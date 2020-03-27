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Что это за постройка?

10:36. 27 марта 2020 393 просмотра 6 коммент. Опубликовал:
Пока непонятно, что находится внутри грандиозной подземной постройки под Тверью, о которой рассказывает Исторический Вольнодумец.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4947302.html

Метки: вольнодумец, загадки, история, тверь

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3841 3229
    Женечка 27 марта 2020 в 11:19

    Так вот они какие закрома Родины…
    Явно кризис жанра, дальше будет только хуже.

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    1
    • 14681 175
      РусофилЖенечка 27 марта 2020 в 11:22

      Это нормально.
      Даже у водки или пельменей качество медленно падает после раскручивания БРЕНДА.
      Миша неплохо раньше поработал а теперь впаривает как ВСЕ.

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      • 3841 3229
        ЖенечкаРусофил 27 марта 2020 в 11:56

        Особенно мне запомнился ролик про средневековые пушки, где он с кучей соратников на полном серьёзе впаривал, что это ручное оружие великанов из которого они стреляли лепестричеством.

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        • 14681 175
          РусофилЖенечка 27 марта 2020 в 12:04

          Не он наверное. У него ролик про пушки вроде вполне вменяемый.
          Хотя я его смотрел по диагонали.
          Ну и ЕГО ЛИЧНАЯ заслуга что определили три типовые архитектуры храмов.
          Этого достаточно на всю жизнь хватит.
          Некоторым уродцам за такое академиков дают

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  • 3841 3229
    Женечка 27 марта 2020 в 12:09

    “Альтернативщик, кого ты лечишь” канал на дзене, где разбирают такие ролики, согласно названию канала. На эмоциях, конечно, но рациональное зерно присутствует. В том и числе есть разбор и про “Последний ведический храм”-ролик, представленный и на Ящике.

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