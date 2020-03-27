Коронавирус по странам
15:50. 27 марта 2020 306 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Ошибки прошлого должны служить плодотворным материалом для формирования более совершенного, «лучшего» будущего.
Заражаются, большей частью – китайцы, даже находясь в других странах…
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3468777-koronavirusom-2019-ncov-zarazhajutsja-v-osnovnom-kitajcy-eto-pravda-pochemu.html
что-то я Беларусь не нашел, опять нас из списка исключили?!
А.Г.”Мы этим занимаемся .Но только без шума и пыли ”
“«Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», — заявил белорусский лидер.”
Здесь понятнее, информация постоянного обновляется
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6