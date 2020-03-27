Боремся со смертью от скуки в условиях самоизоляции
Во время карантина многие лишились возможности выезжать на природу, встречаться с друзьями. Под угрозой оказались традиционные весенние шашлыки. Компенсировать нарушенные планы поможет видео «парень спел для братвы». Включив этот ролик, вы окунетесь в атмосферу дружеских посиделок у костра с теплым чаем в термосе, мягким плечом братана рядом и душевными песнями с жизненным посылом.
4,8 млн. просмотров на YouTube
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DFVE2ji1EVI&feature=youtu.be