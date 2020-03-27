Главная » Аудио, Видео, Творчество

Боремся со смертью от скуки в условиях самоизоляции

01:52. 27 марта 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Во время карантина многие лишились возможности выезжать на природу, встречаться с друзьями. Под угрозой оказались традиционные весенние шашлыки. Компенсировать нарушенные планы поможет видео «парень спел для братвы». Включив этот ролик, вы окунетесь в атмосферу дружеских посиделок у костра с теплым чаем в термосе, мягким плечом братана рядом и душевными песнями с жизненным посылом.

4,8 млн. просмотров на YouTube

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DFVE2ji1EVI&feature=youtu.be

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... предельно сосредоточиться на Нём: обязательное условие безмятежности во всём остальном? Счастлив... странным своим свойством либо нагонять скуку, либо быть с ним не..., падая, оглядываясь назад, борясь до последнего. А ведь смерть добрая. Только жизнь...
Боремся со смертью от скуки в условиях самоизоляции
Во время карантина многие лишились возможности выезжать на природу, встречаться с друзьями. Под угрозой оказались традиционные весенние шашлыки. Компенсировать нарушенные планы поможет видео «парень спел для братвы». Включив этот ролик, вы окунетесь в ...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
...Недостижима высь! Но отступленье-это смерть. А восхожденье – жизнь....как дрозда в нескончаемый бор… Души влиться в пределы... изнывают в нём от скуки. Мастер находит мир изумительным...к нешаблонному мышлению – важнейшее условие саморазвития. Марвин Смол Истинного...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...душевному дискомфорту, раздражению, скуке? Творить при этом ...1906 Объективная свобода – химера, смерть, а жизнь – во взаимосвязанности...нужно прожить. В таких условиях контролируемая глупость – единственное, ...тенью тёплым сумраком светится бор! Ты увидишь, как...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
...самозабвенно? Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов....Дэвид Томас, 1814-1880 Условие Счастья – непрерывно-попеременное ...под старость ничего кроме скуки, сожаления и постоянного... она содержит сумасшедшинку. Нильс Бор «Сумасшедствие» и простота. ...
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...восторга – «Я знаю Борю Моисеева!» Я ничего не... заедания безпокойства, скуки и лени вкусненьким...ПЕРВООСНОВОЙ всех ведущих причин смерти — сердечно-сосудистых заболеваний...жизнеобеспечения. В дегенеративных условиях, предлагаемых современным цивилизованным ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)