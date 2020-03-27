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Аравийским странам уже предрекают крах из-за нефтяной войны. Недолго продержались.

14:18. 27 марта 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Экономика Персидского залива не готова к затяжной игре на понижение.

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий. 

С таким выводом выступило агентство Bloomberg, которое указывает на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти. Коллапс для региона отчасти предрекал недавний доклад Международного валютного фонда (МВФ), авторы которого просчитывали различные сценарии, но при более благоприятных ценовых условиях. Это только убеждает в близости негативной развязки для стран Персидского залива.

 

 

 

Сейчас монархиям Персидского залива требуется гораздо больше усилий, чтобы поддерживать хоть какой-то уровень своих доходов. Причиной стала нефтяная война, разгоревшаяся между Москвой и Эр-Риядом на фоне неспособности договориться о приемлемой цене на сырьё в условиях распространения коронавируса нового типа. Для подобного противостояния у Саудовской Аравии есть достаточно «огневой мощи», пишет Bloomberg, однако основная проблема заключается в том, что для национальной экономики королевства необходима гораздо более высокая цена на нефть, чтобы балансировать бюджет и поддерживать валюту, привязанную к доллару. С такими трудностями сейчас сталкивается не только Эр-Рияд. Центральные банки региональных держав и их суверенные фонды аккумулировали огромные суммы, чтобы пережить различные кризисы, а также риск долгосрочного снижения спроса на сырьё, однако с такими нефтяными ценами даже на этих резервах долго не протянешь, считают эксперты.

Не так давно МВФ публиковал свой доклад, в котором говорилось, что благосостояние членов ССАГПЗ «может закончиться в ближайшие 15 лет». 

Всё это только подтверждает тот процесс, который мы раскрывали в своих статьях

— Стоит ли переживать России из-за нефти и что скрывается за обвалом цен на нефть?

— РФ не пойдёт на уступки в нефтяной войне. Саудиты не на тех нарвались

Хорошо быть экспертом, когда и так всё известно

Что касаемо экспертных оценок от МВФ или агентства Bloomberg, то это никакие не экспертные оценки. Это просто оглашение того вектора управления, который будет проводиться в жизнь в ближайшее время. Место лидера исламской Европы должен взять на себя Иран и под него чистят место. Сперва расчистили соседние государства, убрав их с политической арены: Ирак, Ливия, теперь пришло время и саудитов.

Вот так бывает, когда ты даже не государство, а просто кочевые племена с ярлыком из Лондона на выкачивание и продажу нефти на международном рынке. Хозяин дал, хозяин забрал.

 

 

 

 

Россия же всё делает правильно в данной ситуации. Мы поможем подрубить Саудовскую Аравию и поможем ударить по страновой «элите» США, дав Трампу возможность дополнительных чисток во внутриполитической системе Америки, а сами используем этот манёвр для переключения работы нефтяного сектора России с выкачки ресурсов и продажи вовне, определяемую колониальным статусом России с 1991 года, на работу, направленную на внутреннее развитие.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/globalpolitic/araviiskim-stranam-uje-predrekaiut-krah-izza-neftianoi-voiny-nedolgo-proderjalis-5e7b2379d213790764987364

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