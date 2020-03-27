Главная » Вооруженные силы, Творчество

Подготовка войск РХБЗ к противодействию эпидемии.

17:04. 27 марта 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Подготовка войск РХБЗ к противодействию распространению эпидемии. Учения по стране идут с 25 марта.
Реальный боевой опыт уже получает группировка РХБЗ в Италии.


Проверка готовности войск РХБЗ Центрального и Западного военных округов к возникновению угрозы заражения и вирусных инфекций.


Повышение готовности военно-транспортной авиации к переброски сил и средств в районы заражения.


Развертывание полевого госпиталя под Екатеринбургом медицинским спецназом Центрального Военного Округа.

PS. У нас анонсировали постройку в Севастополе модульного инфекционного центра МО РФ, который должен начать работу с 15 мая. При необходимости, ресурсы военных будут задействованы для оказания помощи и поддержки гражданским медикам.

Плюс видео Универсальной станции специальной обработки для войск РХБЗ. Пришло ее время.



Стоит отметить, что на последних выставках "Армия" в Алабино, в экспозиции специальной военной техники было немало различных новинок для войск РХБЗ (хотя тогда они не казались наиболее интересными на фоне других выставочных достропримечательностей), так что кое-что наверное увидим и на практике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5742743.html

Метки: Видео, коронавирус, мо рф, Россия, рхбз

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 апреля 2018
...и Германии в обеспечении и подготовке Курдского ополчения после октябрьских ...соглашения на размещение 7 лагерей подготовки на территории северного Африна ...гексамином стали находкой российских специалистов войск РХБЗ России в пригороде Дамаска. При...
Сводки от ополчения Новороссии 17 апреля 2017
... это знают», – отметил командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов. Танк Т... пользователями с бурной фантазией как "подготовка к контрнаступлению". К оглавлению | ...пункта Червоный Жовтень  расположен склад РХБЗ (радиационной, химической и биологической ...
Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2019
... съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных... процесса в местах расположения войск и обеспечить донесение оперативной ...Источник: colonelcassad.livejournal.com Подразделения РХБЗ Донецкой Народной Республики готовы к...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 ноября 2016
...-Петербурге семерых членов группы, занимавшейся подготовкой терактов в Москве и Петербурге... на ней задержанный признался в подготовке теракта в Москве, добавив, что... офицеры Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) во время...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 ноября 2016
... «Офицеры Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России... «Адмирал Григорович» непрерывно ведет подготовку к нанесению ударов по террористам...сирийские территории станут базой для подготовки кровавых терактов на Западе. ...
Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2018
... п. Дзержинск оккупационно-террористические войска преступного киевского режима спешно устанавливают... роты РЭБ, снайперов и РХБЗ. Бригадную артиллерийскую группу составляют ...тщательная работа по улучшению боевой подготовки вскоре принесла результаты. В ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)