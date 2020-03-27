Это ад — трупы вывозят грузовиками: он идёт к вам, через пару недель будет поздно

Проживающая в итальянской Ломбардии Полина Головушкина рассказала об ужасах пандемии коронавируса.

«Я думаю, все знают, что я живу в Италии. Поэтому спасибо всем, кто вспомнил, написал, позвонил в этот сложный для нас час. Так как не могу лично каждому рассказать, что у нас тут творится, пишу здесь. Скорее, кричу. Из последних сил пытаюсь достучаться хотя бы до тех, кто мне дорог.

Дорогие мои! Вы даже понятия не имеете, что вас ждет через несколько недель!

И как за такое короткое время меняется твоя жизнь, превращаясь в фильм-катастрофу наяву.

Итак, если вы до сих пор тусуетесь, ходите в гости, на работу, водите своих детей в сады и школы, просто знайте: 2 недели назад у нас было то же самое. Я тоже смеялась и пыталась спасти свой бизнес, который, как вы знаете, зависит от туристических притоков. Сейчас это уже не актуально. Сейчас для нас актуально только одно — выжить.

Долго не хотела пугать, но, возможно, мое описание актуальной ситуации что-то изменит в головах моих русских (и не только) друзей и даже спасет чью-то жизнь.

Итак, наша реальность на сегодняшний день.

Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход, магазин только рядом с домом, в радиусе до 1 км. Могут отследить по GPS (номер твоего телефона указан в разрешении). Иначе — штраф 206 евро и уголовная ответственность. Постов много, проверяют всех подряд, — и на машине, и пешком. Если у вас под домом 1 маленький магазинчик и дорогой, а вы хотите в тот, где привыкли закупаться, — никого не интересует.

Все, что только можно, перестраивается под больницы, как во время войны. Сегодня под больницу открыли круизный лайнер в Генуе.

Больных принимают только тех, кто между жизнью и смертью, при этом тем, кто безнадежны, позволяют просто умереть. Если привозят двоих, 30-летнего и 50-летнего, спасут 30-летнего, так как часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду — в коридорах, проходах.

Сами врачи работают без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах. Сами врачи мрут как мухи.

На севере тела вывозят грузовиками. Грузовиков не хватает. Если вашего родственника увезли с “короной”, и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700–800 человек в день. Для маленькой Италии это огромная цифра.

Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние, и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней, с момента как вы поймете, что у вас “корона”. И даже могучие, сильные как быки мужики с сильным иммунитетом.

И даже дети. Да, их в процентном отношении меньше, но какое вам дело до цифр, если умрет ваш ребенок?

Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры.

Итак, если вы до сих пор думаете, что вас это не касается — где Италия, а где вы, — вот вам история, как все спокойно у нас начиналось:

— 30 января. В Риме была обнаружена и изолирована пара из Китая, зараженная вирусом. Отменяется авиасвязь с Китаем. Все спокойны. В жизни ничего не меняется.

— 23 февраля. Обнаружено около 100 зараженных. Очаги — маленькие города на севере Италии, где установлен карантин. Вся остальная Италия гуляет. Все открыто.

— 4 марта. Наконец-то закрывают школы и университеты. (Ничего не напоминает?). Все дети и студенты высыпают на улицу, благо погода способствует.

— 8 марта. Почти 6 000 зараженных. Тесты делают всем подряд, потом меняют тактику, так как цифры слишком пугающие, и принимают метод большинства стран Европы: только с симптомами. Забегая вперед, скажу: сейчас тесты делают только тем, кто в риске смерти.

Всю Ломбардию посадили на карантин. Закрыли музеи, кино, театры, спортивные и торговые центры. Бары и рестораны — до 18:00 с необходимостью соблюдения дистанций.

В Риме продолжают гулять. Без масок, естественно. Работающие на севере южане рванулись к родичам на юг, перевозя за собой зачастую вирус, не зная того.

— 11 марта. Вся Италия становится красной зоной. Почти 13 000 зараженных. Закрывают все, кроме продовольственных магазинов, аптек и фабрик. Объявляется пандемия. Еще можно заниматься поодиночке спортом на улице, ездить по магазинам, но с бумажкой о разрешении. Уже страшновато, но не очень. Шутим и постим приколы в WhatsApp.

— 23 марта. Зараженных около 60 000, из них около 6 000 умерших. Закрываются все фабрики и заводы. Выходить в магазин можно по одному, максимум раз в 3 дня, в радиусе до 1 км от дома. Выходить за пределы своей коммуны строго запрещено. Спорт вне дома запрещен. Передвигаться можно только за едой, и если умираешь (несрочные визиты к врачу запрещены). Патрули штрафуют всех поголовно за нарушения. Штраф + уголовная ответственность.

Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, так как на местных кладбищах уже нет мест и печи не справляются.

Премьер-министр Италии объявляет в стране кризис уровня 2-й мировой войны. Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток.

Все это произошло за 1 месяц.

Я не призываю паниковать, но умоляю вас: свои привычки нужно изменить сейчас, так как через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников, не ходите на работу, школу, университет. (Это, конечно, в основном зависит от государства, но все же…). Носите маски, мойте руки. Дорожите своими близкими. Выходите из дома редко и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь.

Это, наверное пока все. Кто хочет других подробностей, можете писать в приват, всегда рада помочь.

С любовью, Ваша Полина».

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