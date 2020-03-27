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Душенов 261. Вирус, Путин и война

21:16. 27 марта 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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К чему может привести пандемия коронавируса? Сможет ли ядерная артиллерия стать элементом разведывательно-ударных комплексов ХХI века? Кто и зачем отобрал у американских морпехов все танки?

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#ДеньТВ #Душенов #ядернаяартиллерия #танки #ракеты

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aQyh7U8A9mk

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