Кто был между обезьяной и человеком? Кирилл Еськов
Опровергнута ли теория эволюции Дарвина? Правда ли, что археологи не могут найти переходных форм между обезьяной и человеком? Какие открытия сделала палеонтология за последние 10 лет? Палеонтолог Кирилл Еськов в студии “День-ТВ” рассказывает о том, что на сегодняшний день известно академической науке о прошлом человеческого вида.
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Вопрос надо ставить- кто был между человеком и обезьяной.
Не хочу пошлить , но , по моему , “Степаныч”.
Только труд из вас Жора сделает Степаныча.
Возьмите, Жора, палку в руки. Так легче.