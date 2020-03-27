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Генерал Б. К. Ратников. Почему разгоняли спецподразделения

23:10. 27 марта 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Генерал Ратников рассказывает о причинах разгона многих спецподразделений в 90-е годы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O8JEe5-Qjlw&t=14s

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3939 2671
    Сергей 28 марта 2020 в 0:21

    Да, наверное есть такой генерал, или был.
    Да, однозначно под его авторством вышли книги, они есть в нете.
    Берём наугад книжку “Риски развития России с позиций психотехнологий”,
    и начинаем читать.
    Сразу видно, генерал (в прошлом коммунист из самых крутых спецслужб) вдруг что-то пишет и серьёзно так о религии. Странно.
    Дальше – больше. Оказывается, с 1994 года, южный магнитный полюс Земли каким-то образом сдвигался то на сотни, то на целые тысячи километров!!!
    И что? А из этого генерал делает вывод, что надо всеми силами сохранить мир на планете!!!
    НО: если полюс сдвигался, то кто это заметил по компасу? или такие подвижки были бы незаметны с помощью сего древнего прибора? Ну умный понимает, что не заметить этого было нельзя! если только такие подвижки не происходили на время измеряемое милисекундами скажем. Но про продолжительность существования таких подвижек генерал не пишет, как и про их частоту повторения. Умно, КГБист же! А что, вот тебе магнитная буря, вполне такое естественное явление, часто бывают у полюсов, какой-то член профсоюза там с компасом оказался, электронным, и бац – вот у него полюс ушёл куда-то там на 1000 км, но хрен его знает, это он так глобально ушел, или только в этом месте у компаса стрелка отклонилась так до хера? А генерал КГБист факт то зафиксировал, локальный, и давай нам выдавать да без подробностей, ну как опровергнуть? Может специалисты об этом давно знают и без таких генералов, но им облом генерала то да ещё и из КГБ носом тыкать, и генерал наш формально прав и здесь нам формально не врёт, а что мозгов у нас переспросить не хватает, то наши проблемы.
    То есть генерал то нам не врёт, за мировое правительство нас вовсю агитирует, но то что его доводы ни хрене не стоят, мы не понимаем, а ему нашего понимания то и не требуется. Не зря же учился.
    Таким образом я не могу ну никак упрекнуть нашего (вашего) генерала в излишней честности, и это только из первых строк наугад взятой его книжки. Скорей всего и все остальные того же стоят. Ну и это ведь не я придумал, это генерал сам для нас написал.

    Походу вот чего стоит на самом деле пресловутая “смена полюсов”, ежели целый генерал так её описывает нам.
    А я-то дурной думал, что там у них за смена полюсов намечается, ан вот же оно что. И вывод главный – нам мировое правительство срочно нужно создавать. Ага, нужно. Но нам ли?

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    • 12422 5986
      BlackCatСергей 28 марта 2020 в 0:40

      КОБ была сформирована ещё при СССР при участии КГБ, как ответ на первые шаги в информационной войне запада против СССР.
      Ратников много знал, и много публиковал того, что при СССР было под грифом.
      Эти наработки что джинн из бутылки.
      И глубина анализа информации (разносторонней) может не раз удивить обывателя.
      Сейчас же КОБ – это пародия на то, что когда то было великим и эффективным.

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