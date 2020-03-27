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Новости Украины и Новороссии 27 марта 2020

11:38. 27 марта 2020 286 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Василец: Позор киевской администрации

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Деньги давать надо на живых людей, а не на трупы, — глава Минздрава Украины о судьбе людей старше 65 лет (ВИДЕО)

Деньги давать надо на живых людей, а не на трупы, — глава Минздрава Украины о судьбе людей старше 65 лет (ВИДЕО) | Русская весна

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что деньги из бюджета должны выделяться на еще живых людей, а не на «трупы» возрастом старше 65 лет. 

«Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты — и экспресс, и серологические — были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет», — заявил он в эфире украинского ТВ.

«Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — сказал как отрезал министр.

Илье Николаевичу 64 года.

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Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса

Фото: © Petro Poroshenko / globallookpress.com
Украине “повезло” в ситуации с коронавирусом, заявил экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке, передает РИА Новости.
По словам бывшего главы государства, у Украины было два месяца, чтобы подготовиться к распространению возбудителя COVID-19.
“Украине де-факто повезло: у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса”, — написал Порошенко.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация в стране чрезвычайная и требует решительных мер, однако Украина оказалась все равно не готова к проблеме распространения коронавируса.
Как стало известно в четверг, число инфицированных COVID-19 на Украине возросло до 196, за сутки лабораторно подтвердились 40 новых случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.

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Украину ждёт невероятный хаос с коронавирусом

Украину ждёт невероятный хаос с коронавирусом | Русская весна

Украинцы декоммунизировали санэпидемслужбы, теперь их ждёт хаос с коронавирусом.

Коронавирус не дремлет, коронавирус не пройдет, думают в каждой стране. Только вот если во многих государствах предпринимают реальные меры, то Украина пожинает плоды собственной недальновидности.

Я ни в коем случае не злорадствую, но что посеешь, то и пожнешь. Если бы не глупые решения, принятые на волне западного влияния, сейчас бы в стране не была окончательно похоронена санитарно-эпидемиологическая служба.

Клинический иммунолог Украины Сергей Кравченко рассказал, что люди, сломавшие эту систему, фактически уничтожившие её, сейчас рассуждают о том, как страна будет сражаться с коронавирусом.

В частности, он прокомментировал заявление главного государственного санитарного врача страны Виктора Ляшко и Ульяны Супрун, которые считают, что смогут построить Control Disease Center наподобие американских и европейских аналогов.

Этот путь неверный, потому как система, применяемая в Европе и на Западе, как оказалось, дала брешь, так как санитарно-эпидемиологические службы Запада и Европы фактически урезали контроль за инфекционными заболеваниями и стали курировать распространение неинфекционных.

К чему это привело, мы уже видим. Италия, Германия, Испания, Франция, США — везде режим ЧС, хотя у них есть пресловутый Control Disease Center, Национальный институт инфекционных болезней с бюджетом 2 млрд долларов в год.

А вот Польша, сохранившая санэпидслужбы советского образца, не стала жертвой коронавирусной инфекции.

На Украине, как мы помним, не особо удалось справиться с эпидемией кори, служба была также уничтожена. Что они будут делать с коронавирусом, непонятно. Дай Бог всем здоровья.

Напомню от себя: давайте мыть руки, не трогать лицо, поменьше бывать на улице.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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В Киеве предлагают извиниться перед Россией и просить помощи в борьбе с коронавирусом

В Киеве предлагают извиниться перед Россией и просить помощи в борьбе с коронавирусом | Русская весна

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Украина должна попросить у России помощь в борьбе с коронавирусом. Он также отметил игнорирование проблем «незалежной» «стратегическими партнерами».

Было бы наивно надеяться на то, что «друзья» из ЕС или НАТО помогут этой стране хоть в чем-то. Да, политикам Украины выделяются денежные транши, но зато потом страну используют западные бизнесмены и политики, реализуя свои шкурные интересы за счет украинских ресурсов.

С другой стороны, Европе и США и предложить-то нечего. В странах ЕС и в Штатах с вирусом совсем беда — количество заражённых в Италии увеличивается из-за несвоевременных действий властей.

Сейчас итальянцам помогает Россия, которой удалось избежать стремительного развития COVID-19 на своей территории. Поэтому Рабинович и предложил политикам забыть о своей гордости, ведь здоровье граждан важнее этого.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими „стратегическими партнерами“, которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь», — заявил он.

Депутат отметил, что ничего «постыдного» в этом нет. Тем более Китай и Россия могут реально помочь. Поэтому он уверен — нужно извиниться перед этими странами и попросить помощи.

Предложение очень разумное. Именно так и должны мыслить адекватные политики, но едва ли хунта пойдет на это. Тем временем на Украине уже 113 заразившихся. Если ничего не предпринять, пострадавших будет больше. Да и с медициной в стране большие проблемы. Там корью болеют, хотя в мире уже успешно побороли эту болезнь. Поэтому надеяться на местную медицину не приходится. Осознают ли это политики — другой вопрос.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

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Злой блог о боярах и червях

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Министр здравоохранения ЛНР дала рекомендации, как уберечься от коронавируса


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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8661 3118
    nikolay 27 марта 2020 в 12:40

    О судьбе людей старше 65 лет. “Министр Здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что деньги из бюджета должны выделяться ещё на живых людей, а не на “трупы” возрастом старше 65 лет”.
    История с коронавирусом – это первый акт в процессе построения нового рабовладельческого общества с тотальным контролем населения. Об этом ещё 10 лет назад заявлял профессор Эндгаль (США), предупреждая о сценарии “Пандемической” паники.
    Он далее приводит фрагмент из доклада: «В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия, которую мир ждал в течение многих лет. В отличие от H1№1 2009 [вирус пандемии свиного гриппа, возникшей в 2009 году. – В.К.], этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне опасным. Даже некоторые страны, которые подготовились к появлению такой пандемии, оказались пораженными заболеванием, а в масштабах планеты вирус поразил около 20% населения. 8 миллионов умерли в первые 7 месяцев после появления нового штамма. И большинство погибших – здоровые молодые люди…»

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    «Что касается количественных показателей, содержащихся в докладе (процент заражённых и абсолютное количество умерших), то тут нам остаётся ждать конца июля (если вести отсчет пандемии от начала года). Кстати, Дональд Трамп так и говорит (причём очень уверенно): пандемия закончится в июле-августе. По истечении семи месяцев и будем “считать цыплят”. Некоторые эксперты ВОЗ предположили, что Covid-19 может поразить две трети населения планеты. Канцлер Германии Ангела Меркель прочит, что коронавирусом будет заражено 70% населения Германии. Думаю, она исходит из тех же секретных графиков проведения операции, что и Трамп», – отмечается в статье.

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