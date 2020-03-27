Новости Украины и Новороссии 27 марта 2020
- 11:34 Василец: Позор киевской администрации.
- 09:20 Деньги давать надо на живых людей, а не на трупы, — глава Минздрава Украины о судьбе людей старше 65 лет (ВИДЕО).
- 08:30 Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса.
- 06:00 Украину ждёт невероятный хаос с коронавирусом.
- 04:30 В Киеве предлагают извиниться перед Россией и просить помощи в борьбе с коронавирусом.
- 00:10 Злой блог о боярах и червях.
- Вчера 19:56 Министр здравоохранения ЛНР дала рекомендации, как уберечься от коронавируса.
Василец: Позор киевской администрации
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Деньги давать надо на живых людей, а не на трупы, — глава Минздрава Украины о судьбе людей старше 65 лет (ВИДЕО)
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что деньги из бюджета должны выделяться на еще живых людей, а не на «трупы» возрастом старше 65 лет.
«Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты — и экспресс, и серологические — были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет», — заявил он в эфире украинского ТВ.
«Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — сказал как отрезал министр.
Илье Николаевичу 64 года.
Читайте также: Это ад — трупы вывозят грузовиками: он идёт к вам, через пару недель будет поздно
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украину ждёт невероятный хаос с коронавирусом
Украинцы декоммунизировали санэпидемслужбы, теперь их ждёт хаос с коронавирусом.
Коронавирус не дремлет, коронавирус не пройдет, думают в каждой стране. Только вот если во многих государствах предпринимают реальные меры, то Украина пожинает плоды собственной недальновидности.
Я ни в коем случае не злорадствую, но что посеешь, то и пожнешь. Если бы не глупые решения, принятые на волне западного влияния, сейчас бы в стране не была окончательно похоронена санитарно-эпидемиологическая служба.
Клинический иммунолог Украины Сергей Кравченко рассказал, что люди, сломавшие эту систему, фактически уничтожившие её, сейчас рассуждают о том, как страна будет сражаться с коронавирусом.
В частности, он прокомментировал заявление главного государственного санитарного врача страны Виктора Ляшко и Ульяны Супрун, которые считают, что смогут построить Control Disease Center наподобие американских и европейских аналогов.
Этот путь неверный, потому как система, применяемая в Европе и на Западе, как оказалось, дала брешь, так как санитарно-эпидемиологические службы Запада и Европы фактически урезали контроль за инфекционными заболеваниями и стали курировать распространение неинфекционных.
К чему это привело, мы уже видим. Италия, Германия, Испания, Франция, США — везде режим ЧС, хотя у них есть пресловутый Control Disease Center, Национальный институт инфекционных болезней с бюджетом 2 млрд долларов в год.
А вот Польша, сохранившая санэпидслужбы советского образца, не стала жертвой коронавирусной инфекции.
На Украине, как мы помним, не особо удалось справиться с эпидемией кори, служба была также уничтожена. Что они будут делать с коронавирусом, непонятно. Дай Бог всем здоровья.
Напомню от себя: давайте мыть руки, не трогать лицо, поменьше бывать на улице.
Читайте также: В Совфеде отреагировали на критику «бесполезной» российской помощи Италии (ВИДЕО)
Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Киеве предлагают извиниться перед Россией и просить помощи в борьбе с коронавирусом
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Украина должна попросить у России помощь в борьбе с коронавирусом. Он также отметил игнорирование проблем «незалежной» «стратегическими партнерами».
Было бы наивно надеяться на то, что «друзья» из ЕС или НАТО помогут этой стране хоть в чем-то. Да, политикам Украины выделяются денежные транши, но зато потом страну используют западные бизнесмены и политики, реализуя свои шкурные интересы за счет украинских ресурсов.
С другой стороны, Европе и США и предложить-то нечего. В странах ЕС и в Штатах с вирусом совсем беда — количество заражённых в Италии увеличивается из-за несвоевременных действий властей.
Сейчас итальянцам помогает Россия, которой удалось избежать стремительного развития COVID-19 на своей территории. Поэтому Рабинович и предложил политикам забыть о своей гордости, ведь здоровье граждан важнее этого.
«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими „стратегическими партнерами“, которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь», — заявил он.
Депутат отметил, что ничего «постыдного» в этом нет. Тем более Китай и Россия могут реально помочь. Поэтому он уверен — нужно извиниться перед этими странами и попросить помощи.
Предложение очень разумное. Именно так и должны мыслить адекватные политики, но едва ли хунта пойдет на это. Тем временем на Украине уже 113 заразившихся. Если ничего не предпринять, пострадавших будет больше. Да и с медициной в стране большие проблемы. Там корью болеют, хотя в мире уже успешно побороли эту болезнь. Поэтому надеяться на местную медицину не приходится. Осознают ли это политики — другой вопрос.
Читайте также: «Ненавижу себя! Зачем я связался с Украиной?» — вопль предателя (ФОТО, ВИДЕО)
Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Злой блог о боярах и червях
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Министр здравоохранения ЛНР дала рекомендации, как уберечься от коронавируса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О судьбе людей старше 65 лет. “Министр Здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что деньги из бюджета должны выделяться ещё на живых людей, а не на “трупы” возрастом старше 65 лет”.
История с коронавирусом – это первый акт в процессе построения нового рабовладельческого общества с тотальным контролем населения. Об этом ещё 10 лет назад заявлял профессор Эндгаль (США), предупреждая о сценарии “Пандемической” паники.
Он далее приводит фрагмент из доклада: «В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия, которую мир ждал в течение многих лет. В отличие от H1№1 2009 [вирус пандемии свиного гриппа, возникшей в 2009 году. – В.К.], этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне опасным. Даже некоторые страны, которые подготовились к появлению такой пандемии, оказались пораженными заболеванием, а в масштабах планеты вирус поразил около 20% населения. 8 миллионов умерли в первые 7 месяцев после появления нового штамма. И большинство погибших – здоровые молодые люди…»
«Сначала о несовпадениях. Во-первых, пандемия началась на 8 лет позже. Во-вторых, списать решили не на диких гусей, а на летучих мышей. В-третьих, COVID-19 убивает в первую очередь не молодых и здоровых, а пожилых и с ослабленным здоровьем. После публикации доклада в 2010 году он наверняка дорабатывался. Видимо, было решено, что молодые и здоровые ещё могут пригодиться как дешёвая и высокопроизводительная рабочая сила. А избавляться следует в первую очередь от “балласта” – слабых, больных, пожилых, престарелых. Это сегодняшняя версия мальтузианской политики закулисы, которая любой ценой стремится «оптимизировать» численность населения Земли до 1 миллиарда», – пишет ученый.
«Что касается количественных показателей, содержащихся в докладе (процент заражённых и абсолютное количество умерших), то тут нам остаётся ждать конца июля (если вести отсчет пандемии от начала года). Кстати, Дональд Трамп так и говорит (причём очень уверенно): пандемия закончится в июле-августе. По истечении семи месяцев и будем “считать цыплят”. Некоторые эксперты ВОЗ предположили, что Covid-19 может поразить две трети населения планеты. Канцлер Германии Ангела Меркель прочит, что коронавирусом будет заражено 70% населения Германии. Думаю, она исходит из тех же секретных графиков проведения операции, что и Трамп», – отмечается в статье.