
Протирает штаны иудей.
В каждом камне, на каждой из плит –
Присосавшийся магендавид.
На истории наших побед -
От набега крысиного след.
Зреют язвы насмешек и ложь.
Честь страны – а отпечатках подошв.
И ни славы, ни Родины нет,-
Только сожранной правды скелет…
Но, в твоём перекрестье распят,
Твой народ тебя любит, солдат!
И, гляжу, развернулся стрелок,
Сунул ствол между чёртовых рог.
И отдача качнула плечо
И – ещё, и – ещё, и – ещё…
И сошла от свободы с ума
Куполов вековая тюрьма.
Поползла в подворотни Кремля
От еврейского ига земля.
На глазах изумлённых людей
В преисподнюю пал мавзолей.
Мерзкой пролежнью верная смерть
Затянула разъятую твердь.
Свищет воздух в проёмы бойниц
И кресты машут крыльями птиц.
Прах героев стучится извне,
Замурованный в адской стене.
Свет бежит из презренных палат,
Где плевался московский Пилат.
Провалились полы, потолки,
Чтобы стать новым руслом реки.
Даже колокол вырвал язык,
Чтоб молчать, как позор наш велик.
С Божьей помощью неосвятим
Осквернённый жидом Третий Рим.
От зловония Спасских ворот
Отшатнулся смущённый народ.
К покаянным святыням припасть
Где ж теперь тебе, русская власть?..
Пожелаем витязю не промахнуться.
Пусть целится в правый глаз и попадёт.
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
МАКСИМКА , ТЫ У МАКСА ВАРБУРГ-МУРГ-ЩАЙН ЗАНЯЛ ИМЯ ?
НА СЛАВУ ЖИДО-ТАРАКАНАФ ?
Есть направтельственные структуры и всё, что им невыгодно путин, меркель и иже с ими делать не будут.Куколки на пальчиках системы.