“Экономическая расщелина России”. “Настоящая история России”. Памяти профессора МПГУ А.В.Пыжикова

Концептуал СМИ Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 3 Доктор ...в третьем видео из цикла "Россия. Настоящая история", посвященном узловым событиям нашего...царской администрацией Николая Второго стратегии экономического развития страны с опорой на...
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Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаём себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не только в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя.