Новости Украины и Новороссии 27 марта 2020

Украинцы декоммунизировали санэпидемслужбы, теперь их ждёт хаос с коронавирусом.

Коронавирус не дремлет, коронавирус не пройдет, думают в каждой стране. Только вот если во многих государствах предпринимают реальные меры, то Украина пожинает плоды собственной недальновидности.

Я ни в коем случае не злорадствую, но что посеешь, то и пожнешь. Если бы не глупые решения, принятые на волне западного влияния, сейчас бы в стране не была окончательно похоронена санитарно-эпидемиологическая служба.

Клинический иммунолог Украины Сергей Кравченко рассказал, что люди, сломавшие эту систему, фактически уничтожившие её, сейчас рассуждают о том, как страна будет сражаться с коронавирусом.

В частности, он прокомментировал заявление главного государственного санитарного врача страны Виктора Ляшко и Ульяны Супрун, которые считают, что смогут построить Control Disease Center наподобие американских и европейских аналогов.

Этот путь неверный, потому как система, применяемая в Европе и на Западе, как оказалось, дала брешь, так как санитарно-эпидемиологические службы Запада и Европы фактически урезали контроль за инфекционными заболеваниями и стали курировать распространение неинфекционных.

К чему это привело, мы уже видим. Италия, Германия, Испания, Франция, США — везде режим ЧС, хотя у них есть пресловутый Control Disease Center, Национальный институт инфекционных болезней с бюджетом 2 млрд долларов в год.

А вот Польша, сохранившая санэпидслужбы советского образца, не стала жертвой коронавирусной инфекции.

На Украине, как мы помним, не особо удалось справиться с эпидемией кори, служба была также уничтожена. Что они будут делать с коронавирусом, непонятно. Дай Бог всем здоровья.

Напомню от себя: давайте мыть руки, не трогать лицо, поменьше бывать на улице.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»