Десять триллионов долларов. Америке предлагают расплатиться с потомками чернокожих рабов

Можно ли восстановить историческую справедливость спустя 160 лет? Афроамериканские активисты убеждены, что такой шанс существует. С их подачи в 2007 году ООН учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической торговли, приходящийся на 25 марта. В США наследники рабов требуют компенсации, ссылаясь на обещания, данные их предкам генералом Уильямом Шерманом ещё в 1865 году: 16 гектаров земли и мула каждому освобожденному чернокожему. По подсчетам Уильяма Дэрити, профессора Университета Дьюка в Северной Каролине, в наши дни справедливая сумма возмещения составила бы от $6 трлн до $14 трлн. Свыше половины (52%) чернокожих США выступают за компенсации, но не находят общего языка с белыми, 89% которых резко против. В 2019–2020 годах вопрос о выплате исторического долга снова приобрел актуальность: его обсуждают кандидаты-демократы, ведущие борьбу за афроамериканского избирателя.

Вопрос о финансовом возмещении афроамериканцам встает на повестку дня по мере того, как Вашингтон идет навстречу другим рассерженным меньшинствам. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал указ о компенсации японцам и американцам японского происхождения, помещенным в начале 1940-х в военные лагеря по подозрению в связях с Токио. Выходцы из Страны восходящего солнца повели борьбу за восстановление исторической справедливости и добились своего: Вашингтон выплатил им $1 млрд 600 тыс. и принес официальные извинения. В 2009–2012 годах пришла очередь американских индейцев. Белый дом признал свою неправоту в вопросе об использовании земель, историческими собственниками которых являлись коренные жители Нового Света, и согласился раскошелиться на $3,4 млрд (в дальнейшем устанавливались и дополнительные выплаты). Дело получило общественный резонанс благодаря вмешательству президента Барака Обамы, поддержавшего индейцев. Возник прецедент, при котором претензии, уходящие в далекое прошлое, обрели вес и обернулись вполне весомыми материальными компенсациями. На таком фоне признания своего права на возмещение добиваются афроамериканцы. Ими подготовлен законопроект, известный под шифром HR-40. В течение многих лет Конгресс отказывался принять текст к рассмотрению. Однако с 2019 года ситуация стала меняться: уже состоялось обсуждение документа депутатами. У инициативы нашлись влиятельные сторонники, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-кандидата в президенты Элизабет Уоррен, некоторое время возглавлявшую президентскую гонку у демократов. Помимо нее претензии черных согласны рассмотреть ещё двое бывших участников праймериз. Если кампания афроамериканцев добьется цели, то президенту США придется извиниться за преступления прошлых веков и за своих предшественников-рабовладельцев. За этим может последовать кампания по сносу политически некорректных памятников государственным деятелям и военным, владевшим живым товаром. Некоторые из таких монументов в США убирают уже с 2015 года, что приводит к эксцессам: стычкам между ультраправыми и сторонниками исторической справедливости. В 2017 году в городе Шарлоттсвилле столкновения непримиримых противников, приведшие к гибели человека, обсуждала вся Америка. Причина: снос памятника генералу-рабовладельцу Роберту Ли. На таком фоне даже вопрос о деньгах может отойти на второй план, и некоторые афроамериканские активисты, похоже, согласны умерить аппетиты. Чернокожая сенатор Шейла Джексон Ли, выступающая за HR-40, заявляет, что не ждет от бюджета США щедрого чека. Однако она хотела бы постепенного выравнивания имущественных условий: ведь средний доход семьи потомков рабов в Америке на треть ниже, чем у белых. Расплатитесь с нами землей Зато от денег совсем не отказались бы наследники пострадавших, живущие во Франции. Их интересы представляет общественная организация CRAN (Le Conseil représentatif des associations noires de France). Согласно опросам общественного мнения, 63% жителей заморских территорий страны (включая острова Карибского моря, Реюньон и Майотту, населенные преимущественно черными) хотели бы получить возмещение за последствия колонизации. Президент CRAN Луи-Жорж Тен нашел выход: он предлагает рассчитаться с потомками угнетенных… гектарами земли. Возмещение могла бы предоставить сама Французская Республика, крупный собственник на своих заморских территориях, где потомки рабов в наши дни занимаются мелким фермерским хозяйством.

Помимо государства, CRAN находит должников и в частном секторе. В их числе — известный предприниматель с многовековой родословной барон Эрнест-Антуан Сельер. Сотрудники организации выяснили, что предки аристократа заработали часть своих капиталов на трансатлантической работорговле, и попросили наследника поделиться нажитым. Последовал отказ, а за ним обвинения. «Потомки рабовладельцев невиновны лично, но они остаются выгодополучателями средств, приобретенных дурным путем. Отказываясь от всех форм компенсации, наследники демонстрируют фактическую солидарность с совершенными преступлениями», — заявил, имея в виду Сельера, Тен. В 2015 году CRAN подала на потомка угнетателей в суд, однако отстоять свои претензии в юридическом порядке пока что не сумела. Зато куда большего успеха активисты чернокожих добились в символическом плане — в том, что касается признания неправоты работорговцев и исторической вины прежних французских порядков. На сторону потомков рабов встало государство. С 2001 года во Франции действует закон, предписывающий уделять особое внимание преподаванию истории работорговли в школах, акцентируя именно тот её этап, который связан с Европой и Новым Светом. В полном соответствии с новыми веяниями французы пересматривают взгляды на свое собственное прошлое. Под ударом — знаменитый министр финансов короля Людовика XIV Жан-Батист Кольбер, прославившийся своими реформами, но при этом содействовавший рабовладению на Антильских островах. В наши дни во Франции переименовывают школы, названные его именем, и раздаются призывы снести памятники государственному мужу, которых насчитывается немало. Посчитаем, кто кому должен

Нет ничего удивительного, что вторжение в пантеон национальных героев не остается без ответа. На действия потомков рабов очень резко реагируют французские националисты. Закон 2001 года они называют несправедливым из-за тонкостей в его формулировках. Осуждая рабовладение в целом, он сосредотачивается на том его этапе, вину за который несут исключительно белые. Об исламской работорговле (мусульманское население Европы постоянно растет) в документе не сказано ни слова. С исторической точки зрения это, безусловно, несправедливо. По подсчетам специалистов, с VII по XX век 17 млн человек прошли через руки арабо-мусульманских работорговцев и ещё 14 млн продавались и покупались, не покидая Черного континента. Масштабы трансатлантической работорговли не более весомы: по различным оценкам, от 11 млн до 15 млн человек. Под давлением критики инициатор закона 2001 года депутат Кристиан Тобира вынуждена была признать: исламскую тему она обошла стороной, чтобы не травмировать мигрантов-мусульман — «не заставлять их нести на своих спинах груз преступлений, которые могли совершать арабы». Такой подход немедленно привел к обвинениям в двойном стандарте и даже враждебности к белым. Однако националистам и этого мало. Многие из них уверены, что это не белые должны признавать свою вину, а черным стоит быть им благодарными за искоренение рабства. Ведь окончательно запретив его в 1848 году (первая попытка произошла ещё в конце XVIII века), Франция повела борьбу в своих колониях, уничтожая там рабовладельческие порядки силой. Без иностранного вмешательства невольничьи рынки могли бы сохраняться на Черном континенте и до наших дней, но их закрывали европейцы — как, например, в Марракеше в 1912 году. Тем временем, пока белые националисты и активисты чернокожих делят историю между собой, в самых бедных странах мира — на Африканском континенте искоренить рабство до конца так и не удается. По данным различных НКО, в наши дни к югу от Сахары в отношения, предусматривающие подневольный труд, вовлечено около 660 тыс. человек. Среди стран, в которых рабовладение не изжито и по сей день, называют Мавританию, Мали, Нигер, Чад и Судан. Впрочем, сами африканские государства отвергают все обвинения или сводят случаи рабовладения к минимуму. Обложка: © Photo12/UIG via Getty Images

Источник: https://nstarikov.ru/desjat-trillionov-dollarov-amerike-predlagajut-rasplatitsja-s-potomkami-chernokozhih-rabov-114240