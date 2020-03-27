Что это за постройка?
10:36. 27 марта 2020 393 просмотра 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Пока непонятно, что находится внутри грандиозной подземной постройки под Тверью, о которой рассказывает Исторический Вольнодумец.
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Так вот они какие закрома Родины…
Явно кризис жанра, дальше будет только хуже.
Это нормально.
Даже у водки или пельменей качество медленно падает после раскручивания БРЕНДА.
Миша неплохо раньше поработал а теперь впаривает как ВСЕ.
Особенно мне запомнился ролик про средневековые пушки, где он с кучей соратников на полном серьёзе впаривал, что это ручное оружие великанов из которого они стреляли лепестричеством.
Не он наверное. У него ролик про пушки вроде вполне вменяемый.
Хотя я его смотрел по диагонали.
Ну и ЕГО ЛИЧНАЯ заслуга что определили три типовые архитектуры храмов.
Этого достаточно на всю жизнь хватит.
Некоторым уродцам за такое академиков дают
“Альтернативщик, кого ты лечишь” канал на дзене, где разбирают такие ролики, согласно названию канала. На эмоциях, конечно, но рациональное зерно присутствует. В том и числе есть разбор и про “Последний ведический храм”-ролик, представленный и на Ящике.
Да я и там бываю регулярно.
Редко что-то вменяемое.
В основном ребята с мозгами Зюганова несут что-то по Гундяеву.