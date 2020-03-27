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Кто был между обезьяной и человеком? Кирилл Еськов

21:17. 27 марта 2020 109 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Опровергнута ли теория эволюции Дарвина? Правда ли, что археологи не могут найти переходных форм между обезьяной и человеком? Какие открытия сделала палеонтология за последние 10 лет? Палеонтолог Кирилл Еськов в студии “День-ТВ” рассказывает о том, что на сегодняшний день известно академической науке о прошлом человеческого вида.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C2oTvsFvHtA

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