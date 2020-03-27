Открытым текстом 27.03.2020

Коронавирус: от каждого зависит, куда мы пойдем

В среду Владимир Владимирович Путин обратился ко всем гражданам Российской Федерации.

В отличие от западных руководителей, не говорил “война” и не сравнивал возможный ущерб от пандемии со Второй мировой. Мы, страна, пережившая войну в самом её катастрофическом виде, считаем такие сравнения кощунственными.

Хотя коронавирусное воспаление лёгких — угроза тяжкая. И те, кто ещё недавно думал иначе, жалеют о своей беспечности. В Соединённых Государствах Америки умирают сотнями в день. Там и в Лондоне строят мобильные уличные морги. В Италии, Испании заражённых по нескольку тысяч в день, умерших больше, чем в Китае, где уже сняли карантин.

Когда президент посетил московскую больницу номер сорок в Коммунарке, сейчас приспособленную под лечение новой болезни, её главный врач Денис Николаевич Проценко открытым текстом сказал ему: есть два пути борьбы с заразой — китайский, когда при первых же явных признаках опасности установили жёсткие карантинные меры, и итальянский, когда не просто не обращали внимания на угрозу, но даже после официальных распоряжений продолжали нарушать режим изоляции.

Путин, к слову, пока первый из лидеров, кто решился прийти в клинику к заражённым и получить сведения из первых рук. Президент обратился к народу после встречи с теми врачами, кто каждую минуту сражается с вирусом и знает о нём куда больше осведомлённейших кремлёвских аналитиков.

Предложенные меры соответствуют обстановке, сложившейся именно в РФ. Нам предложено спасти жизни окружающих и свои, неделю не выходя из дома. И не надо ныть о сорванных планах.

В Европе за выход из квартиры без причины – тысячи евро штрафа! В Израиле у всё ещё зарабатывающих вычитают немалую долю на пособия тем, кто потерял работу. И никто ничего не компенсирует. Катастрофа за свой счёт.

Нам сохраняют зарплату, попросив взамен просто не выходить из дома. Эта неделя даст паузу, необходимую для мобилизации. Увидим, где нужно закрыть торговые центры и запретить выход из дома, а где просто внимательнее отслеживать обстановку. И от каждого из нас — повторю, от каждого! — зависит, по какому пути мы пойдём: в китайское чистилище или европейский ад. Власть делает, что может. А мы?

За панические фейки надо наказывать

Президент Российской Федерации ввёл пакет чрезвычайных мер по борьбе с эпидемией коронавирусного воспаления лёгких. Тут и выходная неделя, и преобразование налогов и кредитов, и дополнительные выплаты многим нуждающимся, и отсрочка всенародного голосования…

В ходе телевизионных обсуждений обращения президента к гражданам РФ многие либероиды заявляют, что вводить жёсткие ограничения следовало ещё три-четыре недели назад. Мол, президент и его администрация надеялись, что эпидемия не разразится в нашей стране хотя бы до голосования по поправкам к конституции.

Открытым текстом напомню старый анекдот. Путин прошёл по морю аки по суху. Заголовок в “Новой газете”: “Путин не умеет плавать”. Ещё недели три назад те же, кто сейчас называют новые решения запоздалыми, ругали президента за слишком жёсткие меры. Мол, закрытие границы поссорит нас с Китаем на веки веков. А уж проверка приезжающих из Европейского союза и подавно изумила: это же благословенный Запад — как там заразиться?

Открытым текстом спрашиваю: вы, господа, тогда врали или сейчас? Или всё время? Впрочем, либероидная вера в благотворность безудержной свободы личности без оглядки на общество неукоснительно подталкивает ко лжи.

В русскоязычной части Интернета в среднем трижды в час появляются ложные сообщения о массовой эпидемии в Российской Федерации. Основная масса первоисточников идёт с Украины, но в РФ их охотно копируют.

Открытым текстом напоминаю: в военное время лжецов и паникёров казнят на месте. А мы, если верить Макрону, сейчас на войне. Против всякой заразы. А войну выиграть без уничтожения диверсантов невозможно.

Я не о расстрелах. Хотя укроблогера, глумливо пустившего слух о сотнях погибших в пожаре “Зимней вишни”, от души хочется огреть. Я об ответственности распространяющих информацию. За панические фейки надо наказывать! Конфискация устройств, откуда распространяют дезу, многомесячный запрет на их использование паникёрам, штрафы, срок за повторное нарушение.

Сейчас Дума рассматривает закон: умышленно распространяющий вирус может сесть на семь лет. Жестоко? Да! Но ведь разумно! С теми, кто сеет панику, тоже нужно поступать со всей строгостью.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-27-03-2020/